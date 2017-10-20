Молдова и Германия продлят программу по подготовке управленцев

Молдавско-германская Программа по повышению квалификации менеджеров будет продлена. Это предусматривает соответствующее заявление о намерениях, подписанное в минувший четверг Послом ФРГ в РМ Юлией Монар и замминистром экономики и инфраструктуры Виталием Юрку.

Церемония подписания прошла в рамках форума «Agro-Invest Bridges», организованного молдавской ассоциацией выпускников INVENT Moldova совместно с ТПП по поручению министерства экономики Молдовы.

Молдова с 2008 г. является страной-партнером этой международной программы Федерального министерства экономики и энергетики. Под лозунгом «Fit for Partnership with Germany» программа готовит управленческие кадры из Азии, Восточной Европы, Северной Африки и Латинской Америки к экономическому сотрудничеству с немецкими предприятиями.

Программа по подготовке управленческих кадров нацелена, в первую очередь, на малые и средние предприятия с потенциалом для международных рынков. В ней уже приняли участие около 250 предпринимателей республики.

До сих пор в фокусе были такие отрасли как строительство, пищевая промышленность и сельское хозяйство, логистика и информационные технологии. Внедрением Программы занимается Германское общество международного сотрудничества. За осуществление Программы в РМ ответственна Торгово-промышленная палата.