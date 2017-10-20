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FARMER: ставка на молодежь

№ 38 (1204) 20 October 2017

18-21 октября в выставочном центре  Moldexpo проходят XX международная выставка сельхозпродукции FARMER и XXXIII выставка спецтехники и оборудования MOLDAGROTECH. Свои товары на выставках представят 385 предприятий из 14 стран.

 

В рамках выставок состоятся семинары о технологиях интенсивного выращивания птиц, кредитовании и страховании в сельском хозяйстве, презентация Animal show, а также конкурсы «Лучший фермер», «Королева полей», «Новинка года» и День молодежи «Агропоколение». Студенты Аграрного университета Молдовы представят доклады о своих исследованиях на  которые пройдут в центре с в рамках агропромышленной недели.

 

Посетители выставки смогут приобрести все необходимое для своей фермы: инвентарь, корма, семена, птиц высшего сорта и по доступным ценам

 

Ведущие специалисты расскажут им о технологиях производства тепличных овощей, о системах водоснабжения и орошения, удобрениях и средствах защиты растений и энерго- и ресурсосберегающих технологиях.

7350 Автор: Соб. инф.
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