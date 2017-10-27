«Хлеб» и зрелища русского театра

Новый театральный сезон первым в Молдове открыл Государственный русский драматический театр имени А. П. Чехова - премьерным спектаклем прошлого сезона «Выстрел в спину» в постановке Иосифа Шаца по пьесе советского драматурга Александра Володина.

С его режиссерами и директором Константином Харетом мы говорим о премьерах, проблемах и об экономике одного из самых посещаемых в республике «Храмов Мельпомены».

В 83-м сезоне театр готовит несколько новых спектаклей. В работе комедия Кена Людвига «Примадонны», режиссер Дмитрий Коев. Рабочее название - «Примадонны, или в театре только девушки». Новый кумир театров во многих странах — бродвейский драматург Кен Людвиг - появился в их репертуаре после Рея Куни. Его имя уже давно ассоциируется с современной комедией. В России пьесу «Примадонны» поставил сначала МХТ им. А. П. Чехова, затем остальные. Дмитрий Коев рассказал, что это комедия о двух безработных актерах. И провел аналогию с фильмом «В джазе только девушки». Здесь, конечно, совершенно другая история.

«В главной роли — Арчил Иоселиани и Валерий Брага. Эта пьеса дает возможность актерам более профессионально подойти к процессу полного перевоплощения: мужчине сыграть женскую роль. Считаю, что это высший пилотаж для актера. И перевоплощение очень привлекательно для актеров. Я вижу, что им трудно, но интересно работать. Спектакль очень емкий и сложный. По большому счету, это театральная комедия о нелегком труде актера. А если создаешь образ женский - то нелегкая вдвойне: вначале войти в образ персонажа, затем — его женскую ипостась. Премьера предполагается в конце ноября». Половина занятых в спектакле актеров — молодое поколение.

Уже несколько лет в чеховском театре идут пьесы Рэя Куни «Беспорядок» и «Слишком женатый таксист». На них всегда аншлаги, как говорят специалисты, это «хлебные» комедии. По словам режиссера, Рей Куни признался в одном из интервью, что Кен Людвиг дышит ему в спину как хороший комедийный драматург.

«Не секрет, что комедии помогают театрам выжить, - говорит директор Константин Харет. - Основной поток зрителей, безусловно, идет на них. Но основная цель театра, конечно, состоит не в том, чтобы только развлекать. Поэтому мы обязательно поставим классику. На художественном совете Иосиф Шац предложил на рассмотрение две пьесы: «Дядя Ваня» А. Чехова и «Рыжая кобыла с колокольчиком» И. Друцэ, к 90-летию автора. Режиссер приступит к работе над одним из произведений в январе».

К новогодним праздникам театр всегда готовит что-то новенькое для маленьких зрителей. В этом сезоне - детский спектакль «Золушка», в постановке актера Геннадия Бояркина. Он учился на режиссерских курсах, поставил несколько спектаклей в других театрах. И в театре имени А. П. Чехова - сказку «Снежная королева», где совместил и актерскую игру, а также оживил кукол. И впервые в театре появился проектор, который создает живые декорации.

«Мы исходили из популярности произведения у зрителей, - говорит режиссер. - История Золушки меня трогает своей человеческой чистотой, альтруизмом. Если человек таков, то, в конце концов, он будет за это вознагражден судьбой. Был выбор между двумя вариантами — сценарием Евгения Шварца, по которому снят фильм, и пьесе Тамары Габбе «Хрустальный башмачок». По рекомендации завлита театра Валентины Скляровой я остановился на «Хрустальном башмачке». Как режиссеру, захотелось окунуть эту несчастную девочку в самые невыносимые условия. У Шварца у Золушки есть папа — какой-никакой, подкаблучник, но все-таки... А в данном случае она осталась с мачехой. Такой экстремальный вариант. И использую все приемы для того, чтобы зритель сочувствовал ей до слез. Вплоть до того, что сестры бросают в нее кости от съеденной курицы... Золушку играет Яна Лазарь. Премьера ожидается в конце декабря».

Также идут переговоры с Александром Василаки о постановке спектакля на малой сцене. И параллельно — о постановке русской классики при поддержке посольства РФ в Молдове, «Россострудничества», правительства Санкт-Петербурга.

Постоянные посетители театра давно заметили, что перед его входом ведутся работы по благоустройству. Театр никаких средств не вкладывал, деньги собрала одна из неправительственных организаций. Основная часть инвестиций - от примэрии. «Здесь появятся пандусы, большие ступени, - комментирует директор. - Мы долго обсуждали, восстановить ли фонтан. Но по финансам его не потянем. Территорию планируем использовать и как сцену для спектаклей. В прошлом сезоне на импровизированной сцене показали два спектакля. И готовы эту площадку предоставлять всем желающим. Спектакли на открытом воздухе ставят во всем мире. А наши при этом могут смотреть постояльцы прямо из окон близлежащих гостиниц».

В октябре театр побывал на фестивале детских театров Европы «В гостях у сказки» в Израиле. Участвует в нем уже четвертый раз. Повезли «38 попугаев» в постановке Дмитрия Коева, показали в пяти городах страны. «На наши спектакли приходят и представители молдавской диаспоры, - говорит Константин Харет. - И каждый раз слышим хорошие отзывы. В постановках всегда используем интерактив с детьми, в который, что самое любопытное, включаются и взрослые: отвечают героям, танцуют вместе с ребятами».

Государственный театр на сегодняшний день субсидируется на 60%. Этих средств хватает на зарплату. А на остальные расходы, связанные с новыми постановками, отоплением и т. д., должен зарабатывать сам. Эти доходы формируются исключительно за счет продажи билетов. В прошлом году при поддержке министерств культуры и экономики была восстановлена система отопления в зрительном зале, которая не работала более 20 лет.

На постановку спектакля нет фиксированных сумм. «У нас есть два варианта, - резюмирует директор. - Или спектакль будет бедным, но сэкономим деньги, или - богатым. Я выбираю второй, потому что зритель должен получить, помимо эмоций, удовольствие от красивого зрелища. Потому стараемся не экономить на костюмах, декорациях. И надеюсь, что премьеры нынешнего сезона также получатся яркими».