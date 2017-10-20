Частным клиникам разрешат лечить онкобольных

На этой неделе парламент вновь собрался на пленарное заседание. Правда, повестка была не очень загруженной, несмотря на то, что представители власти неустанно твердят о необходимости продвижения реформ, разработке нужных и эффективных законов, на которых настаивают партнеры по развитию.
На этой неделе парламент вновь собрался на пленарное заседание. Правда, повестка была не очень загруженной, несмотря на то, что представители власти неустанно твердят о необходимости продвижения реформ, разработке нужных и эффективных законов, на которых настаивают партнеры по развитию.
Учитывая последнее решение европейских структур о приостановлении финансирования ряда проектов в Молдове, в том числе, в области юстиции, в этом у нас наблюдаются трудности. Как будут решаться возникшие вследствие этого проблемы, сказать сложно. Многое зависит от того, сделал ли после произошедшего кто-то какие-то выводы.
Социалисты предложили вызвать в парламент премьера Павла Филипа, дабы он ответил на вопрос о том, почему правительство никак не отреагировало на принятый в Украине закон об образовании, предусматривающий введение обучения в школах этой страны исключительно на украинском языке. Влад Бэтрынча высказал возмущение отсутствием официальной реакции молдавских властей на данное решение. Ведь, по его словам, в Украине компактно проживает порядка 250 тыс. молдаван, дети которых будут лишены возможности обучаться на родном языке. Он добавил, что безразличие правительства РМ тем более непонятно в условиях, когда данный закон стал основанием для отмены президентом Румынии Клаусом Йоханесом своего визита в Украину. Демократ Мариан Лупу поспешил защитить правительство.
Депутаты рассмотрели проект закона о Таможенной службе, который должен заменить действующий Закон о службе в таможенных органах. Нужно отметить, что его рассмотрения и принятия давно ждут в таможне. Но, по каким-то причинам, проект, разработанный еще в 2015 г., одобренный правительством и переданный в парламент в марте 2016, почти полтора года ждал внесения в повестку дня законодательного органа.
Замминистра финансов Вероника Врагалева отметила, что документ был разработан при активном участии и поддержке европейских экспертов, в частности, Миссии Европейского союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM). Авторы поставили перед собой задачу разработать такой закон, который бы способствовал созданию профессиональной и нейтральной с политической точки зрения Таможенной службы, работающей в интересах экономических субъектов, вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность. Важным считалось и создание комплекса мер по правовой и социальной защите таможенных сотрудников. Он также устанавливает процедуру приема таможенников на работу – исключительно на конкурсной основе, их права и обязанности.
В соответствии новым законом, Таможенная служба обеспечивает экономическую безопасность государства путем эффективного сбора пошлин и налогов, борьбы с таможенными нарушениями, одновременно способствуя международной торговле и защищая общество, а также единообразно и беспристрастно применяя таможенное законодательство.
В случае принятия проекта, Таможенная служба останется подведомственным минфину административным органом, которая будет включать центральный аппарат, таможенные бюро, а также таможенные посты. Руководить таможней, как и в настоящее время, будет гендиректор, назначаемый министром финансов. А вот количество заместителей главы ТС будет утверждать правительство по предложению того же министра. Персонал Таможенной службы будет состоять из госслужащих с особым статусом (сотрудник таможенных органов), по отношению к которым предлагается применять положения проекта, госслужащие, к которым применяются положения Закона о государственной должности и статусе госслужащего, а также наемный персонал (технического и вспомогательного обслуживания).
Председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефан Крянгэ поинтересовался, будут ли включены положения данного закона в разрабатываемую в настоящее время новую редакцию Таможенного кодекса. На это госпожа Врагалева ответила, что проект кодекса практически отражает европейское законодательство в таможенной сфере. А в кодексах стран ЕС нет специального раздела, посвященного исключительно администрированию таможенных структур, поэтому министерство и решило выдвинуть отдельный закон.
