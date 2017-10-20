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Трудовой кодекс перепишут

№ 38 (1204) 20 October 2017

Правительство решило создать новую версию трудового законодательства. Разработку нового Трудового кодекса начало Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты в сотрудничестве с Экономическим советом при премьер-министре. Необходимую помощь оказывают международные эксперты. Состояние трудового законодательства обсуждалось на семинаре «Реформа трудового права», организованном Миссией высших советников ЕС в Республике Молдова.

 

Действующий свод законов о труде постоянно дополняется. Только в нынешнем году профильное министерство внесло в него 50 поправок, сказала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Стелла Григораш, отметив, что, благодаря им «работодатель будет иметь необходимые условия для работы и привлечения инвестиции, а работник будет уверен, что ему гарантирована достойная зарплата и условия труда». Внесенные в Трудовой кодекс поправки предусматривают, в частности, уменьшение числа документов, необходимых при трудоустройстве, сокращение на два года срока дополнительного неоплачиваемого отпуска и увеличение втрое компенсаций за несвоевременную выплату зарплат.

 

Стелла Григораш также сообщила, что, помимо уже внесенных изменений, был разработан законопроект, призванный адаптировать европейские директивы, касающиеся коллективного увольнения. Проект будет представлен правительству для утверждения до конца текущего года.

 

Начальник управления министерства Серджиу Морарь уточнил, что на протяжении этого года были одобрены три закона, которые вносят изменения и дополнения в Трудовой кодекс. По большинству из них был достигнут компромисс между социальными партнерами. Изменения касаются адаптации четырех европейских директив в национальное законодательство и призваны улучшить социальный и деловой климат.

 

Исполнительный директор Национальной конфедерации патроната Молдовы Владислав Каминский считает, что некоторые положения, которые есть в трудовом законодательстве, являются устаревшими, и согласен с тем, что улучшения не должны вредить работникам.

 

Представители профсоюзов одобрили усилия властей по улучшению трудового законодательства. Вице-председатель Национальной конфедерации профсоюзов Серджиу Саинчук сказал, что «нынешний кодекс нуждается в доработке». На первом плане должны быть международные стандарты, отметил он.

 

Верховный советник ЕС в области политик занятости Нийоле Маcкевиcиене отметила, что Соглашение об ассоциации, ратифицированное Республикой Молдова, призвано обеспечить справедливость для сотрудников и безработных, обязанности для работодателей, реформы в области образования и профессиональной подготовки, а также устранение барьеров на пути к занятости. По его словам, соглашение об ассоциации содействия сотрудничеству ЕС трудового законодательства и условий труда, большая часть положений которых связана с содержанием конвенций МОТ, Молдова уже ратифицирована. Это указывает на необходимость реформ рынка труда, которые бы обеспечили справедливость для обеих сторон трудовых отношений. А также тех точек приложения сил, которые связаны с подходящих для работодателей реформ в сфере образования и профессиональной подготовки специалистов, устранения барьеров на пути трудоустройства.

7050 Автор: Ирина КОВАЛЕНКО
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