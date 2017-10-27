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Новый стандарт для таможенных брокеров

№ 39 (1205) 27 October 2017

Торгово-промышленная палата Молдовы в партнерстве с Национальным институтом стандартизации будут внедрять новый европейский стандарт EN 16992:2017, утвержденный в странах ЕС в 2017 году.

 

«Данный стандарт описывает требования к таможенным брокерам и содержит 21 критерий их компетентности (таможенное законодательство и регулирование, тарифы и классификация, оценка и происхождение товаров, анализ рисков, таможенная ИТ-система и т. д.), - сообщила в интервью «ЛП» вице-президент ТПП РМ Наталья Каленик. – Он внедряется добровольно компаниями, которые работают в области оформления таможенных документов, а также теми предприятиями, экспортерами и импортерами, у которых в штате есть сотрудники, выполняющие подобные функции».

 

Г-жа Каленик пояснила, что в настоящее время в Молдове требования к квалификации таможенных брокеров не регламентируются, поэтому в их ряды иногда попадают случайные, слабо подготовленные люди. Отсюда, - ошибки при заполнении деклараций и многие другие проблемы.

 

«Поскольку Торгово-промышленная палата является соучредителем Ассоциации таможенных брокеров, мы решили провести конференцию, на которой довести до заинтересованных хозяйствующих субъектов основные требования нового стандарта, - продолжила Наталья Каленик. – Сам стандарт платный, его можно приобрести у Национального института стандартизации».

 

В мероприятии приняли участие около 20 таможенных брокеров, компаний со статусом AEO (авторизованного экономического оператора) и таможенных экспертов. В ходе конференции президент ТПП Серджиу Харя отметил, что палата недавно выступила с новыми инициативами в области улучшения положения дел в области таможенного оформления товаров в целях поощрения лучших брокерских практик и поддержки Национальной программы АЕО. Кроме этого, ТПП инициировала создание сети AEO (AEO Network) как коммуникационной платформы, на которой обсуждались бы темы, представляющие общий интерес для этих компаний, разрабатывались предложения по расширению упрощенных процедур, взаимному признанию AEO, а также другим практическим аспектам развития программы AEO в соответствии с международными стандартами.

 

Одним из таких мероприятий должна стать Международная конференция «Возможности и сложности в торговле между Румынией и Республикой Молдова», которая (впервые в подобном формате) состоится 22 ноября 2017 года в Бухаресте. В ней примут участие представители таможенных органов и хозяйствующие субъекты двух стран. В повестке дня актуальные проблемы торговли, включая очереди на границах, контрабанда и пр. Торгово-промышленная палата призывает все заинтересованные компании принять участие в предстоящем мероприятии.

3770 Автор: Игорь ФОМИН
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