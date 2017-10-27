Европейский опыт для AIPA

Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве AIPA организовало международную конференцию «Лучшие практики агентств по платежам в ЕС».

Как отметил на конференции директор AIPA Николае Чубук, опыт работы аналогичных европейских агентств необходим Молдове для модернизации законодательной и институциональной базы AIPA, направленной на более эффективное освоение бюджетного фонда поддержки сельхозпроизводителей. В последние годы его размер приблизился к 1 млрд леев, при этом существенную его часть составляют средства европейской программы поддержки сельского хозяйства и сельского развития стран-соседей ENPARD. В такой ситуации крайне важно, чтобы средства фонда использовались целенаправленно и без нарушений.

В ходе конференции агентство AIPA подписало соглашение о сотрудничестве с Агентством по реструктуризации и модернизации в сельском хозяйстве (ARMA) Польши, Фондом государственных инвестиций в сельском хозяйстве (SZIF) Чехии и Агентством по аграрным рынкам и сельскому развитию (APARD) Словении. У всех этих стран очень разный опыт в сфере сельскохозяйственных платежей/интервенций. В частности, как отметил Николае Чубук, опыт Польши, одной из ведущих сельскохозяйственные держав Евросоюза, интересен ввиду фактов максимально эффективной адсорбции европейских фондов субсидирования и быстрого роста аграрного сектора. А, другой например, опыт Словении полезен тем, что эта страна, располагая сравнительно небольшим фондом сельхозземель, привлекает большой объем донорского финансирования.