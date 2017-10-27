Экспортный потенциал «новых» продуктов

В ходе осенней выставки Farmer 2017 сразу несколько отечественных производителей представили ряд концептуально новых продуктов, предназначенных как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

Кооператив MoBerry совместно с Ассоциацией Pomuşoarele Moldovei запустил в производство линейку варений, джемов и фруктово-ягодной пастилы под торговой маркой Berry Mania.

«Это необычный проект по нескольким причинам, - рассказала член координационного совета Pomuşoarele Moldovei Анета Ганенко. – Во-первых, он проходит у нас в премиум-сегменте по качеству. Если для массового производства в качестве основы для джемов используется яблочное пюре, то в линейке Berry Mania – 100-процентное содержание ягод, указанных на упаковке. Во-вторых, по использованному сырью. Мы решили взять редкие для Молдовы ягоды: горькую черешню, йошту (гибрид черной смородины и крыжовника), красный крыжовник и черноплодную рябину Мичурина. В-третьих, консервы приготовлены по старинным рецептам бессарабских бояр, мы специально обращались за ними в исторические архивы».

Поиски в архивах принесли любопытный результат. Оказывается, во времена, когда в Бессарабии только появился черный кофе, в боярских домах его подавали не с сахаром, а с вареньем из горькой черешни. Она и тогда, как и сейчас, была редкостью. Организаторам проекта Berry Mania, например, удалось найти только одну рощу – в селе Чернолеука района Дондушень. Количество ягод на блюдце подчеркивало социальный статус гостя: самым почетным клали по пять ягод, кому попроще – три или одну.

Отпускная цена на линейку ягодных сладостей - 35 леев за 350-граммовую баночку.

Кишиневский инженер и сторонник здорового образа жизни Ярослав Шум адаптировал под условия Молдовы технологию производства крем-меда, продукта, только недавно появившегося, но уже ставшего популярным в России и Украине. «В процессе производства мед взбивается так, что полностью дробятся кристаллики сахара, - пояснил бизнесмен. – Затем добавляются сублимированные фрукты или ягоды. Получается десерт с полезными свойствами, одно из которых – повышение иммунитета. Его можно употреблять в чистом виде, добавлять в каши, творог, мороженое, разбавлять водой и пить как морс».

Ярослав Шум зарегистрировал фирму Biofruit group SRL и разместил производство в Унгень, ближе к источникам сырья. Пока было выпущено четыре вида крем-меда: с клубникой, апельсином, лимоном и дыней. На этой неделе пошел в серию мед с пыльцой и пчелиной пергой - это переработанная пчелами цветочная пыльца, которая помещается в ячейки сот без доступа воздуха и заливается мёдом.

Параллельно решаются вопросы с сертификацией продукции и с ее продажами через торговые сети. Предприниматель говорит, что, возможно, уже в ноябре крем-мед под торговой маркой TIA bionatur появится на прилавках столичных магазинов.

На выставках, ярмарках и ярдсейлах, где пока выставляет свою продукцию унгенская фирма, крем-мед продается по 50 леев за 200-граммовую баночку. Ярослав Шум утверждает, что это намного дешевле, чем такой продукт можно купить в интернет-магазинах стран СНГ. Но соглашается, что в Молдове потребитель к нему не приучен, и наладить производство, - это даже не половина дела. Поэтому проще сначала организовать экспорт, а попутно пропагандировать бесспорно полезный товар на внутреннем рынке.

Также Biofruit group заказывает производство (под собственной торговой маркой) фруктовой пастилы. И Шум, и представители MoBerry/Pomuşoarele Moldovei сходятся во мнении, что это также пока в основном товар для экспорта. Непривычна такая пастила, совсем не дешевая, отечественным покупателям. Нет традиций ее потребления. Хотя в этой области кроется огромный потенциал.

Например, Ярослав Шум удивляется, почему до сих пор в Молдове никто не наладил производство фруктовых батончиков. «Это батончики из сухофруктов, - объясняет он. – Их основу составляет абрикос или чернослив с добавкой других натуральных фруктов, таких как изюм, груша, вишня, ягоды малины, черной смородины, клюквы и пр. В батончики можно не добавлять сахар, а для регулировки сладости использовать фруктозу. Готовый продукт не содержит консервантов, а срок его хранения увеличивается за счет малого содержания влаги и герметичной упаковки».

В кишиневских магазинах уже можно увидеть фруктовые батончики (в том числе и с добавлением орехов) украинского и российского производства. С точки зрения родителей они по своей полезности сильно отличаются (в лучшую сторону) от шоколадных батончиков хорошо известных торговых марок. А цены примерно такие же. Сырья для их производства в стране хватает с избытком.

Именно на сухофруктах построило свой бизнес, теперь уже международного масштаба, семейное предприятие Vioniservice SRL (с. Васиень Яловенского района), работающее под торговой маркой Rifero. Начинали с производства и продажи на развес чернослива. На сегодняшний день у Rifero уже есть даже собственные магазинчики в Кишиневе. Фирма прочно утвердилась в Румынии. В прошлом году начались поставки в Великобританию, но из-за Brexit это направление пришлось временно заморозить. Однако, как сообщил коммерческий директор Vioniservice Тудор Ротару, уже отправлены первые партии в Ирландию и Словакию. На следующей неделе состоится первая отгрузка в США.

Сейчас в ассортименте Vioniservice 20 наименований продукции. Из последних новинок, уже появившихся на прилавках, можно назвать конфеты BoSStar – семечки тыквы с медом и Cleopatra – арахис с молотым кофе. Оба наименования – в шоколадной глазури. А также Struguri de Moldova – изюм в шоколаде в форме виноградных гроздьев.

На выставке Rifero представило еще одну новинку: конфеты Zîmbet. Это хлопья кокоса с молоком в шоколаде, изготовленные в форме смеющихся губ. Из новинок «следующей недели» Тудор Ротару назвал сушеную айву в шоколаде. «Но айва еще пока сушится, и коробка под эти конфеты еще не разработана», - уточнил он.