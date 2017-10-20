Эксклюзив «Логос Пресс» - потребительский ликбез

Еженедельник «Экономическое обозрение Логос пресс» совместно с Восточно-Европейским фондом запускают аналитическую рубрику «Права потребителя». Вместе мы возрождаем на страницах нашего издания информационную площадку для публикации достоверных - основанных на фактах и лабораторных исследованиях – сведениях. Прежде эта тематика велась в «ЛП» на протяжении двух десятков лет.

Возвращаясь к ней с новым опытом, мы будем предлагать нашим читателям материалы различных жанров о качестве товаров и услуг, о способах их проверки и механизмах отстаивания своих прав. Расскажем о работе специализированных структур по защите интересов потребителей. Создадим прямой диалог между потребителями, поставщиками товаров и услуг и представителями госконтроля. Надеемся, что этот проект вызовет живой интерес и станет полезным для всех тех, кто так или иначе задействован в сферу потребительских отношений.

В Молдове права и экономические интересы потребителей защищаются с 1993 года, когда был принят закон о защите прав потребителей. В конце 90-х он стал заметно «пробуксовывать», не поспевая за развитием рынка. Однако многочисленные поправки в него были внесены лишь в 2011 году. Ситуацию во многом сгладил тот факт, что помимо профильного закона, был принят ряд законодательных и нормативных актов, которые регламентируют различные виды деятельности, защищая потенциальных потребителей. Важнейшие из них — Гражданский кодекс, закон о подаче петиций и закон о государственном контроле предпринимательской деятельности.

В июле 2013 года была утверждена Национальная стратегия в области защиты прав потребителей на 2013-2020 годы. Важнейший документ, который направлен на гармонизацию национального законодательства со стандартами Евросоюза в сфере защиты и гарантирования прав потребителей. В мае с. г. правительство утвердило План действий на 2017-2020 годы по реализации этой стратегии.

План охватывает четыре основных раздела: снижение риска появления опасных продуктов и услуг; снижение уровня наносящих вред потребителям транзакций; образование и информирование потребителей; оптимизация процесса отстаивания прав и возмещения ущерба. Помимо этого предусмотрена синхронизация национальной законодательной базы (всего 18 документов) с европейским стандартами в части минимальных требований к качеству и безопасности продукции и услуг.

Политику государства в сфере защиты прав потребителей формирует Министерство экономики и инфраструктуры. Исполняет - Агентство по защите прав потребителей, которое было создано в январе 2012 года. Оно возникло на базе госинспекции по надзору за рынком, метрологии и защиты прав потребителей, получив одну очень важную функцию. Пять лет назад инспекторы Агентства впервые были наделены правом не только налагать штрафы за нарушения, но и выдавать решения на их исполнение. По сути, это такая же работа как у налоговых инспекторов, что существенно повысило авторитет данной структуры и сказалось на качестве ее работы.

По словам директора Агентства по защите прав потребителей Юрия Еремия, в 2017 году было рассмотрено порядка 10 тыс. жалоб потребителей. Подавляющая часть из них (70%) касалась качества услуг, в т. ч. оказанных молдавскими отельерами и авиаперевозчиками. Чаще всего потребители жалуются на торговые (348 жалоб), гостиничные (201), коммунальные (200), автотранспортные (87), телефонные (50), автосервисные (28), туристические (25), банковские (19) услуги. В разделе низкого товаров низкого качества лидирует промтоварная группа — 284 жалобы (14,6%). Из них в первой тройке оказались электроприборы (105), мобильные телефоны (50) и стройматериалы (28). На качество пищевых продуктов было подано 113 жалоб (6%). В ходе проверок были установлено более 30 продуктов с истекшим сроком годности. Всего было проведено свыше 200 проверок (против 415 в 2016 году), в ходе которых составлено 244 протокола о правонарушениях.

«С одной стороны, может показаться, что количество проверок агентства уменьшилось, - отметил г-н Еремия. - Тому есть две причины: в 2016-м году действовал мораторий на внеплановые проверки, а в нынешнем - идет реформа (в ее ходе контроль качества туруслуг также перешел к агентству). Тем не менее сумма денежных средств, возмещенных потребителям, втрое превысила показатель прошлого года, составив 1,7 млн леев. Таких результатов мы еще ни разу не достигали. Видимо поэтому по уровню доверия населения наше агентство находится на втором месте после минздрава, набрав 43%. Для нас это очень серьезный результат, учитывая ограниченный бюджет и дефицит кадров. В 2017 году финансирование организации было установлено на уровне 8,6 млн леев, против 15,7 млн леев годом ранее».

Как сообщил замначальника Главного управления инфраструктуры качества и надзора за рынком минэкономики Анатолий Силитрарь, в последнее время агентство практикует новый метод работы - постепенный переход от контроля к информированию предпринимателей и их клиентов. «В нынешнем году было проведено 8 республиканских информационных кампаний, 378 консультаций, 40 круглых столов, выпущены два видеоролика и распространено порядка 40 тыс. проспектов. В 2016 году Агентство запустило онлайн-приложение «imipasa.md», с помощью которого установлен быстрый контакт с потребителями. Тем не менее, проведенный соцопрос (в нем участвовали порядка 800 человек) показал, что лишь 61% опрошенных знают о свои права в качестве потребителя. У остальных отмечен крайне низкий уровень осведомленности в этой области. Это значит, что нам предстоит большая работа в сфере повышения потребительской самооценки».

В сентябре, в рамках проходившего в Кишиневе XIII Консультативного совета по защите прав потребителей государств-участников СНГ, молдавская модель защиты прав потребителей была признана одной из лучших. Анна Попова, председатель совета, директор Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Роспотребнадзор» отметила, что в Молдове данную область регулируют 16 законов. Что для СНГ — уникальный случай! К примеру, в Грузии до сих пор нет четких норм, защищающих потребителей. Закон о защите прав потребителей там был упразднен в 2012 году, а новый вариант так и не появился. Единственный орган, который реагирует на явные нарушения — это Национальное агентство продовольствия. В Армении нет техрегламентов, в т. ч. на косметическую продукцию. В Белоруссии до сих пор совершенствуют отраслевой закон. В этом смысле - нам есть, чем гордится. Но есть и куда расти, учитывая, что почти половина населения Молдовы не знает о своем особом статусе потребителя.

Данный материал/публикация разработан еженедельником Экономическое обозрение «Логос Пресс» при поддержке Фонда Восточная Европа из финансовых средств, предоставленных Правительством Швеции. Содержание материала/публикации отражает мнение авторов, которое не обязательно совпадает с позицией Фонда Восточная Европа и/или Шведского Правительства.