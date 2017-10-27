Приключения «Агрегата» Александровича c молдавской фемидой

Позволь, дорогой читатель, сначала задать вопрос: как бы ты отреагировал, если бы прочитал в газете или на каком-либо сайте статейку об уважаемом и близком тебе по духу человеке, с которым ты дружишь примерно четверть века, - статейку, где черным по белому написано, будто он жуликоват, нечист на руку, по-бандитски зарится на чужое добро да к тому же является ярым антисемитом?

ЛЮБИМОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ А.В.СТЕПАНЕНКО:

«Если вы стали для кого-то очень плохим, значит,

вы сделали для него слишком много хорошего»

Лев ТОЛСТОЙ



1. Профессия – бизнесмен, призвание - меценат

Точно в таком положении оказался недавно я сам, прочитав на сайте сrimeMoldova.соm длинную статью в фельетонном стиле об известном в стране бизнесмене и, я бы добавил, меценате Александре Васильевиче Степаненко, с которым меня связывает почти 30-летняя дружба и сотрудничество в печати, общественные интересы, общие литературные привязанности. Общих материально-деловых интересов и какой-либо взаимозависимости, слава Богу, не было и нет, ибо что общего может быть в этом смысле у литературного пролетария с крупным капиталистом?

Человек я старой нравственной закалки (мне давненько перевалило за 80), потому дружба для меня значит больше, чем иное родство, а в людях превыше всего ценю порядочность, верность слову и делу, в гражданах – патриотизм, в интеллигентах - профессионализм, духовность, христианскую толерантность. Ростки всех этих достоинств я нашел в свое время в еще молодом тогда инженере сельхозмашин, но уже начальнике управления треста «Молдсельхозтехника» Саше Степаненко.

С тех пор не раз обращался к нему от имени редакции газеты, затем информагентства, которыми руководил, как к эксперту по экономике, строительству, по вопросам приватизации, но нередко, просто по–товарищески – за разъяснениями для личного понимания проблем нашей шаткой государственности или ради обмена мнениями. В свою очередь он, вместе с достойной всякого уважения супругой и помощницей Татьяной Ивановной, всегда охотно откликался на мои приглашения поучаствовать в презентации моей новой книжки либо в другой культурно–общественной затее, которую я проводил. Иногда звонил, прося моего совета насчет приобретения редкой книги.

С переходом с государственной службы в частный сектор экономики раскрылся и окреп его управленческий талант, деловая хватка, благодаря которым в несколько лет Степаненко стал заметной фигурой в молдавском бизнесе, построив на столичной улице Гренобля целый жилой городок, называемый здешними жителями именем его же фирмы - «Агрегат». Памятник при жизни, да и только! Имеется у него и ряд других успешных бизнес-проектов, как принято ныне выражаться.

Меня, однако, как неисправимого поборника идеи Достоевского, что красота спасет мир, больше, чем эти успехи, радует то, что мой уже не юный друг со щедрым сердцем и весомой мошной вкладывается безвозмездно в наше бедствующее искусство, поддерживая таким образом народные таланты… Кто не слышал, к примеру, о республиканском детском фонде Брындуша-Сперанца, основанном еще Антониной Георгиевной Лучинской! Авторитет этой благотворительной организации давно перешагнул границы нашей маленькой Молдовы. Но вы вряд ли знаете, что её выживанию в нынешних кризисных условиях способствует именно «дядя Саша». Он же является так называемым «золотым спонсором» балета «Щелкунчик» в Молдавском оперном театре. И так далее и тому подобное. Существенную поддержку оказал раб Божий Александр и православной церкви, о чем свидетельствуют ордена, полученные им от Молдавского митрополита и Патриарха Московского и всея Руси. Но особенно дороги его душе, а уж тем более простым людям, которых он тогда буквально осчастливил, воспоминания о драматических днях лета 2006 года, когда он лично участвовал в борьбе с днестровским наводнением и купил дома нескольким семьям, оставшимся без крова в селах Дрепкэуць и Пуркарь…

Порой невольно сравниваю его с другими отечественными бизнесменами. Многие из них «над златом чахнут», подобно пушкинскому Кащею или бальзаковскому Гобсеку, дрожа всю жизнь от страха, как бы не потерять копейку. Жалкие люди, они никогда не ощутят той божественной радости, которое ощущает человек дарящий, в данном случае – меценат (как казенно и бездушно звучит, по-моему, пришедшее ему на смену слово спонсор)!

