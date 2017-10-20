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В Кишиневе появился третий молл

№ 38 (1204) 20 October 2017

В День города, 14 октября в столице официально открылся торговый центр «Zity Mall», принадлежащий американскому холдингу «NCH Capital». Под него отвели первые три этажа реконструированного пятиэтажного объекта АО «Zorile». Пока был запущен только первый этаж, площадью в 4,5 тыс. кв. м., который арендаторы заполнили не более чем на треть.

 

Работа по формированию основного костяка коммерсантов в «Zity Mall» началась еще в прошлом году. Однако открыть объект в заявленные сроки не получалось: в модном ритейле наметился спад. Сегмент «просел» на 20% и торговые центры столицы стали терять арендаторов. В этой ситуации управляющая команда (в нее вошли сотрудники «Zorile») подошла к определению арендных ставок осторожно. Еще на старте было объявлено, что первые два года стоимость аренды будет устанавливаться индивидуально. С 2018 года она начнет варьировать в пределах 45 евро за квадрат. Это - максимальный ценовой порог, который установят в новом молле.

 

В день открытия «Zity Mall» удалось привлечь порядка 20 держателей брендов: «LC WAIKIKI», «Etiquette», «Vizită», «Polo Ralph Lauren», «Samsonite», «Meli Melo» «Lee Cooper», «Kenvelo», «Georgette», «Artizana», «Rieker», «Streen & Sport», «Lux Lengerie», «VB». В марте 2018 года в скулянский молл зайдет «McDonald`s», который станет пятым рестораном сети. Он в т. ч. будет действовать в в формате «McDrive».

 

Для коммерческой зоны «Zity Mall» сформированы 35 вместительных магазинов. Еще порядка 10 площадок выделены под торговлю косметикой, аксессуарами и бижутерией. На втором этаже девелопер намерен разместить четыре ресторана, фуд-корт (пять точек категории фаст-фуд) и одну открытую террасу. Третий этаж отдадут под семейную зону отдыха. Всего же в новый молл планируется привлечь 50 коммерсантов и 25 рестораторов. Под них выделили 12,5 тыс. кв. метров, из которых 8 тыс. - под фуд-корт и зону развлечений. Новый участник «большой торговли» планирует получить порядка 4 млн посетителей в год (более 11 тыс. в день), 75% из которых будут реальными покупателями.

4610 Автор: Ирина МАЦЕНКО
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