Банки Молдовы интересны IFC

Региональный директор Международной финансовой корпорации (IFC) по Молдове, Украине и Беларуси Джейсон Бретт Пелмар, 1 сентября т.г. назначенный на эту должность, нанес первый визит в Кишинев. Во время встречи 23 октября с руководством НБМ гость подтвердил заинтересованность IFC, как учреждения, входящего в группу Всемирного банка, в поддержке частных инвестиций в Молдове, в том числе в финансово-банковском секторе.

В пресс-релизе НБМ отмечается: «Официальные лица обсудили инвестиционные возможности в коммерческих банках Молдовы и условия участия IFC в их капитале. Стороны договорились вести непрерывный диалог для отслеживания эволюции возможностей, привлекательных для IFC».

Эксперты напоминают, что на публичную продажу выставлены 41,09% акций Moldova Agroindbank. Готовится к продаже пакет в 63,89% акций и второго по величине комбанка - Moldindconbank. А также выставлены на продажу 39,2% акций в первом частном банке Молдовы - Victoriabank.