Недавно я, ей-Богу, испытал чувство почти отцовской гордости, когда увидел и послушал А.В. Степаненко в качестве почетного гостя пресс-клуба «Резонанс», чувствовавшего себя, как рыба в воде, под градом вопросов двух десятков самых зубастых журналистов республики. По моим наблюдениям, не всякий политический лидер или депутат выдерживал у нас такой экзамен. Впрочем, и удивляться нечему: за его плечами, помимо огромного практического опыта в разных сферах производства, работа в должности проректора Московской Темирязевской Академии (2009 – 2014 годы) и постоянное самосовершенствование чтением, включая литературу духовную. По Евангелию, к примеру, он буквально сверяет многие события окружающей действительности, считая эту книгу самой полезной в повседневной жизни человека. А посмотрели бы вы на его постоянно обновляемую библиотеку!..

И вдруг читаю на днях на сайте Crimemoldova донос-не донос, фельетон-не фельетон, где этот самый г-н Степаненко, или как я его в шутку называю, «Агрегат» Александрович, представлен в виде эдакого молдавского мафиози, экспроприатора чужого имущества, хулигана-матершинника и антисемита, выживающего с национального рынка, в том числе путем избиений и смертных угроз, честных бизнесменов еврейской национальности, докатившегося, якобы, в своем нравственном падении до банальной кражи мобильника. Представляете?!

Не раздумывая долго, я схватил журналистское копье и щит и выбежал на разборку – думал, на пару дней. Оказалось, однако, что эта статья – лишь очередная атака на моего, скажем, подзащитного со стороны его компаньона и противника, израильского бизнесмена Михаила Вайсмана, работающего в Молдове около 25 лет, в затяжном конфликте между ними. Конфликт вспыхнул года два тому назад, попал в поле деятельности молдавской Фемиды и уже оброс сотнями страниц юридических документов, включая следственные материалы и судебные решения. В поисках пресловутой иголки в стоге сена пришлось и мне залезть в этот ворох бумаг, но выбраться из лабиринта бюрократических хитросплетений, отменяющих друг друга решений, противоречивых показаний сторон, малограмотных формулировок некоторых правоохранителей удалось лишь недели три спустя. Хотя у меня по данной тематике имеется некоторый опыт, включая две книжки судебных очерков. Легко себе представить отчаянное положение так называемого простого человека, если он пустился один на поиски правды-матки по бездорожью молдавской юстиции! Да такой человек с первого же шага заплачет оттого, что все в его деле покажется ему написанным на китайском языке. Поэтому никак не обойтись без хапуги-адвоката, заинтересованного прокурора, берущего судьи.

2. Раз пошли на дело…

Вот итоги и некоторые выводы моего журналистского расследования… Еще в далеком 2005 году три еврейских богатыря - упомянутый выше М.Вайсман, тогдашний владелец знаменитого кишиневского «Элата» Леонид Волнянский, а также живущий в Израиле Беня (Бенджамин) Элмор, а также присоединившийся к ним молдавский бизнес-богатырь А.Степаненко, хозяин известной строительной фирмы «Агрегат», создали в Кишиневе совместное предприятие весьма прозаического профиля (производство сухих смесей для строительства), но с красивым и загадочным названием Best Concrete, где каждому из них досталась 25-процентная доля, и каждый должен был проинвестировать по 125 тыс.долларов на приобретение оборудования. Однако вскоре после того, как выяснилось, что закупленное за рубежом за 486 тысяч долларов б/у оборудование придется доводить до ума, поскольку оно не очень-то соответствовало требованиям, Волнянский возмутился и вышел из бизнеса, заставив Вайсмана купить его долю. Таким образом, последний против своей воли стал 50-процентным владельцем запланированного производства. Степаненко собирался последовать умному примеру, но Вайсман слезно уговорил его остаться, поклявшись, что через полтора–два года от завода пойдет прибыль. Александр не может себе простить, что поддался тогда на уловку партнера. «Жалость - худший советчик для бизнесмена!» - повторяет он в сердцах, хотя, по-моему, до сих пор не избавился от этого недостатка. И вряд ли избавится, поскольку сам является сторонником теории бизнеса с человеческим лицом.

Здесь, по-моему, уместно будет добавить, что со временем выявилась еще одна неприятность: необходимое оборудование, причем не б/у, а новенькое, можно было приобрести рядом, в Украине, причем в три раза дешевле. Тогда-то в душу Степаненко закралась тень недоверия к Вайсману, отвечавшему за поставку техники и за технологию производства.

