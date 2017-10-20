В ожидании перемен

«Ни шатко ни валко» - так коротко можно характеризовать итог деятельности банковской системы за сентябрь. Впрочем, эта же характеристика подойдет и для описания резльтатов за последние двенадцать месяцев.

Банки справляются с задачей расчетно-кассового обслуживания. Показывают себя надежным каналом для переводов из-за рубежа средств в пользу физических лиц. Остаются преданным партнером правительства, регулярно обновляя и пополняя свои портфели государственных ценных бумаг. Нет особых замечаний и по обслуживанию внешнеэкономических операций. (После того как в 2015 году некоторые первоклассные американские и немецкие банки отказали в доверии и переоформлении корреспондентских счетов, наши заручились поддержкой менее шепетильных и осторожных учреждений.) И, самое главное, сегодня ни один из действующих в Молдове банков не испытывает трудностей с выполнением обязательств.

Судя по «синтетическому» показателю успешности деятельности - динамике собственного совокупного капитала – у большинства банков дела обстоят очень даже неплохо. В целом по системе рост СНК за двенадцать месяцев составил 11,5%. «В плюсах» все, без исключения. Только у четырех из одиннадцати банков темп роста собственного капитала в этот период отставал от темпов роста годовой инфляции (напомним - 7,6% - по состоянию на сентябрь). Зато у других скорость прироста капитала варьировала от 8,2% (Eximbank) до 36,3% (Victoriabank). И это, заметьте, исключительно за счет собственных усилий. (Мы уже запамятовали, как давно акционеры какого-либо банка пополняли уставный капитал посредством дополнительно вносимых средств.)

Это что касается «ни валко». Но надо сказать и о том, что «шатко».

Объемы кредитования в целом по системе продолжают сужаться. За последний отчётный месяц портфель вновь усох – на этот раз на 1,0%. А за последние двенадцать месяцев на 7,9%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года экономика лишена кредитной поддержки на сумму около 2,7 млрд леев.

При этом расчетные скидки на возможные потери от кредитования продолжают расти опережающими темпами. Да, что там «опережающими». На самом деле векторы направлены в разные стороны. Кредитование сократилось на 7,9%, а скидки выросли на 14,9%. Если год тому назад доля скидок по отношению к портфелю составляла около 8,5%, то сейчас – более 10,5%.

Отметим, что «скидки» - это не единственный механизм резервирование средств на случай возможных потерь. «Подушками безопасности» на случай резкого оттока средств со счетов клиентов считаются ликвидные активы. Их объемы к концу сентября по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли почти на семь миллиардов леев, или на 20,3%.

Если год тому назад доля «ликвидных активов» в «активах всего» составляла 47,2%, то к концу сентября 2017 года она выросла до более чем 53,2%. Напомним, что минимально достаточный норматив действующий в Молдове для этого показателя – 20%.

Но пока банкам избыток ликвидных активов не в тягость. И так будет до тех пор, пока Национальный банк Молдовы предоставляет им возможность использовать «временно свободные средства» как источник постоянного инвестирования в краткосрочные финансовые инструменты. Так с сентябре среднедневные остатки средств коммерческих банков на счетах под названием «сертификаты НБМ составляли около 6,3 млрд леев. Оплачивались эти «замороженные» средства по номинальной ставке в 7,5%. С учетом того, что доход по «сертификатам» НБМ выплачивается каждые 14 дней, реальная эффективная ставка с лихвой перекрывает уровень инфляции. На текущий момент – это самый высокодоходный и притом наименее рискованный способ инвестирования «временно свободных средств». Немудрено, что среднемесячные остатки на «сертификатных счетах» по сравнению с сентябрем прошлого года выросли почти в полтора раза.

Еще один «кусок» ликвидных активов заморожен в виде обязательных резервов по привлеченным вкладам. Норма резервирования для средств в молдавских леях составляет 40% от базы. В сентябре таким способом было «обездвижено» более 12,4 млрд леев. Но и находящиеся в таком состоянии они приносили банкам 4,5% годовых.

В обязательных резервах по привлеченным вкладам в инвалюте (норма 14% от базы) в сентябре находилось 72 млн долларов США и почти 112 млн евро. В леевом эквиваленте это более 3,6 млрд. То есть в обязательных резервах как национальной, так и в иностранной валюте «заморожены» ликвидные активы на сумму 16 млрд леев.

Сертификаты НБМ и обязательные резервы сегодня превратились в «снежный ком» объемом более 22,3 млрд леев. Наши эксперты говорят, что рано или поздно хотя бы половину из него регулятору придется перевести вновь в «жидкое состояние». И предстоящий процесс «размораживания» краткосрочной ликвидности таит риски не только в качестве ускорителя инфляции и давления на курс лея. Но и как непосредственную угроза для снижения текущей доходности коммерческих банков. Только представьте себе, что будет если Национальный банк начнет существенно ограничивать прием средств на свои «сертификатные счета». Впрочем, вероятнее всего это будет происходить планомерно, постепенно и коммерческие банки будут об этом заранее предупреждены.

Наши эксперты из банковского сообщества говорят, что в случае, гипотетического, сужения возможностей для размещения средств в доходные финансовые инструменты НБМ, а также в государственные ценные бумаги (их объем согласно проекту бюджета на следующий год предусмотрено сокращать) – ответные действия банков предопределены. «В таком случае будут пропорционально понижены ставки по привлекаемым срочным вкладам. Это сделать не так уж и сложно – согласно договорам большинство вкладов с плавающими ставками. Еще проще решить вопрос с (у кого-то еще сохранившейся) оплатой по остаткам на счетах юридических лиц. Предприятиям всё равно некуда безналичные средства переложить, они так и останутся в банках.»

Из-за сокращения доходности срочных вкладов остатки на счетах физических лиц в банках больше не растут. По сравнению с сентябрем прошлого года они увеличились всего на 2,8%. За последний отчётный месяц по этому показателю зарегистрировано снижение на 0,7%.

Остатки на счетах юридических лиц, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, наоборот, заметно выросли. За двенадцать месяцев на 2,8 млрд леев. Но наши эксперты утверждают, что этот рост обусловлен остатками на счетах учреждений, относящихся к категории «публичного бюджета».

Отметим также опережающий рост остатков на клиентских счетах в иностранной валюте. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года остатки в евро увеличились на 12,65%, а в долларах США на 17.5%. Наши эксперты считают это показателем недоверия части клиентов банков к стабильности национальной валюты.