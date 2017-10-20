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День вина стал eco-friendly

№ 38 (1204) 20 October 2017

Подведены итоги Национального дня вина-2017 (7-8 октября), который впервые был проведен экологически ответственным.

 

Также впервые для дегустаций были использованы бокалы из экологичного полимера тритана. Накануне праздника организаторы заявили о том, что намерены снизить электропотребление, благодаря использованию LED-экранов для сцены и солнечных батарей, на 25-30%. В результате экономия электроэнергии, по сравнению с прошлым годом, составила почти 75% – 3,4 тыс. кВт.

 

В этот раз количество мусора после праздника уменьшилось более, чем в два раза - до 59 куб. м. Первые итоги раздельного сбора мусора: 5,5 тыс. бутылок, 1,5 тыс. кг картона, 200 кг алюминия, 280 кг пластика, 600 кг ПЭТ-бутылок и 900 кг бытовых отходов. По сравнению с 2016 потреблено в два раза меньше воды – 1 тонна.

 

На празднике «ушло» 103 тыс. бутылок алкогольной продукции, из которых 15 тыс. были выпиты на дегустациях и 88 тыс. проданы. Состоялись 16 тыс. дегустаций на основе дегустационных книжек, которые содержали отрывные талоны для тестинга. По ним можно было попробовать продукцию 21 винного предприятия и двух производителей дивинов. Всего было продано 2060 ваучеров с дегустационными книжечками вместе с бокалами из тритана.

 

На главной площади столицы за два дня праздника побывали порядка 30 тыс. посетителей, а на всех мероприятиях, которые проводились по всей республике – около 100 тыс. человек. К нам на День вина приезжали туристы из США, Румынии, Украины, России, Китая, Японии, Турции, Франции, Германии, Италии, Польши, Словакии, Великобритании, Чехии, Литвы и других стран. По данным Пограничной полиции, за 6-8 октября в Молдову въехали примерно 44,5 тыс. человек.

4150 Автор: Ангелина ТАРАН
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