Также депутаты указали на то, что положения, оговаривающие оплату труда, поощрение и соцгарантии таможенных сотрудников несколько не вписываются в продвигаемую правительством концепцию установления единых норм и правил в этом плане для всех госслужащих. Но с другой стороны согласились с тем, что работники структур, обеспечивающих формирование бюджета страны, должны достойно вознаграждаться. После недолгих дискуссий, пообещав выдвинуть предложения по улучшению проекта, его поддержали в перовом чтении.
Больше часа депутаты обсуждали инициативу Оксаны Доменти, Бориса Головина и Андриана Канду о внесении такого небольшого дополнения к Закону о здравоохранении. Авторы предложили дополнить его новой статьей 41 прим «Оказание медицинской помощи лицам с онкологическими заболеваниями». В соответствии с ней, «медицинские услуги по профилактике, диагностике, лечению и контролю в области онкологии предоставляются аккредитованными государственными учреждениями здравоохранения и лицензированными и аккредитованными частными учреждениями здравоохранения».
Как пояснил Борис Головин, в настоящее время данные услуги в Молдове вправе предоставлять исключительно Институт онкологии. И это монопольное право закреплено за данным учреждением на законодательном уровне. По причине того, что уровень его оснащения далек от современных требований, а оборудование, в частности, для проведения радиологических процедур, не выдерживая нагрузки часто выходит из строя, пациенты не получают своевременное квалифицированное лечение. В условиях отсутствия альтернативы молдавские граждане вынуждены выезжать за рубеж, где, как известно, медицинское обслуживание очень дорогостоящее. Поэтому авторы и решили устранить ограничение и позволить и другим лечебным учреждениям оказывать услуги по лечению онкозаболеваний, предоставив молдавским гражданам право выбора, а также возможность лечиться на родине. И тут началось…
Социалист Олег Липски задался вопросом: какие цели преследуют авторы на самом деле? По его мнению, одновременно со вступлением в силу предложенных поправок, частные медицинские центры получат доступ к средствам фонда по обязательному медстрахованию, с чем он не совсем согласен. И потом, пациенты предпочтут лечиться в частных клиниках, а это еще больше сократит финансовые возможности для развития окноинститута.
Господин Головин, естественно, с ним не согласился. Он считает, что тут не столько важно кто оказывает услуги. Главное, предоставить пациентам возможность получить качественное лечение на родине, в том числе, на платной основе.
Другой социалист Владимир Односталко тоже раскритиковал инициативу. По его словам, нововведения могут привести к тому, что специалисты-онкологи, работающие в настоящее время в институте, будут параллельно работать и в профильных частных клиниках, и перетягивать туда пациентов.
Его поддержали и другие депутаты. В частности, коммунист Олег Рейдман высказался за то, чтобы ко второму чтению в обязательном порядке внести в проект дополнение, которое будет гарантировать максимальную загруженность пациентами для Института онкологии и лишь тот объем, который он не в состоянии покрыть, передавать другим игрокам системы здравоохранения.
А вот лидер коммунистов Владимир Воронин дал свою оценку инициативе. «Это чистой воды лобби. Господин Канду, правда, что недавно к вам приходили люди из Medpark-a? Мне доложили об этом. (спикер не стал отрицать) Вот все сразу и стало понятным», - сказал депутат.
Борис Головин не смог оставить замечание коллеги без ответа и сказал, что не только эта клиника в состоянии оказывать помощь онкобольным: «В Молдове есть как минимум три медцентра, способных лечить онкологические заболевания».
Демократ, бывший вице-министр здравоохранения, врач со стажем Владимир Хотиняну в какой-то момент возмущенно признался, что устал слушать непрофессиональные размышления коллег, не понимающих сути проблемы. По его мнению, инициативу нужно поддержать, так как она позволит расширить возможности медицинских учреждений в плане ранней диагностики раковых заболеваний, что автоматически повышает вероятность их успешного лечения. Прислушавшись к профессионалу, депутаты поддержали инициативу в первом чтении.
Депутат Парламента, председатель ПКРМ.
Заместитель министра финансов.
Депутат парламента РМ.
Экс-депутат Парламента.
Председатель парламента РМ.
Депутат парламента РМ.
Депутат парламента
Председатель парламентской фракции Демократической партии Молдовы.
Депутат парламента.
Депутат парламента.
Премьер-министр.
Депутат парламента.