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«Покровские» ворота в Гагаузию и Приднестровье

№ 38 (1204) 20 October 2017

В Государственном культурном центре «Дворец Республики» в Тирасполе 12 октября открылась X выставка «Покровский Вернисаж произведений искусства». Она проводится в рамках мероприятий, приуроченных к 225-й годовщине со дня основания Тирасполя, храмовый праздник которого отмечается на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября. Представлено около сотни работ 48 художников из Приднестровья, Молдовы, Польши, США, Турции, Украины.

 

Проект «Покровский Вернисаж» инициирован Центром исследования духовного и культурно-исторического наследия Приднестровья и Тираспольско-Дубоссарской епархией. Он обрел единомышленников в лице Творческого объединения «Kam Art», Детской художественной школы им. А.Ф. Фойницкого. министерства иностранных дел ПМР, Управления культуры Тирасполя. Проект стал составной частью Международного симпозиума художников «Kam Art», который прошел в двенадцатый раз.

 

Особый интерес вызвал мозаичный портрет украинского поэта и просветителя Ивана Котляревского, который был связан с этим регионом. Как рассказал Юрий Салко, автор и соорганизатор «Kam Art», вице-президент Международной Ассоциации работников культуры и искусства, панно передано по просьбе друзей приднестровских художников - Одесской региональной организации Национального союза журналистов Украины - в дар музею Бендерской крепости, в которой Котляревский служил.

 

«Я рад, что наше сотрудничество под девизом «Через культуру к миру и согласию» продолжается, - сказал Юрий Салко. - Налажены связи со многими организациями на территории бывшего Советского Союза, Европы».

 

Часть работ, представленных на «Вернисаже», выполнена на Международном симпозиуме художников «Грани искусства», который состоялся в Гагаузии. Он проходил на базе детской художественной школы в Вулканештах. Как рассказал участник Сергей Купавых, симпозиум имеет давнюю историю, и раньше был регулярным. Но из-за недостатка финансирования на какое-то время прекратился. Вновь собрал художников из разных стран пять лет назад. Сейчас участвовали 12 мастеров из Азербайджана, Гагаузии, Молдовы, Приднестровья, Турции, Украины, Казахстана.

 

Организатор — Главное Управление культуры и туризма - обозначило концепцию так: «Художники о Гагаузии». То есть произведения должны отражать нравы, обычаи, историю народа. Потому для мастеров были организованы экскурсии в краеведческие музеи, на предприятие по производству вина и т.д.. Они увидели национальные ковры, предметы быта, старинные инструменты и другие вещи, благодаря которым удалось почувствовали дух Гагаузии. Чтобы затем воплотить его на полотне.

 

По словам Сергея Купавых, такого рода пленэры являются мощным стимулом для участников, так как они поставлены в жесткие временные рамки. И при этом нужно показать себя с наилучшей стороны.

 

Участники ездили на пленэр в Чишмикиой, там находится овраг - одно из самых живописных мест края. На территории оврага в советские времена была обнаружена кость мамонта, и потому достопримечательность находится под пристальным вниманием палеонтологов. Разумеется, охраняется государством. Также посетили местный этнографический музей.

 

По итогам симпозиума прошла выставка, после которой более сорока работ пополнили фонды Комратской художественной галереи.

 

Симпозиум организован при тесном взаимодействии с Объединением художников региона «Gagauz-Art» . Сергей Купавых — основатель объединения, оно существует уже четыре года, насчитывает около сорока человек. Координатор симпозиума — председатель «Gagauz-Art» Петр Фазлы.

3960 Автор: Татьяна МИГУЛИHА
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