FARMER: ставка на молодежь

18-21 октября в выставочном центре Moldexpo проходят XX международная выставка сельхозпродукции FARMER и XXXIII выставка спецтехники и оборудования MOLDAGROTECH. Свои товары на выставках представят 385 предприятий из 14 стран.

В рамках выставок состоятся семинары о технологиях интенсивного выращивания птиц, кредитовании и страховании в сельском хозяйстве, презентация Animal show, а также конкурсы «Лучший фермер», «Королева полей», «Новинка года» и День молодежи «Агропоколение». Студенты Аграрного университета Молдовы представят доклады о своих исследованиях на которые пройдут в центре с в рамках агропромышленной недели.

Посетители выставки смогут приобрести все необходимое для своей фермы: инвентарь, корма, семена, птиц высшего сорта и по доступным ценам

Ведущие специалисты расскажут им о технологиях производства тепличных овощей, о системах водоснабжения и орошения, удобрениях и средствах защиты растений и энерго- и ресурсосберегающих технологиях.