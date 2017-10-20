Доходы соцфонда выросли на 18,8%

Доходы бюджета социального страхования к началу октября превысили 13,205 млрд. леев или 75,4% от плана на 2017 г. Полученные поступления на 2,095 млрд. леев или 18,8% больше аналогичного периода 2016 г.

Основную долю поступлений - 8,516 млрд. составили взносы обязательного социального страхования. Сумма собранных взносов на 17,9% больше, чем год назад. Свыше 4,678 млрд. леев составили трансферты из госбюджета, в том числе 3,78 млрд. - на выплаты социальных пособий и других платежей. А 898,6 млн. предназначено для покрытия дефицита социального фонда. Год назад эти цифры равнялись 2,761 млрд. и 1,121 млрд. леев.

Расходы бюджета соцстраха за девять месяцев достигли 13,116 млрд. леев (+17,7%) и на 89,1 млн. леев уступали доходам.

За девять месяцев НКСС в полном объеме выполнила все финансовые обязательства и платежи перед потребителями по всем видам социальных услуг. Остаток средств на ее счетах на 1 октября равнялся 215,4 млн. леев.