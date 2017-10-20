Инвестиция года: SEBN открывает один из самых современных в Молдове заводов в области автомобилестроительной промышленности

В конце 2015 года Немецко-японская компания Sumitomo Electric Bordnetze (SEBN) официально начинала свою деятельность в Республике Молдова. Тогда компания объявила, что у нее огромные планы относительно деятельности в нашей страны. С тех пор не прошло и двух лет.

И вот, 30 октября 2017 года, в Орхей будет сдан в эксплуатацию один из самых современных в Молдове заводов по производству кабельно-проводниковой продукции для автомобилей. Порядка 2500 человек получат здесь хорошо оплачиваемую работу и достойные условия труда.

Стоит отметить, что в самом начале Bordnetze была немецкой компанией. Ее основали Volkswagen и Siemens для производства кабельно-проводниковой продукции для Volkswagen. Но 10 лет тому назад компанию приобрели японцы. Теперь компания обладает статусом международной, а в ее рамках трудятся немцы, поляки, словаки и т. д.

Дискуссии с компанией насчет ее возможного прихода на молдавский рынок начались в ноябре 2013 года. Нынешний директор молдавского представительства компании SEBN Игорь Корман, который в то время был председателем парламента, вспоминает о дискуссиях, проходивших в столице Германии: «Я был в Берлине и обратился к представителям SEBN с приглашением приехать в Молдову. Это приглашение они приняли и приехали в нашу страну уже в конце года». Инвесторы дождались результатов парламентских выборов, чтобы посмотреть, в каком направлении станет двигаться Молдова - это свидетельствует о том, что развитие политической ситуации сыграло важную роль в их решении вкладывать в нашу страну.

Через два года после первой встречи с инвесторами Игорь Корман отказался продолжать законодательную деятельность и принял решение подключиться к организации и внедрению этого проекта. Таким образом, он взял на себя руководство новой компанией, которая была зарегистрирована в Молдове в декабре 2015 года. С самого начала вместе с производственным директором поляком Ежи Лалуком они приступили к подбору команды менеджеров, а также подготовили все контракты, необходимые для строительства нового завода. Бизнес начинался с нуля, а на сегодняшний день коллектив предприятия уже насчитывает 470 человек. Тогда же компания временно арендовала ангар площадью 2,6 тыс. кв. м. Там, чтобы не терять время до завершения строительства завода, был налажен процесс сборки кабельно-проводниковой продукции. Разумеется, после того, как на работу приняли первые группы рабочих. Они прошли профессиональные тренинги. Каждый из них длился четыре недели: первая неделя предполагала теоретические занятия; в течение второй участникам рассказывали о том, что такое кабельно-проводниковая продукция; а в течение двух последних недель они проходили производственную практику. Первые две группы прошли и пятинедельную специализацию на двух предприятиях SEBN в Румынии, а именно в городах Карансебеш и Дробета-Турну Северин. По возвращении домой они, в свою очередь, уже могут обучать других работников.

Производственный процесс был отлажен в августе 2016 года. В том моменту объем продаж составил порядка 3,8 млн евро. Также в августе 2016 года стартовало и строительство завода на окраине города Орхей. Для этого была отобрана австрийская компания Strabag, которая и приступила к выполнению работ. Кстати говоря, площадь стройплощадки равна 8 га. Место выбрали стратегическое – здесь дорога широкая, а большое число грузовиков, въезжающих и выезжающих на территорию завода, не будет причинять неудобства горожанам. «Мы приняли решение наладить проект в Орхей, в том числе учитывая инфраструктуру и небольшое расстояние до Кишинева, ведь необходим и потенциал, скажем так, другого уровня, если говорить о составе менеджмента», – подчеркнул директор ООО SE Bordnetze.

Руководство предприятия подумало и существующих подъездных путях, и о рабочей силе, что играет весьма важную роль. Не обошли они вниманием ни тот факт, что в данном регионе нет других сопоставимых по масштабу инвестиций, а это также является веским доводом.

О серьезности намерений SEBN в Молдове свидетельствуют и цифры. Только строительство завода площадью порядка 27 тыс. кв. м обошлось в 22 млн евро. Стоимость оборудования также достигает миллионных значений. Итак, на первом этапе инвестиция составляет около 30 млн евро.

Разумеется, инвестор такого уровня и масштаба делает особый упор на рабочую силу. На этот счет у SEBN даже есть четкая и продуманная стратегия. «Мы разработали рекрутинговую стратегию. У нас есть работники из Кишинева, Орхей и окрестных сел. Я рад, что смог встретить здесь хороших, молодых и опытных людей, которые хотят и готовы трудиться», –заявил Игорь Корман.

Пока компания SEBN еще не приступила к массовому продвижению объявлений о приеме на работу, но люди приходят и сами. На нынешнем этапе упор делается на г. Орхей и прилегающий регион, но, по утверждениям представителей руководства предприятия, если потребуется, они готовы организовать провоз работников даже с расстояния 25-30 км.

Рынок сбыта у SEBN тоже обеспечен, поскольку переговоры с клиентом ведутся на много лет вперед. «Разумеется, и в этом отношении возникают пертурбации, ситуация, бывает, меняется, но в любом случае с этой точки зрения все гораздо стабильнее», – уверяет директор ООО SE Bordnetze.

Нет у компании сложностей ни с сырьем, которое импортируется. «Серьезным вызовом остается большое число работников и как сделать так, чтобы они работали по стандартам. Компания должна стать машиной, функционирующей, что называется, как часы. Клиент «наказывает» за любую задержку или промедление, следовательно, производственный процесс необходимо наладить отлично, чтобы не возникало никаких перебоев», – утверждает Игорь Корман.

Компания SEBN не сбрасывает со счетов ни вероятность своего расширения в РМ. По словам Игоря Кормана, ему хочется, чтобы в следующие 4-5 лет в Молдове работал не только один завод SEBN. «Принимая во внимание запланированные нами объемы работы, не исключено, что в ближайшее время мы серьезно задумаемся открыть поблизости еще одно предприятие. Мы уже приступили к дискуссиям на этот счет».

Вместе с тем, независимо от дальнейшего развития событий уже на нынешнем этапе можно с уверенностью утверждать, что открытие компанией SEBN орхейского предприятия вполне может претендовать на титул «Инвестиция года в Молдове», ведь не каждый же год в нашу страну приходят такие «громкие» имена, делающие здесь такие впечатляющие инвестиции.