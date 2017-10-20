Иностранные «гастарбайтеры»: welcome to Moldova

Режим пребывания иностранной рабочей силы в Молдове облегчен. Согласно новым положениям, срок рассмотрения заявок и выдачи разрешений на трудоустройство сократится чуть ли не вдвое.

Право на трудовую деятельность, по обстоятельствам, и право на временное пребывание с целью трудовой деятельности служат основанием для получения необходимого приглашения и, по обстоятельствам, долгосрочной визы в Республику Молдова. Все документы на предоставление или продление права на трудовую деятельность и права на временное пребывание с целью трудовой деятельности подаются в единое окно.

По словам директора Бюро по миграции и беженцам Ольги Поалелунжь, «мы открываем рынок для необходимых национальной экономике специалистов, восполнить их нехватку, пытаемся стимулировать инвестиционную деятельность». Срок легитимации иностранной рабочей силы сокращается еще и потому, что для восьми категорий иностранцев не требуется получения права на трудовую деятельность. Достаточно декларации принимающей стороны. Надо ли говорить, что в эти восемь категорий входит большинство (если не все) прибывающих в страну иностранных специалистов. Во всяком случае так или иначе их всех, помимо людей рабочих профессий, можно будет «подогнать» под одну из категорий.

Итак, не требуется получение права на трудовую деятельность трудящимся-иммигрантам в области спорта, специалистам. приглашенным на работу правительством или центральными отраслевыми органами публичного управления или прибывшим на основании международных договоров в определенной области, стороной которых является Республика Молдова. Не нуждаются в разрешении на работу также высококвалифицированные работники, лица, занимающие руководящие должности, иностранцы, занятые в инвестиционных проектах национального значения. Также льготниками становятся работники, откомандированные на общий срок, не превышающий 90 дней, и иностранцы, занятия которых включены в Перечень приоритетных специальностей.

Есть и другие нюансы, которые делают пребывание иностранного специалиста на нашей территории строго регламентированным. Например, при запросе бенефициара-заявителя иностранной рабочей силы предоставляется в обязательном порядке проект индивидуального трудового договора с указанием месячной заработной платы иностранца, установленной в размере не ниже среднемесячной заработной платы по экономике, прогнозируемой на отчетный год, а в случае высококвалифицированных работников – не ниже пяти среднемесячных заработных плат по экономике, прогнозируемых на отчетный год. Срок действия разрешения на трудоустройство или разрешения на временное пребывание с целью трудоустройства остался прежним – один год, с возможностью продления. Но есть исключения.

Так, приглашенные иностранные специалисты получат право на пребывание в стране на 2 года, без ежегодного продления разрешения, общим сроком не более 8 лет при условии, что каждые два года инвестором будет подтверждено вложение в экономику не менее 15 тыс. евро или открытие не менее 4 новых рабочих мест. По мере увеличения объемов инвестиций возможности льготного трудоустройства расширяются.

Право на временное пребывание с целью трудовой деятельности лицам, занимающим руководящие должности в рамках бенефициара-заявителя, в случае, если за последние три отчетных года осуществлены инвестиции или созданы рабочие места, предоставляется на 2 года при инвестициях в размере, эквивалентном 60–200 прогнозируемым среднемесячным заработным платам по экономике, или создании не менее четырех рабочих мест с прогнозируемой среднемесячной заработной платой по экономике. При инвестициях в размере, эквивалентном 200–600 прогнозируемым среднемесячным заработным платам по экономике, или создании не менее восьми рабочих мест с прогнозируемой среднемесячной заработной платой по экономике – сроком на три года. И так далее.

Максимальный срок трудоустройства – 8 лет без продления – руководящий работник получит при инвестициях в размере, эквивалентном более 4000 прогнозируемых среднемесячных заработных плат по экономике, или создании не менее 50 рабочих мест. Естественно, лучше «расплачиваться» инвестициями. Поскольку создание новых рабочих мест все равно нужно будет не просто афишировать, а документально подтвердить данными из финансового отчета о сумме выплаченных социальных взносов.

У самих инвесторов, которые намерены здесь задержаться по некоторым причинам, тоже могут возникнуть сложности. Но уже с пребыванием. Право на временное пребывание иностранцу, осуществившему инвестиции в соответствии с Законом об инвестициях в предпринимательскую деятельность от 2004 г, являющемуся пайщиком или акционером юридического лица РМ предоставят при соблюдении одного из следующих общих условий. Различными выписками из реестров и копиями статистических форм нужно будет доказать владение прямо или косвенно долей, или несколькими долями участия или акциями общей стоимостью, равной минимум одной доле в юридическом лице, которая эквивалентна не менее чем 60 прогнозируемым среднемесячным заработным платам по экономике. Или - создание юридическим лицом, пайщиком или акционером которого инвестор является, не менее четырех рабочих мест с нормальной продолжительностью рабочего времени и с заработной платой, эквивалентной прогнозируемой среднемесячной заработной плате по экономике. Наличие средств на содержание доказывать не нужно. Стоит ли говорить, что предприятие при этом не должно быть в процедуре несостоятельности или временно закрыто.

Сложно, но можно разобраться при большом желании гордо называться «молдавским инвестором» и задержаться здесь на определенное время. В том числе такими «хитроумными» способами власть пытается добиться желаемого – привлечь качественного инвестора и качественные инвестиции. Впрочем, иногда такими способами можно и отпугнуть. Чего стоит, например, такой пассаж, оговаривающий приоритетные национальные проекты. Предприятиям, включенным правительством в перечень инвестиционных проектов национального значения, разрешается трудоустройство иностранцев на льготных основаниях. Но это при условии, что соглашение о реализации инвестиционного проекта содержит положения, согласно которым число иностранных работников будет уменьшаться в пользу отечественных работников таким образом, чтобы через пять лет с начала реализации число иностранных работников не превышало 50% от общей численности работников. В случае несоблюдения данного условия – на общих основаниях.