С ТРИЗом по жизни

Бельцкий филиал Союза художников Молдовы не представлял свое творчество в Кишиневе давно. Историческое событие состоялось в конце сентября в Выставочном центре имени Константина Брынкуша. Семь мастеров «северной столицы» продемонстрировали более 200 работ, удививших оригинальностью идей, разнообразием техник и средств выражения, смелыми экспериментами.

А единственный искусствовед региона Роман Флореску является разработчиком и исследователем — ни много ни мало — «технологии изобретения изобразительного искусства». В 1990-м он одновременно окончил Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ в Кишиневе (факультет изобразительного искусства и дизайна), и Всесоюзный институт теории и практики решения изобретательских задач (факультет технических изобретений). «Я соединил два направления деятельности: выявление правил изобретения художественных систем и технологию создания произведений искусства, — говорит Роман. — Сейчас за плечами четыре книги и множество статей, написанных на стыке искусствоведения, педагогики и методики изобретения в области искусства».

Одна из них, под интригующим названием «Изобразительное изобретение по правилам?» отвечает на вечные вопросы, волнующие многих родителей, и не только. Как развить природные задатки ребенка в области изобразительного искусства и творческую фантазию? Как направить человека на путь самостоятельной творческой жизни? И, наконец, как стать изобретателем... искусства? Более того: изобретателем-педагогом?

Автор на основе экспериментальной практики и картотеки, состоящей из более десяти тысяч репродукций мирового изобразительного искусства творцов-новаторов, исследовал проблему развития художественных способностей детей и молодежи с использованием теории решения изобретательских задач (ТРИЗ).

Суть ТРИЗ — умение выявлять и практически использовать законы, закономерности и тенденции развития технических систем. Она была разработана в бывшем СССР в 1946 году. Генрих Альтшуллер и Рафаэль Шапиро впервые предложили отказаться от метода проб и ошибок и технологично находить идеальное (максимально сильное) решение. Они изучили тысячи патентов на изобретения и выявили несколько правил. Например, «технические системы развиваются закономерно; эти закономерности можно познать и использовать для сознательного решения творческих задач». Они также наметили механизм выявления противоречий и приемы их разрешения, что позволило решать сложные изобретательские задачи. Позже Генрих Альтшуллер разработал инструментальную теорию развития технических систем (ТРТС), сформулировав главные законы развития технических систем, дополнив ТРИЗ новыми правилами и информационным фондом с физическими, химическими и геометрическими эффектами. Совместно со своим учеником Игорем Вёрткиным разработал 88 правил жизненной стратегии творческой личности (ЖСТЛ).

Сегодня «железная» ТРИЗ применяется не только инженерами в крупных корпорациях разных стран. Разработки ТРИЗ в науке (ТРНП – теория развития научных представлений), ТРИЗ в бизнесе, лингвистике, культуре используются учеными, предпринимателями, дизайнерами, учителями для проведения не только технологичных исследований, но и изобретения новых товаров и их совершенствования, поиска сильных решений в бизнес-процессе, в рекламе, для обучения детей и их родителей творческому процессу.

На основе ТРИЗ в конце 80-х годов сформировалась ТРИЗ-педагогика, которая ставит целью формирование сильного мышления и воспитание творческой личности, подготовленной к решению сложных проблем в различных областях деятельности.

Так вот: Роман Флореску в своей книге предлагает новую дидактическую систему АЛСОКА (АЛгоритм СОчинения КАртины). Она уже внедрена в некоторых учебных заведениях Кишинева, Бэлць, Риги, Волгограда, Тольятти, Москвы, Одессы, Минска и других городов.

Также художник-педагог пишет картины, экспериментирует со средствами выражения и темами в области живописи и графики. Меня поразила работа, в которой раскрыты две темы — цветение растения в вазе и город будущего — через один художественный объект с использованием акрила и пенопласта. Отходы от объемной массы в соединении с краской дают не только невероятный объемный эффект, но и показывают принцип «универсальности», отсюда — многоаспектное волнующее восприятие.

Роман — сын известного художника Стефана Флореску, в прошлом году ушедшего из жизни. Он — признанный изобретатель высокоуровневых выразительных средств, мастер решения противоречивых художественных задач в живописи и графике с позиций теории решения изобретательских задач. Стиль мастера специалисты определили, как декоративно-реалистический модернизм. В 1996 году Стефан Флореску был одним из создателей филиала Союза художников РМ в Бэлць, был избран его председателем.

В 2006 году вышла книга-каталог о творчестве мастера — «Стефан Флореску: буковинский «монах» в искусстве Молдовы», написанная его сыном-искусствоведом.

Николай Гибаленко на протяжении многих лет экспериментирует, соединяя графику, компьютерные технологии с лучшими достижениями сюрреализма. Это направление еще не получило определения в искусствоведении.

Нынешний председатель бельцкого филиала Виктор Палий, напротив, убежденный реалист: «Меня так учили, я придерживаюсь этого направления, и меняться не хочу. Правда, в молодости пытался работать иначе. Но ощутил, что чего-то в результатах этих поисков не хватает: отсутствует правда, которую чувствую в реализме. В нем — моя душа». Виктор Палий — главный художник-сценограф Национального театра имени Василе Александри в Бэлць.

Также кишиневские любители искусства смогли познакомиться с произведениями Виктора Тетко, Бориса Житарь и Аркадия Гецу.

Материалы подготовила

Татьяна МИГУЛИНА