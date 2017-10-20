Хороший виноград и ажиотажный спрос

Сезон виноделия-2017, судя по всему, можно назвать удачным по качеству винограда, хотя красные сорта еще не все собраны. Виноделы единодушны в оценке сырья – гроздья здоровые, зрелые. В начале сезона на них был ажиотажный спрос со стороны винзаводов, приведший к росту цен. Чем это обернется для бизнеса, еще предстоит узнать.

Накануне сезона некоторые специалисты высказывали предположение, что в этом году возможен дефицит винограда, т.к. площадь виноградников сокращается. В последние годы виноградников технических сортов больше раскорчевывается, чем закладывается новых плантаций. К тому же вырос спрос на местные сорта винограда, которых в Молдове очень мало, поэтому цена на Фетяску-нягрэ дошла до рекордных 10 леев/кг.

ООО Sălcuţa запланировало переработать порядка 10 тыс. т (по нынешним меркам, очень много). По словам менеджера по качеству Марии Кошнете, примерно половина винограда, поступающего на переработку, – с собственных плантаций. Для вин с географическим указанием урожайность не превышает 8 т/га, а для ординарных доходит до 12 т/га. «Качество винограда очень хорошее, в том числе и того, что закупаем для своей производственной программы, - Траминера, Совиньона, Шардоне, Пино-нуара, Муската, - рассказывает технолог. - Нашими любимчиками в этом сезоне будут вина Pinot-gris, Chardonnay, Traminer, Muscat и отлично получилось Tămâioasă de Sălcuţa. В целом гамма вин «премиум» радует. Начали перерабатывать красные сорта с сахаристостью более 220 г/куб дм. Мы сезоном довольны, ведь технологам главное – чтобы виноград поступал вовремя и хорошего качества. И материалами нас обеспечили теми, которые мы просили. Правда, цены на виноград выше, чем в прошлом году. В начале сезона был ажиотажный спрос на виноград, потом все утряслось. Мне кажется, сами виноделы его искусственно спровоцировали. Но, если виноград дороже, то и вина должны подорожать, а это - очень щепетильный вопрос. Тем не менее не факт, что в целом по отрасли это произойдет, потому что рынок не принимает повышения цен».

По мнению генерального директора АО Vinia-Traian Семена Кристева, самая большая проблема в настоящее время для производителей – это укрепление национальной валюты. В других странах – Чехии, Польше, Румынии, Украине, Белоруссии, России - местные валюты падают, а в Молдове лей ревальвирует. «Это – нонсенс, - уверен собеседник. – За последние два месяца мы потеряли 5 млн леев от экспорта. Когда я отгружал вина, доллар стоил 20,5 лея, а теперь продаю доллар за 17,25-17,3 лея. Чтобы в экономике был успех, нужна легкая девальвация и слабая инфляция. А у нас все происходит наоборот. При такой экономике только импорт процветает. От этого пострадает практически вся отрасль, т.к. все предприятия экспортно ориентированы».

И на фоне укрепления лея очень не к стати происходит рост цен на сырье. В Vinia-Traian его заготавливали по 4-5,5 лея/кг. К настоящему времени здесь переработали 6 тыс. т, еще будет примерно 500 т. Из общего количества гроздей со своих виноградников получено 1,5 тыс. т винограда. В условиях укрепляющейся национальной валюты цена винограда составит 40% отпускной цены вина в долларах. На этом предприятии самыми дорогими стали Каберне-совиньон и Мерло – менее урожайные и трудоемкие в возделывании. «В этом году красные сорта дороже белых (в прошлом году, наоборот, был выше спрос на белый виноград) на 5-10%. У нас на заводе на 1 сентября уже почти не оставалось красных вин, а белых было достаточно. На цену винограда влияют еще и перекупщики – комратские заготовители, которые скупают на поле виноград по 4-4,2 лея/кг, а винзаводам предлагают по 5,4-5,6 лея/кг», - сообщил Семен Кристев.

А теперь давайте посчитаем: если такой перекупщик перепродал 1,5 тыс. т винограда, добавив только 1 лей на килограмме (для удобства расчета), то он получил 1,5 млн леев всего лишь за полтора месяца сезонной «работы». Многие винзаводы такую прибыль не получают за год упорного труда. В советское время такая посредническая деятельность называлась спекуляцией.

