НАРЭКИТ и безработные должны трудиться

Премьер-министр Павел Филип на очередном заседания кабинета министров раскритиковал отчет, подготовленного Национальным агентством по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) о соблюдении условий лицензии операторами мобильной связи. Глава правительства счел его формальным, с многочисленными искажениями.

Премьер напомнил, что был министром информационных технологий и связи и хорошо осведомлен о ситуации в области. Он уточнил, что у агентства нет необходимого оборудования для постоянного наблюдения за поставщиками и анализа параметров качества. Павел Филип сказал, что связался с Национальным центром радиочастот и выяснил, что в текущем году НАРЭКИТ не просило его сотрудников проводить измерения. «Как я уже говорил, не надо удобно сидеть в креслах агентства, опираясь на сделанные операторами отчеты», - подчеркнул премьер-министр.

В этой связи он призвал создать комиссию по расследованию, которая до следующего заседания правительства представит подробный анализ того, на что опирались составившие данный отчет сотрудники НАРЭКИТ. «Я лично могу показать вам дороги, где пропадает сеть и где нет связи. Поэтому я вас очень прошу не приходите с формальными ответами, а займитесь делом. Мне бы хотелось в результате расследования увидеть всех, кто был вовлечен и по меньшей мере несет ответственность за это», - заключил Павел Филип.

Наряду с операторами мобильной связи и чиновниками НАРЭКИТ, обвиненным в бездействии, от кабмина досталось и просто безработным. А именно, безработных получателей социальной помощи хотят обязать работать на пользу общества. Соответствующий законопроект был одобрен в среду правительством.

Согласно документу, безработные члены семьи, получающей социальную помощь, будут обязаны работать в пользу общества по просьбе примара, если сумма социальной поддержки превышает 30% от минимального гарантированного ежемесячного дохода (288 леев). Исключения составят граждане, которые временно нетрудоспособны, что может подтвердить справка, выданная семейным врачом.

Количество часов будет рассчитываться пропорционально размеру помощи, которую получает семья безработного, но не должно превышать 40 часов в месяц. Примаров обяжут ежегодно составлять плана работ в интересах общества, а также вести учет лиц, осуществляющих эту деятельность, и отработанных часов.

Интересно, будут ли при этом социальные пособия, которым безработным придется отрабатывать определенное количество часов, увязаны с действующими нормами оплаты труда и прожиточным минимумом? Или же речь идет о том, что у местных властей появится фонд супердешевой рабочей силы? Если так, то это, конечно, не английские «работные дома» 18-19 веков, но и не так чтобы очень далеко...

Огорчили и священников. Правительство отказалось в среду освобождать церковь Вулкэнешть от уплаты НДС за ввоз колоколов, но предложило альтернативное решение. По мнению министерства финансов, освобождение от уплаты НДС создаст опасный юридический прецедент. Премьер-министр Павел Филип предложил компенсировать расходы на уплату НДС. Башкан Гагаузии Ирина Влах отметила, что правительство руководствуется двойными стандартами, поскольку, когда с подобной инициативой выступают депутаты от правящей коалиции, то министры поддерживают их, а когда выступает оппозиция, то правительство ссылается на «опасные прецеденты».

Впрочем, за «кнутом» последовал и «пряник». Правительство приняло решение, согласно которому на покупку/строительство собственного или кооперативного жилья, а также на ремонт старого будет выделено 2 млн леев для 49 граждан из восьми районов и Кишинева. Список получателей составлен местными властями. В него вошли граждане, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, жертвы политических репрессий и ветераны, которые не были обеспечены положенным жильем на 22 октября 2004 г.. В госбюджете предусмотрено на эти цели 7,8 млн. леев. Ранее правительство одобрило предоставление 2,1 млн леев для 43 граждан.