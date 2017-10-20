Возврат товара: трудности «перехода»

Одной из самых актуальных тем, обсуждаемых на потребительских форумах в соцсетях — возврат товара в магазин. Сейчас это особенно актуально, поскольку в столичном ритейле наступил осенний пик продаж.

На октябрь приходится не менее 40% оборота всех новых коллекций одежды и обуви. Именно в октябре розница удерживает самые высокие цены. Соответственно, наибольшее количество «возвратов» и конфликтных ситуаций, связанных с ними, происходят в такие периоды.

Если потребитель разочаровался в покупке, в большинстве случаев он может вернуть товар в течение 14 дней с момента покупки. Но речь идет только о непродовольственных товарах. По желанию покупателя вещь могут заменить на аналогичный товар другого размера, фасона, расцветки или комплектации. Или вернуть полную стоимость покупки при условии, что у товара нет дефектов, следов ношения и полностью сохранилась упаковка и этикетки. Ряд «консультантов» на интернет-форумах утверждают, что наличие чека — не обязательно.

Как сообщили «ЛП» в инспекции Агентства по защите прав потребителей, в таких случаях покупатель должен руководствоваться законом о петициях и законом о защите прав потребителей. К примеру, ст. 14 профильного закона обязывает при обмене товара или возврате его полной стоимости «предоставить доказательства приобретения этого продукта у соответствующего продавца». Это может быть как кассовый (товарный) чек, так и любой другой подтверждающий документ — счет-фактура, квитанция к приходному кассовому ордеру, квитанция к отрывному талону, оформленный технический паспорт изделия. Поэтому при отсутствии чека продавец может на законных основаниях отказать в замене вещи или возврате ее стоимости.

В агентстве уточнили, что законом утвержден перечень товаров, не подлежащих возврату или обмену. Это ювелирные изделия из драгоценных металлов и полудрагоценных камней, нижнее и постельное белье, предметы личной гигиены: такие как зубная щетка, электрическая бритва, косметика, парфюмерия. Также «невозвратными» считаются все без исключения медикаменты.

Немаловажное уточнение: утверждение продавцов о том, что товар со скидкой не возвращается, либо на него не распространяется гарантийный срок - неправомерно. Чаще всего подобные нарушения встречаются в обувных магазинах столицы. Корр. «ЛП» с такими случаями сталкивалась лично, и каждый раз спор разрешал закон о защите прав потребителей, который зачитывался продавцам в местах продаж. В особо сложных ситуациях дело ускоряет запись в Книге жалоб и предложений, имеющей статус документа строгой отчетности.

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