Пролетело четыре клятвенно обещанных срока, а завод не то, чтобы не давал никакой прибыли, но работал себе в убыток. «Агрегат» Александрович к этому делу пристально не присматривался, поскольку оно занимало в его бизнесе не более одного процента, да к тому же все его внимание захватили новые, интересные строительные проекты в России. Однако вернувшись на Родину, присмотрелся (благо, производство Best Concrete располагалось на правах арендатора на территории автобазы, принадлежавшей «Агрегату») и обнаружил, что Вайсман дурит его, как жулик фраера. И не только его, но также и второго партнера – Беню Элмора, и само государство. Подпольно вырабатывая и сбывая «налево» левую продукцию, предприятие уклонялось таким образом и от уплаты налогов, как убыточное, не говоря уж о выплате дивидендов партнерам. То есть, Вайсман работал на свой карман, как выражаются сыны Израиля. Интересно, что хитрую схему сокрытия доходов обнаружили не какие-либо молдавские шерлок-холмсы, а простые налоговые бухгалтера, заметив, что по учетным документам песка на завод завозится значительно больше, чем необходимо для выпущенной продукции, основой которой служит песок (до 75 процентов). И тогда возник сакраментальный вопрос: куда же исчезают излишки песка?..

Хороший куш перепадал, как видно, и директору Игорю Чайке, и главному бухгалтеру, без которых афера была бы невозможна. За семь лет хитрая троица умудрилась не провести ни одного собрания акционеров, не представить ни одного дельного финансового отчета, не провести даже текущего ремонта офиса и производственных помещений, пока не обвалилась крыша над головой. Словом, вели себя они здесь, как пришлые варяги, ни о чем не заботясь и выставляя напоказ бедность, беспорядок, неуважение к уставу.

Привыкший к порядку и дисциплине, Степаненко первым делом потребовал проведения аудиторской проверки, чтобы официально подтвердить преступную схему, наказать виновных и получить причитающуюся ему часть сокрытого дохода в размере почти четырех миллионов леев. Но Вайсман воспротивился, притом как бы на законном основании, поскольку владеет половиной акций, а Степаненко всего лишь 25 процентами – и соответствующей пропорцией голосов при принятии решений. Тогда он провел собственную внутрихозяйственную проверку и, обнаружив у себя под боком упомянутую аферу, разогнал подпольный цех (он не работает уже третий год) и обратился с письмом куда следует. Хотя, может быть, и не куда следует, если судить по результатам официального расследования, которое до сих пор топчется на месте, уподобившись бесконечному матчу в пинг-понг между прокуратурой и судом: следователи прокуратуры отказывают в возбуждении уголовного преследования подозреваемых в мошенничестве, судьи отменяют постановления прокуратуры, требуя справедливого рассмотрения дела, прокуроры не подчиняются судебным решениям, опротестовывая их, потом все начинается сначала.

Здесь налицо патовая правовая ситуация, когда усилиями Степаненко, даже если к нему присоединится второй, израильский партнер Беня Элмор, заставить Вайсмана согласиться на аудит невозможно, поскольку результат «матча» получится ничейный (50% на 50%). Только правоохранительные органы могли бы назначить аудит в обязательном порядке, иначе получается вечный шах.

Чем же вызвана халатная позиция прокуратуры, обязанной защищать интересы государства, - в данном случае в виде взыскания недоплаченных бюджету налогов? Вопрос, конечно, интересный. Говорят, правильный ответ знает лишь один человек в нашей республике – ныне самый критикуемый, самый загадочный и влиятельный, который не занимает ни одной государственной должности, но все его слушаются.

А у меня к г-ну Вайсману всего один вопрос: если вы считаете себя невиновным, а обвинения Степаненко вымыслом, то почему не даете согласия на независимую аудиторскую проверку?

3. Буря в стакане воды

На сегодняшний день сей в общем-то мелкий в сравнении с мировой революцией конфликт разросся в войну больших амбиций районного масштаба. В ответ на справедливый демарш «Агрегата», Вайсман, вместо того, чтобы посыпать голову пеплом, развернул против Степаненко очернительную кампанию, спровоцировав последнего на скандал, по ходу которого получил, вероятно, от моего подзащитного затрещину, и, не отрицаю, - пару матерных обращений, а также классическую обзывалку: «Жид пархатый». Дело в том, что скандальный разговор на заседании акционеров в мае прошлого года был записан тайно на пленку самим Вайсманом, с одобрения прокуратуры, и фигурирует теперь в уголовном деле, возбужденном против Степаненко с подачи и по заказу Вайсмана. Обвинения весьма серьезные: шантаж, самоуправство, хулиганство, угрозы физической расправой и даже кража (якобы мобильного телефона у Вайсмана). Прослушивая, однако, запись, нетрудно догадаться, что это комичная инсценировка с примитивной прокурорской режиссурой и бездарным актером в главной роли потерпевшего. Спрятав диктофон под одеждой, Вайсман заводит простодушного партнера провокационными вопросами с заранее рассчитанными ответами и буквально нарывается, чтобы горячий собеседник дал ему хотя бы подзатыльник («Хочешь меня ударить? Ну, ударь, ударь!»). А когда тот не удержался, влепив-таки ему легкую затрещину, завопил, но так неестественно, так театрально, что если бы рядом оказался Станиславский, он бы воскликнул, конечно: «Не верю!».

