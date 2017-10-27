Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Банки Молдовы интересны IFC

№ 39 (1205) 27 October 2017

Региональный директор Международной финансовой корпорации (IFC) по Молдове, Украине и Беларуси Джейсон Бретт Пелмар, 1 сентября т.г. назначенный на эту должность, нанес первый визит в Кишинев. Во время встречи 23 октября с руководством НБМ гость подтвердил заинтересованность IFC, как учреждения, входящего в группу Всемирного банка, в поддержке частных инвестиций в Молдове, в том числе в финансово-банковском секторе.

 

В пресс-релизе НБМ отмечается: «Официальные лица обсудили инвестиционные возможности в коммерческих банках Молдовы и условия участия IFC в их капитале. Стороны договорились вести непрерывный диалог для отслеживания эволюции возможностей, привлекательных для IFC».

 

Эксперты напоминают, что на публичную продажу выставлены 41,09% акций Moldova Agroindbank. Готовится к продаже пакет в 63,89% акций и второго по величине комбанка - Moldindconbank. А также выставлены на продажу 39,2% акций в первом частном банке Молдовы - Victoriabank.

5430 Автор: Александр ТАКИЙ
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1938
БЕЛИТЧЕНКО АнатолийMенеджер.
1942
ГЛИГОР ИонГенеральный директор фирмы  «Liant».
1951
ПРОДАН ОлегМенеджер.
1952
БОТНАРЬ ВасилеДиректор Института физиологии и защиты растений.
1956
КАПЧЕЛЯ АркадиеЭколог.


Курс валют НБМ на 30.01.2018
EUR
20.7627
-0.0874
USD
16.7495
-0.0069
RON
4.4643
-0.0046
RUB
0.2977
-0.0023
UAH
0.5931
+0.0067

23/0130/01


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
PROIECTUL PROGRAMULUI DE REALIZARE A EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A ACTIVITĂŢII PLANIFICATE „CONSTRUIREA Şl FUNCŢIONAREA CENTRALEI ELECTRICE EOLIENE „CĂUŞENI" CU PUTEREA TOTALĂ INSTALATĂ DE 60 MW"
Эффект IT-парков
Перспективы развития севера страны
«Вино в зимнюю ночь»: на Вернисаже Вина почувствуешь каждый нюанс местных сортов
Один из крупнейших международных поставщиков услуг питания по талонам приступает к деятельности в Республике Молдова
Потенциал агропромышленного сектора надо использовать сполна
Район Анений Ной: традиции и современность
Вторая серия форума „Доступ к финансированию из международных программ» пройдет в Бэлць
Effervescents du Monde` 2017: у молдавских игристых вин пять медалей
Знаменитый сомелье в Кишиневе




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».