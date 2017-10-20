Частным клиникам разрешат лечить онкобольных

На этой неделе парламент вновь собрался на пленарное заседание. Правда, повестка была не очень загруженной, несмотря на то, что представители власти неустанно твердят о необходимости продвижения реформ, разработке нужных и эффективных законов, на которых настаивают партнеры по развитию.

Учитывая последнее решение европейских структур о приостановлении финансирования ряда проектов в Молдове, в том числе, в области юстиции, в этом у нас наблюдаются трудности. Как будут решаться возникшие вследствие этого проблемы, сказать сложно. Многое зависит от того, сделал ли после произошедшего кто-то какие-то выводы.

Социалисты предложили вызвать в парламент премьера Павла Филипа, дабы он ответил на вопрос о том, почему правительство никак не отреагировало на принятый в Украине закон об образовании, предусматривающий введение обучения в школах этой страны исключительно на украинском языке. Влад Бэтрынча высказал возмущение отсутствием официальной реакции молдавских властей на данное решение. Ведь, по его словам, в Украине компактно проживает порядка 250 тыс. молдаван, дети которых будут лишены возможности обучаться на родном языке. Он добавил, что безразличие правительства РМ тем более непонятно в условиях, когда данный закон стал основанием для отмены президентом Румынии Клаусом Йоханесом своего визита в Украину. Демократ Мариан Лупу поспешил защитить правительство.

Депутаты рассмотрели проект закона о Таможенной службе, который должен заменить действующий Закон о службе в таможенных органах. Нужно отметить, что его рассмотрения и принятия давно ждут в таможне. Но, по каким-то причинам, проект, разработанный еще в 2015 г., одобренный правительством и переданный в парламент в марте 2016, почти полтора года ждал внесения в повестку дня законодательного органа.

Замминистра финансов Вероника Врагалева отметила, что документ был разработан при активном участии и поддержке европейских экспертов, в частности, Миссии Европейского союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM). Авторы поставили перед собой задачу разработать такой закон, который бы способствовал созданию профессиональной и нейтральной с политической точки зрения Таможенной службы, работающей в интересах экономических субъектов, вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность. Важным считалось и создание комплекса мер по правовой и социальной защите таможенных сотрудников. Он также устанавливает процедуру приема таможенников на работу – исключительно на конкурсной основе, их права и обязанности.

В соответствии новым законом, Таможенная служба обеспечивает экономическую безопасность государства путем эффективного сбора пошлин и налогов, борьбы с таможенными нарушениями, одновременно способствуя международной торговле и защищая общество, а также единообразно и беспристрастно применяя таможенное законодательство.

В случае принятия проекта, Таможенная служба останется подведомственным минфину административным органом, которая будет включать центральный аппарат, таможенные бюро, а также таможенные посты. Руководить таможней, как и в настоящее время, будет гендиректор, назначаемый министром финансов. А вот количество заместителей главы ТС будет утверждать правительство по предложению того же министра. Персонал Таможенной службы будет состоять из госслужащих с особым статусом (сотрудник таможенных органов), по отношению к которым предлагается применять положения проекта, госслужащие, к которым применяются положения Закона о государственной должности и статусе госслужащего, а также наемный персонал (технического и вспомогательного обслуживания).

Председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефан Крянгэ поинтересовался, будут ли включены положения данного закона в разрабатываемую в настоящее время новую редакцию Таможенного кодекса. На это госпожа Врагалева ответила, что проект кодекса практически отражает европейское законодательство в таможенной сфере. А в кодексах стран ЕС нет специального раздела, посвященного исключительно администрированию таможенных структур, поэтому министерство и решило выдвинуть отдельный закон.

Также депутаты указали на то, что положения, оговаривающие оплату труда, поощрение и соцгарантии таможенных сотрудников несколько не вписываются в продвигаемую правительством концепцию установления единых норм и правил в этом плане для всех госслужащих. Но с другой стороны согласились с тем, что работники структур, обеспечивающих формирование бюджета страны, должны достойно вознаграждаться. После недолгих дискуссий, пообещав выдвинуть предложения по улучшению проекта, его поддержали в перовом чтении.

Больше часа депутаты обсуждали инициативу Оксаны Доменти, Бориса Головина и Андриана Канду о внесении такого небольшого дополнения к Закону о здравоохранении. Авторы предложили дополнить его новой статьей 41 прим «Оказание медицинской помощи лицам с онкологическими заболеваниями». В соответствии с ней, «медицинские услуги по профилактике, диагностике, лечению и контролю в области онкологии предоставляются аккредитованными государственными учреждениями здравоохранения и лицензированными и аккредитованными частными учреждениями здравоохранения».

Как пояснил Борис Головин, в настоящее время данные услуги в Молдове вправе предоставлять исключительно Институт онкологии. И это монопольное право закреплено за данным учреждением на законодательном уровне. По причине того, что уровень его оснащения далек от современных требований, а оборудование, в частности, для проведения радиологических процедур, не выдерживая нагрузки часто выходит из строя, пациенты не получают своевременное квалифицированное лечение. В условиях отсутствия альтернативы молдавские граждане вынуждены выезжать за рубеж, где, как известно, медицинское обслуживание очень дорогостоящее. Поэтому авторы и решили устранить ограничение и позволить и другим лечебным учреждениям оказывать услуги по лечению онкозаболеваний, предоставив молдавским гражданам право выбора, а также возможность лечиться на родине. И тут началось…

Социалист Олег Липски задался вопросом: какие цели преследуют авторы на самом деле? По его мнению, одновременно со вступлением в силу предложенных поправок, частные медицинские центры получат доступ к средствам фонда по обязательному медстрахованию, с чем он не совсем согласен. И потом, пациенты предпочтут лечиться в частных клиниках, а это еще больше сократит финансовые возможности для развития окноинститута.

Господин Головин, естественно, с ним не согласился. Он считает, что тут не столько важно кто оказывает услуги. Главное, предоставить пациентам возможность получить качественное лечение на родине, в том числе, на платной основе.

Другой социалист Владимир Односталко тоже раскритиковал инициативу. По его словам, нововведения могут привести к тому, что специалисты-онкологи, работающие в настоящее время в институте, будут параллельно работать и в профильных частных клиниках, и перетягивать туда пациентов.

Его поддержали и другие депутаты. В частности, коммунист Олег Рейдман высказался за то, чтобы ко второму чтению в обязательном порядке внести в проект дополнение, которое будет гарантировать максимальную загруженность пациентами для Института онкологии и лишь тот объем, который он не в состоянии покрыть, передавать другим игрокам системы здравоохранения.

А вот лидер коммунистов Владимир Воронин дал свою оценку инициативе. «Это чистой воды лобби. Господин Канду, правда, что недавно к вам приходили люди из Medpark-a? Мне доложили об этом. (спикер не стал отрицать) Вот все сразу и стало понятным», - сказал депутат.

Борис Головин не смог оставить замечание коллеги без ответа и сказал, что не только эта клиника в состоянии оказывать помощь онкобольным: «В Молдове есть как минимум три медцентра, способных лечить онкологические заболевания».

Демократ, бывший вице-министр здравоохранения, врач со стажем Владимир Хотиняну в какой-то момент возмущенно признался, что устал слушать непрофессиональные размышления коллег, не понимающих сути проблемы. По его мнению, инициативу нужно поддержать, так как она позволит расширить возможности медицинских учреждений в плане ранней диагностики раковых заболеваний, что автоматически повышает вероятность их успешного лечения. Прислушавшись к профессионалу, депутаты поддержали инициативу в первом чтении.