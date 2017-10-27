«Камерные» выставки для аграриев: специфика формата

На «Молдэкспо» состоялись выставки «Фермер» и «Молдагротех», 20 и 36 созыва соответственно. Мнениями о самочувствии этих, едва ли не самых «пожилых» отечественных выставок и впечатлением от участия в них с корреспондентом «ЛП» поделились – в очередной раз, при условии сохранения анонимности – руководители некоторых крупнейших компаний-экспонентов.

Идеи в массе своей не новы – зреют далеко не первый год, субъективны, контрастны, но тем и интересны. Быть может, кому-то они все-таки помогут сделать объективные выводы на будущее.

Сначала – о времени Х. Четко обозначились две группы адептов разных точек зрения. Первая группа, условно говоря – «негативисты», считают, что для проведения сельскохозяйственных выставок устроители выбрали время не верно. Осенний, октябрьский созыв «Фермер» и «Молдагротех» совпадает с уборкой поздних сельхозкультур, а весенний, мартовский созыв «Молдагротех» – с севом ранних яровых. Соответственно, если в эти периоды погода будет плохой, то посетителей-сельхозпроизводителей на выставках будет больше, если хорошей – меньше, так как фермеры предпочтут «тусовке» работу в поле.

В качестве альтернативы предлагается сдвинуть сроки на ноябрь и февраль. Или просто сконцентрировать ресурсы на проведении выставочной «сельхознедели» один раз в год – в конце осени. То есть, отказаться от весенней части «Молдагротех». Этот созыв изначально позиционировался устроителями исключительно как «площадка для бизнес-диалога профессионалов», в отличие от осеннего «праздника-ярмарки» по большей части. Однако жизнь показала, что формат «шоу с тематическим уклоном» для посетителей гораздо привлекательней. Соответственно, многие экспоненты предпочитают масштабно выставляться осенью, а весной – сэкономить.

Другая группа, условные «позитивисты», считают, что вторая половина октября – время правильное. В это время хороший хозяин или уже закончил осенние полевые работы, или же найдет возможность организовать деятельность так, чтобы выкроить день-другой на участие в столичных выставках. В таких «выездах в свет» есть важный психологический момент. На аграрных выставках фермеры, особенно крупные – люди солидные, важные: их здесь многие знают, с их мнением считаются, с ними любезны, стараются угодить. «Живых денег» у них еще нет – то есть, спонтанные траты почти исключены. Зато в закромах у них уже есть определенное количество продукции, а в голове - оценка грядущей выручки и осознание собственной состоятельности-способности эти деньги потратить. Хотя бы теоретически. С точки зрения продавца техники, семян, агрохимии и прочих ресурсов для сельского хозяйства – это лучший момент, наконец, завершить длительные переговоры, «ударить по рукам». На ноябрь-февраль отодвигать выставочную сельхознеделю не стоит. Как минимум потому, что в это время вне выставочных павильонов – на открытых площадках для экспонируемой сельхозтехники, уже слишком холодно. Да и на «холодную голову» решение совершить покупку приходит медленнее.

Другой горячо и давно дискутируемый вопрос – место проведения сельскохозяйственных выставок. «Позитивисты» считают, что с учетом важности элементов «ярмарки-продажи, шоу и светского раута» как минимум выставка «Фермер» должна проходить в столице, на «Молдэкспо». Здесь же приемлемо и проведение официальных, «асфальтно-паркетных» мероприятий «Молдагротех». В таком случае почти единственной (но уже разрешимой) проблемой для участников и посетителей выставки станет транспортная логистика. Пока же, по выражению одного из экспонентов, «припарковаться здесь сложнее, чем с глубокой признательностью пожать руку директору выставочного центра». А вот демонстрацию сельхозтехники в рамках «Молдагротех» необходимо проводить в поле, желательно – в пригороде, не слишком далеко от Кишинева. В этом «позитивисты» солидарны с «негативистами».

«На этот раз за 300 квадратных метров асфальта под наши машины и агрегаты, несколько электророзеток и упоминание в малотиражном каталоге новинок выставки мы заплатили почти 230 тыс. леев, - негодует один из руководителей предприятий-экспонентов. – А еще необходимо очень неслабо потратиться на доставку почти в центр столицы крупногабаритной техники, заблаговременно позаботься о ее страховании, мотивировать персонал и т.п. На эти деньги вполне можно организовать в год три семинара в формате «день поля – тест-драйв сельхозтехники» в трех географических зонах страны. Причем средства эти будут инвестированы целенаправленно в развитие собственной клиентской базы, с измеримым результатом».

Стоит в этой связи упомянуть, что одна из крупных компаний-дилеров сельхозтехники одновременно с аграрными выставками на «Молдэкспо» провела семинар-демонстрацию машин и агрегатов в поле, неподалеку от столичного аграрного университета. Очевидно, что выбор места и тем более времени для «дня поля» устроитель выбрал не случайно. Этот, в определенном смысле – демарш, участники-экспоненты «Молдагротех» обсуждали. Некоторые из них высказывались в том духе, что «надо бы нам всем встретиться и обсудить возможность организовать совместно альтернативную выставку в поле, на собственных условиях - а то на этой дилеры выставляются только чтобы не уступить место друг другу».

Впрочем, далеко не все экспоненты сельскохозяйственных выставок на «Молдэкспо» остались недовольны результатами участия в них. «Я встретился со всеми фермерами, которых заблаговременно пригласил на выставку ознакомиться с нашими новыми агрегатами, - утверждает менеджер одного из предприятий-поставщиков сельхозтехники. – Мы небольшая компания, пока не сформировали обширную сеть представителей-консультантов на местах, не располагаем возможностью масштабного охвата целевых групп сельхозпроизводителей и оперативной «обратной связью» с ними. Поэтому любая возможность проводить презентации товаров для нас ценна».

Представитель другого, одного из крупнейших операторов отечественного рынка сельхозтехники утверждает, что «полностью доволен результатами участия в «Молдагротех-2017»». Не только «закрепляющими» контактами-переговорами с клиентами, но и первой (!) за многие годы участия продажей крупной сельхозмашины именно на выставке. «Последние два года молдавский рынок сельхозтехники заметно растет физически – за счет неплохих урожаев и цен на него. Уже только с этой точки зрения участие в выставке оправдано – необходимо «держать марку»: и в глазах клиентов, и в глазах конкурентов».

На взгляд автора статьи, самым заметным нововведением на «сельскохозяйственной неделе» был «контролируемый» допуск посетителей на «Молдэкспо». Им были предложены на выбор три варианта: аккредитация и приглашение на выставки через Интернет, регистрация (с указанием персональных данных) и гостевой бэйджик перед входом, платный вход. Мнения участников-экспонентов относительно этой инициативы разделились. Одни считают ее оправданной: администрация центра пытается провести сколь-нибудь репрезентативный анализ аудитории, наконец – отчитаться перед генеральным спонсором, профильными министерствами и организациями.

У других попытка «высвечивать и фильтровать» посетителей вызвала понятное недовольство. В частности, представители Национальной федерации фермеров Молдовы посетовали на то, что выставка-ярмарка «Фермер» из-за этой меры недосчиталась обывателей-покупателей. Да и самим фермерам не везде разрешали выставлять продукцию, в связи с чем особенно были недовольны продавцы посадочного материала.