Среди ударных фраз прокурорского обвинительного заключения фигурирует и такая: «Степаненко применил к Вайсману удары в области головы, причинив физическую боль». Да если бы «Агрегат» Александрович, мужик под два метра ростом и весом около 140 кг., «угостил» Михаила Исаковича один раз кулаком, тот давал бы свои показания в инвалидном кресле. Тогда как он, сразу же после «избиения», не обратившись ни в какое медучреждение за помощью, бодро побежал плакаться в полицию, прокуратуру, судмедэкспертизу, которая, кстати сказать, не обнаружила на нем никаких следов побоев. Столь же ничтожными в правовом смысле доказательствами являются якобы оскорбления и угрозы расправой в адрес Вайсмана со стороны Степаненко, поскольку были произнесены в сердцах, т.е. в состоянии сильного душевного возбуждения, вызванного неадекватным поведением истца. Что же касается обвинения Александра в антисемитизме, которому Вайсман стремится придать политическую окраску, то это со стороны Степаненко не более, чем бравада, антисемитизм бытового характера, не представляющий собой криминала. Смешно рассматривать всерьез такое обвинение, когда сам Александр Васильевич является отцом двух дочек-евреек по матери и дедушкой трех внуков-евреев! Не говоря уж о десятках друзей-евреев, разбросанных по всему свету и готовых защитить друга в суде от подобных нападок…

Ну да ладно, скрепя сердце, можно как-то понять Вайсмана, когда он подличает, спасая свою шкуру. Но ведь делает он это не только в правовом поле, голословно утверждая, к примеру, будто партнер шантажирует его, вынуждая уступить бесплатно свои 50 процентов акций (хотя я лично считаю, что художества Вайсмана заслуживают такого наказания). Не гнушается он и подзаборных сплетен, нелепых слухов от агентства ОБС («Одна Баба Сказала»), собирая их и распространяя через СМИ. Так, заявив на упомянутом сайте, что Степаненко «при помощи судебных инстанций неоднократно завладевал общественной собственностью», он приводит в качестве примера покупку «Агрегатом» одного гектара земли у примэрии села Улму под строительство базы отдыха для работников фирмы и собственного дачного дома председателя. Якобы приобретен был этот участок в ущерб примэрии по баснословно низкой цене, т.е. по блату – за семь с чем-то тысяч леев, и примэрия опротестовала сделку. На поверку же выяснилось, что слух, будто злополучный гектар был продан чуть ли не за дежяба, - вранье: своими глазами видел банковский документ, в котором написано, что за него заплачено 220 тысяч леев, то есть в десять раз больше, нежели была на тот момент его рыночная цена. Точно так же, т.е. документально, опровергаются остальные сплетни, порочащие уважаемого отечественного бизнесмена. А вот о том, что он безвозмездно построил полуторакилометровое шоссе из бездорожной магалы с. Улму до центральной трассы, на радость селян и дачников, подручные борзописцы г-на Вайсмана не написали ни слова.

Итак, официальные обвинения в адрес моего подзащитного нелепы и смешны, порой подтасованы, а методы их добычи низкопробны, хотя и разрешены законом. Зато, к сожалению, действенны, ежели Вайсман добился отправки неправого дела в суд. Правда, и Степаненко со сторонниками добились того, что их противник сам разоблачил перед общественностью свою сущность – свой облико морале, так сказать. Напомню в заключение, что первое дело по этому же обвинению развалилось из-за отсутствия состава преступления, затем было возбуждено повторное, которое прокуратура, как видите, кое-как слепила. Но поглядим, что скажет об этом суд.

Жизненный путь Александра Степаненко

Родился 20 июня 1952 года в Липецкой обл. России.

1967 – 1971 - учеба в Задонском сельхозтехникуме

1971 – 1972 - служба в Таманской дивизии СА

1972 – 1973 - работа в посольстве СССР в Китае

1973 – 1977 - учеба в Московской Тимирязевской академии

1977 – 1985 - карьера от рядового инженера до начальника управления госассоциации «Молдсельхозтехника»

1985 – 1989 - начальник военной базы в Киевском военном округе

1989 – 1995 – основатель и генеральный директор «Агрегат» АОЗТ (строительство, поставки стройматериалов, транспортные услуги)

1995 – 1999 - ген. директор госконцерна «Арка Молдовей»

1999 – 2000 - зам. гендиректора государственного строительного концерна «Крост» (Москва)

2000 – 2009 - президент компании «Агрегат»

2009 – 2014 - проректор Московской Тимирязевской академии

2014 – по сей день - президент компании «Агрегат» АОЗТ