Лука Ион, винодел

Как происходит сезон виноделия у малых производителей? Конечно, по объемам им не сравниться с крупными винзаводами, но и у них работа кипит. Владелец ООО Vinfoteca & Co (ТМ Carpe Diem) Ион Лука в этом году переработает рекордное для себя количество винограда – порядка 100 т, из которых можно будет получить примерно 70 тыс. бутылок вина. Из собственных виноградников первый раз плодоносит участок на одном гектаре (Фетяска-регалэ, Фетяска-албэ и Рара-нягрэ), поэтому еще нельзя назвать его урожай полноценным. Остальной виноград приходится закупать.

«У меня налажено хорошее сотрудничество с парой виноградарей, - говорит винодел. - Я стараюсь заплатить им справедливую цену – 6-9 леев/кг, в зависимости от сорта. Девять леев платил за Фетяску-нягрэ, т.к. очень высокий спрос на этот виноград. В принципе, такой спрос есть и на другие сорта качественного винограда. Я согласен платить высокую цену, потому что мне нужно, чтобы было выращено определенное количество винограда, т.е. регулировалась нагрузка на куст, и т.д. Поэтому работаю с виноградарями в течение года. Они говорят, что, если хочешь так, то будет меньше урожая, соответственно, дороже. Я пять лет работаю с этими хозяйствами. В этом году, слава Богу, здоровый урожай на всех сортах».

Ион Лука все эти годы арендует мощности по переработке в Ниспоренской профессиональной школе, где есть мини-винзавод. До сих пор переработал виноград Фетяска-албэ, Совиньон, Шардоне, Виорика, Фетяска-нягрэ и Пино-нуар – оба для rose и по-красному, Рара-нягрэ, Мерло (часть еще осталась). И Каберне-совиньон ещё предстоит собрать. «Правда, где-то сахаристость меньше, чем ожидалось, но всё равно думаю, что вино будет очень хорошим. Пока я доволен и качеством красных сортов. Когда я получал виноград на производстве, очень радовался, т.к. он выглядел шикарно. Из урожая этого года мое производство вырастет на 20-25%. Пока я все делаю сам. Но, когда дойду до 100 тыс. бутылок, придется брать помощника. В сезон приходится работать по 15-16 часов в сутки. Часто до 4 часов утра, и с 7 утра начинается новый рабочий день. Поэтому не уезжаю домой в Кишинев, живу в гостинице в Ниспорень», - рассказывает Ион.

В этом году он решил попробовать свои силы в производстве классического игристого вина (mеthode Champenoise), использовав в купаже три сорта. Виноматериал уже готов, в настоящее время отдыхает, через пару месяцев будет произведен тираж – его разольют по бутылкам на второе брожение. Год бутылки с вином будут лежать в горизонтальном положении. Потом их поместят в пюпитры в подвале, чтобы дрожжевой осадок собрался на пробке, и т.д. Всего будет изготовлено 4-5 тыс. бутылок.

Основатель семейного хозяйства Kara Gani Георгий Червен тоже радуется своему урожаю, собирая по 7-8 т/га, в целом урожай в хозяйства будет на 20% больше, чем в прошлом году. В нынешнем сезоне Червени начали сбор винограда раньше, при сахаристости не более 220 г/куб. дм, чтобы белые вина получились с меньшим содержанием спирта. Из урожая 2016 г. белый сепаж был с 14,2% алкоголя, правда, вино получилось гармоничным. И к будущему rose отнеслись более серьезно, ведь вместо 500 л будет уже 300 дал. Винодел уверен, что и по качеству оно превзойдет предыдущее вино. В этом сезоне он продолжает работать с консультантом, предоставленным по программе поддержки «Проекта конкурентоспособности Молдовы» (USAID и SIDA), Надеждой Мардарь.

Поскольку по словам Георгия Червена, белый и красный виноград поступает на переработку идеальным, интересно, как удалось добиться такого качества? «У меня есть свой секрет – обрабатываю виноградники через ряд, сделав соответствующие отметки. Неделю спустя обрабатываю ряды, оставшиеся с прошлого раза. При этом за один раз я трачу полдозы. Во второй раз – вторую половину препарата. Во-первых, виноград не получает такого большого стресса от опрыскивания. Во-вторых, удлиняю сроки обработки. Всего получилось четыре обработки виноградника за сезон. И при каждой обработке я давал микроудобрения. Думаю, что эта технология себя оправдала. Не слышал, чтобы ее кто-то использовал. Мы приняли на работу агронома, тракториста-механизатора, поэтому все делаем грамотно. В этом году наши вина впервые вышли на рынок в бутылированном виде. За каждой бутылкой стоит огромный труд всей нашей команды», - признался винодел.