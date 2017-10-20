Президент Молдовы принял грамоты послов

Президент Игноь Додон принял верительные грамоты трех новых послов в Молдове: Венгрии - Шандора Сабо; Республики Польша - Бартломея Зданюка, Республики Мальта с резиденцией в Варшаве - Наташи Мели Додей.

«В ходе состоявшихся по этому поводу бесед пожелал каждому из дипломатов успехов в выполнении своих посольских полномочий в нашей стране. Отметил, что выступаю за активный политический диалог между Республикой Молдова и странами представляемыми новыми послами, за углубление торгово-экономических отношений, за интенсивное внедрение инвестиционных проектов, проведение встреч на высшем уровне, а также за поддержание эффективного обмена мнениями по актуальным вопросам повестки двусторонних отношений»,- отметил Додон на своей странице в facebook.