Мифический регламент для рынка «outdoor»

Последние лет 15 на кишиневском рынке наружной рекламы не было хозяйской руки. Поэтому наживался на нем кто как мог, хотя сама отрасль небогата: из общего рекламного оборота в 22 млн евро на «наружку» приходится от силы 4 млн. евро. Их делят 157 рекламных компаний, которые отдают муниципальному бюджету чуть больше 1 млн евро (или 26 млн леев) в год. Унылая картина, если бы за ней не просматривалось «второе дно».

Никто из чиновников ни разу не мог четко ответить: сколько в Кишиневе рекламных панно? Разные источники предоставляют разные данные: от 3,5 тыс. до 5 тыс, включая нелегалов. На учете в мэрии состоят конструкции, общей рекламной площадью порядка 40 тыс. кв. м. При этом на рынке «наружки» нет внятных правил игры. Отрасль до сих пор регулируется временным Регламентом по размещению и авторизации рекламных носителей, который наспех был принят в 2007 году.

Советники изначально решили, что в таком сыром виде регламент будет действовать месяцев пять, до принятия концепции размещения рекламы в столице. Ее разработкой занялись в отраслевом управлении и институте «Chisinauproect», но дело не заладилось. Концепция предполагает совместную деятельность нескольких организаций — полиции, озеленителей города, транспортников и др., которые должны разработать план размещения рекламных конструкций в столице. Основным подрядчиком в таком деле выступает проектный институт, выбранный на условиях тендера. Однако за 10 лет в муниципальной казне средств на тендер не нашлось, поэтому дело отложили в долгий ящик.

Временный регламент перешел в категорию безвременных, что полностью устраивало муниципальных чиновников. Одно из его положение обеспечивало полный контроль над отраслью. А именно: «размещение рекламных изображений разрешено только после их согласования с управлением архитектуры». Это привело к тому, что участникам рынка перестали продлевать авторизации, под предлогом того, что каждый щит необходимо проверить. Часть операторов лет десять не могли добиться авторизации своих панно, при этом сегмент пополнялся новыми игроками.

По словам директора агентства «Neorama» Санду Осадченко, согласно Регламенту, авторизации выдавались не более чем на один год. «Однако мы сталкивались с случаями, когда такое разрешение выдавалось и на 3 месяца, и на 3 дня! Это издевательство над бизнесом, когда каждые три месяца нас вынуждают идти в управление архитектуры «на поклон». У меня были конструкции, которые 10-11 лет работали без авторизаций, при этом я уплачивал все налоги, включая местный сбор. Такая ситуация создавалась специально, чтобы иметь рычаги давления на участников «outdoor». Пару лет назад, когда главное управление архитектуры и градостроительства посетили контролирующие структуры, операторы неожиданно стали получать авторизации задним числом. В 2015 году мне выдали разрешение на установку панно, сроком действия с 2002 по 2013 годы (!). И этот факт почему-то никого не удивил».

В отсутствие рабочего Регламента, каждые полтора года примар Дорин Киртоакэ демонстрировал хозяйственную жилку, пытаясь навести порядок в хаотично разросшейся «наружке». Показательные выступления, в большей степени, были расчитаны на горожан. Так, в апреле 2012 года примар примар принял решение о сносе 110 конструкций, принадлежащих 54 компаниям, на бул. Дачия. Причина тогда нашлась веская — создание повышенной аварийности и отсутствие освещения самих панно. В серьезность намерений никто не поверил, однако пять лет назад в Кишиневе было снято 226 билбордов. В 2013 году в Кишиневе демонтировали уже 263 панно, в 2014 году — 274 панно, в 2015 году — 137 панно. В 2016 году произошла самая большая чистка, когда с центральных улиц столицы убрали 461 панно. Тогда много говорилось о рейдерском захвате «наружки» компаниями, связанными с Дорином Киртоакэ и активистами Либеральной партии - «AldoraArt» и «Media Lider». Замдиректора Ассоциации рекламных агентств Виктория Барбэ публично заявила, что «с 2007 года действует мораторий на установку новых щитов. Но именно в данный период стали бурно развиваться рекламные сети этих двух фирм. За короткий срок они заняли третье место по количеству рекламных конструкций (после «StandArt», «Varo Inform», «Casalot»), установив более 50 панно каждая. Именно для них в городе освобождалось место».

В нынешнем году в Кишиневе были демонтированы 46 билбордов. Всего же за последние пять лет столица лишилась 1407 рекламных конструкций. За это время (до сентября 2017 года) было выдано 2115 авторизаций. По данным муниципальных властей, из всех действующих плоскостей 70% не соответствуют действующему Регламенту.

На прошлой неделе и.о. генпримара Нистор Грозаву сообщил о планах мэрии сократить число рекламных панно и четко определить места их размещения. Он потребовал от главного архитектора столицы Серджиу Борозана разработать новый Регламент и представить его на публичное обсуждение в кратчайшие сроки.

«Примэрия не будет выдавать ни одного разрешения на установку конструкций, - заявил Грозаву. - Существующие рекламные панно должны регламентироваться жесче, именно поэтому участки для установки такой рекламы мы намерены выставить на аукцион. Для этих конструкций будут введены определенные условия, касающиеся размеров и места их расположения. Кроме того, операторы должны указывать для какой категории потребителей предназначена их реклама. Если для водителей, то ее установят в одних местах, если для пешеходов - в других. Мы обязаны установить требования к внешнему виду конструкций и запретить их установку посреди тротуаров, перекрестков, у подземных переходов и в местах со сложной дорожной развязкой. Нужны строгие этические нормы, которые поддержат имидж Кишинева как культурной и европейской столицы».

Главный архитектор культурной столицы отметил, что работа над новым Регламентом уже началась. И попросил на год продлить действующие авторизации. «Сейчас мы заняты определением мест для рекламных панно, которые примэрия будет отдавать операторам с аукциона. Мы не будем полностью отказываться от наружной рекламы, но выступаем за организованное распределение панно, которые вписывались бы в общую концепцию городского пространства. Проект нового документа будет представлен для публичных слушаний до конца октября».

Вначале рынок встревожился. Проведение такого аукциона предполагает, что с молотка уйдут все насиженные места «наружки». Организовать это несложно, учитывая ограниченные сроки действия авторизаций. Удивляет сам механизм проведения торгов: всем претендентам нужно будет заплатить взнос за участие, который пока оценен в 5 тыс. леев. При этом операторов заставят выложить десятки или сотни тысяч леев не за покупку места под рекламный щит. Победитель получает всего лишь право аренды на определенный срок. Это приведет не столько к расчистке города от рекламных панно (каждое, из которых оценивается в $1-$3 тыс.), сколько к повышению цен на наружную рекламу.

Но в этом деле любопытно другое. Сейчас в парламенте ведется работа над новым законом о рекламе, где «наружке» отведено одно из центральных мест. На обсуждение законопроект вынесут уже к концу года, а до тех пор столичному Регламенту вряд ли дадут ход. Бежать впереди паровоза нет смысла, учитывая, что лишних денег в муниципальной казне нет. Поэтому столичный «outdoor» продает свои плоскости в прежнем режиме, из расчета стандартных 350 евро в месяц.