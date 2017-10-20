Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Перспективы IT сотрудничества

№ 38 (1204) 20 October 2017

В Кишиневе 17-18 октября проходила Международная конференция «Информационные технологии, системы и сети». Научная программа форума оказалась очень насыщенной.

 

В Конференции приняли участие представители крупнейших международных и национальных научно-образовательных организаций, в том числе: Illinois University, LYNN University (США),University of Sussex (Великобритания), ORT Braude Engineering College (Израиль), Centre for European Policy Studies (Бельгия), University of National and World Economy (Болгария), Dunarea de Jos University, Transilvania University (Румыния), Prince Sattam bin Abdulaziz University (Саудовская Аравия), National University of Sciences and Technology (Пакистан), а также Академия наук Молдовы, Технический университет, Академия экономических знаний Молдовы, Центр электронного правления e-Government, Международный независимый университет Молдовы (ULIM), и др.

 

От России в конгрессе участвовали представители Московского авиационный института, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московского физико-технического института, Финансового университета при правительстве Российской Федерации, Уфимского государственного нефтяного технического университета, и др. В беседе с корреспондентом «ЛП» профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Вычислительные машины, системы и сети» Московского авиационного института Олег Брехов подчеркнул, что отношения России с Молдовой очень давние. «Некоторое время была пауза, но вот сейчас мы приехали, чтобы найти точки соприкосновения в различных областях науки и вычислительной техники. Нынешняя конференция по существу продолжает отношения, которые у нас были раньше. Замечательно, что Молдова среагировала, пригласила широкий круг научных работников, специалистов из ВУЗов, предприятий, и т.д. Мой доклад посвящен вопросам использования OpenGL (Open Graphics Library - спецификация, определяющая программный интерфейс для написания приложений, использующих двумерную и трехмерную компьютерную графику)».

 

На вопрос в каких конкретно сферах может строиться сотрудничество МАИ с Молдовой Олег Брехов ответил так. «Во-первых, мы пригласим больше студентов из Молдовы в Московский авиационный институт. Количество обучающихся может быть очень значительным. К примеру, в этом году только на наш факультет поступили почти 250 человек из Молдовы. Есть и те, кто заканчивает аспирантуру. К слову сказать, в МАИ учатся множество представителей из различных стран Азии, Европы, а также из США, Китая. Во-вторых, наука. Наш университет обладает статусом национального исследовательского, то есть, большое внимание отводится научным изысканиям. Я надеюсь, что мы сможем инициировать с молдавскими коллегами какие-либо научные проекты».

 

Академик Международной академии информатизации Вячеслав Пержу отметил, что идея этой Конференции связана с тем, что информационные технологии влияют очень существенно на все области жизни общества и экономики страны, а также самые различные сферы - медицина, образование, наука, и др. «Однако, существует много нерешенных проблем. Поэтому встречи, обсуждения, анализ ситуации сегодняшнего дня, выработка новых предложений и решений на будущее - весьма важны».

 

«На нашей Конференции обсуждались такие вопросы, как основы информационных технологий, проблемы информационной безопасности, использование IT в сфере обучения, проекты и решения в области электронного правительства, обработки сигналов и изображений, дистанционного обучения, и т.д. - сообщил академик АНМ Вячеслав Пержу. - Все эти аспекты важны для любой страны, поэтому им уделяется очень большое внимание. Естественно, что была необходимость привлечь для участия в Конференции иностранных специалистов из других стран. В Кишинев приехали эксперты из США, Великобритании, России, Румынии, Украины, Пакистана, Бельгии, Саудовской Аравии, Израиля, Болгарии и т. д. Количество участников — более 150. Прозвучало свыше 60 докладов, из них более чем 35% докладов подготовлены иностранными участниками».

6770 Автор: Сергей МОИСЕЕВ
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1944
ГАРЕВ ВалерийВ 2005-2009 депутат Парламента.
1951
БОРШ ЮриеМенеджер.
1953
ШТИРБУ ЛивиуПредседатель Национальной ассоциации "Copyright".
1956
ШТЕФАНЕЦ АнатолХудожественный руководитель группы "Тригон".
1957
ГИЛАШ АнатолийГенеральный директор Агентства земельных отношений и кадастра.
1957
ТЫЛТУ ПантелейМенеджер.
1961
СУГАК СофияПредприниматель.
1962
ДОСКА НинаЗаместитель председателя административного совета Национальной комиссии по финансовому рынку.


Курс валют НБМ на 23.01.2018
EUR
20.6481
-0.0471
USD
16.8507
-0.0165
RON
4.4250
-0.0155
RUB
0.2978
-0.0002
UAH
0.5835
-0.0020

16/0123/01


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
PROIECTUL PROGRAMULUI DE REALIZARE A EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A ACTIVITĂŢII PLANIFICATE „CONSTRUIREA Şl FUNCŢIONAREA CENTRALEI ELECTRICE EOLIENE „CĂUŞENI" CU PUTEREA TOTALĂ INSTALATĂ DE 60 MW"
Эффект IT-парков
Перспективы развития севера страны
«Вино в зимнюю ночь»: на Вернисаже Вина почувствуешь каждый нюанс местных сортов
Один из крупнейших международных поставщиков услуг питания по талонам приступает к деятельности в Республике Молдова
Потенциал агропромышленного сектора надо использовать сполна
Район Анений Ной: традиции и современность
Вторая серия форума „Доступ к финансированию из международных программ» пройдет в Бэлць
Effervescents du Monde` 2017: у молдавских игристых вин пять медалей
Знаменитый сомелье в Кишиневе




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».