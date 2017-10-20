Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Возврат товара: трудности «перехода»

№ 38 (1204) 20 October 2017

Одной из самых актуальных тем, обсуждаемых на потребительских форумах в соцсетях — возврат товара в магазин. Сейчас это особенно актуально, поскольку в столичном ритейле наступил осенний пик продаж.

 

На октябрь приходится не менее 40% оборота всех новых коллекций одежды и обуви. Именно в октябре розница удерживает самые высокие цены. Соответственно, наибольшее количество «возвратов» и конфликтных ситуаций, связанных с ними, происходят в такие периоды.

 

Если потребитель разочаровался в покупке, в большинстве случаев он может вернуть товар в течение 14 дней с момента покупки. Но речь идет только о непродовольственных товарах.  По желанию покупателя вещь могут заменить на аналогичный товар другого размера, фасона, расцветки или комплектации. Или вернуть полную стоимость покупки при условии, что у товара нет дефектов, следов ношения и полностью сохранилась упаковка и этикетки.  Ряд «консультантов» на интернет-форумах утверждают, что наличие чека — не обязательно.

 

Как сообщили «ЛП» в инспекции Агентства по защите прав потребителей, в таких случаях покупатель должен руководствоваться законом о петициях и законом о защите прав потребителей. К примеру, ст. 14 профильного закона обязывает при обмене товара или возврате его полной стоимости «предоставить доказательства приобретения этого продукта у соответствующего продавца». Это может быть как кассовый (товарный) чек, так и любой другой подтверждающий документ — счет-фактура, квитанция к приходному кассовому ордеру, квитанция к отрывному талону, оформленный технический паспорт изделия. Поэтому при отсутствии чека продавец может на законных основаниях отказать в замене вещи или возврате ее стоимости.

 

В агентстве уточнили, что законом утвержден перечень товаров, не подлежащих возврату или обмену. Это ювелирные изделия из драгоценных металлов и полудрагоценных камней, нижнее и постельное белье, предметы личной гигиены: такие как зубная щетка, электрическая бритва, косметика, парфюмерия. Также «невозвратными» считаются все без исключения медикаменты.

 

Немаловажное уточнение: утверждение продавцов о том, что товар со скидкой не возвращается, либо на него не распространяется гарантийный срок - неправомерно. Чаще всего подобные нарушения встречаются в обувных магазинах столицы. Корр. «ЛП» с такими случаями сталкивалась лично, и каждый раз спор разрешал закон о защите прав потребителей, который зачитывался продавцам в местах продаж. В особо сложных ситуациях дело ускоряет запись в Книге жалоб и предложений, имеющей статус документа строгой отчетности.

 

 

Данный материал/публикация разработан еженедельником Экономическое обозрение «Логос Пресс»  при поддержке Фонда Восточная Европа из финансовых средств, предоставленных Правительством Швеции. Содержание материала/публикации отражает мнение авторов, которое не обязательно совпадает с позицией Фонда Восточная Европа и/или Шведского Правительства.

4180 Автор: Ирина МАЦЕНКО
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1944
ГАРЕВ ВалерийВ 2005-2009 депутат Парламента.
1951
БОРШ ЮриеМенеджер.
1953
ШТИРБУ ЛивиуПредседатель Национальной ассоциации "Copyright".
1956
ШТЕФАНЕЦ АнатолХудожественный руководитель группы "Тригон".
1957
ГИЛАШ АнатолийГенеральный директор Агентства земельных отношений и кадастра.
1957
ТЫЛТУ ПантелейМенеджер.
1961
СУГАК СофияПредприниматель.
1962
ДОСКА НинаЗаместитель председателя административного совета Национальной комиссии по финансовому рынку.


Курс валют НБМ на 23.01.2018
EUR
20.6481
-0.0471
USD
16.8507
-0.0165
RON
4.4250
-0.0155
RUB
0.2978
-0.0002
UAH
0.5835
-0.0020

16/0123/01


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
PROIECTUL PROGRAMULUI DE REALIZARE A EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A ACTIVITĂŢII PLANIFICATE „CONSTRUIREA Şl FUNCŢIONAREA CENTRALEI ELECTRICE EOLIENE „CĂUŞENI" CU PUTEREA TOTALĂ INSTALATĂ DE 60 MW"
Эффект IT-парков
Перспективы развития севера страны
«Вино в зимнюю ночь»: на Вернисаже Вина почувствуешь каждый нюанс местных сортов
Один из крупнейших международных поставщиков услуг питания по талонам приступает к деятельности в Республике Молдова
Потенциал агропромышленного сектора надо использовать сполна
Район Анений Ной: традиции и современность
Вторая серия форума „Доступ к финансированию из международных программ» пройдет в Бэлць
Effervescents du Monde` 2017: у молдавских игристых вин пять медалей
Знаменитый сомелье в Кишиневе




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».