Перспективы IT сотрудничества

В Кишиневе 17-18 октября проходила Международная конференция «Информационные технологии, системы и сети». Научная программа форума оказалась очень насыщенной.

В Конференции приняли участие представители крупнейших международных и национальных научно-образовательных организаций, в том числе: Illinois University, LYNN University (США),University of Sussex (Великобритания), ORT Braude Engineering College (Израиль), Centre for European Policy Studies (Бельгия), University of National and World Economy (Болгария), Dunarea de Jos University, Transilvania University (Румыния), Prince Sattam bin Abdulaziz University (Саудовская Аравия), National University of Sciences and Technology (Пакистан), а также Академия наук Молдовы, Технический университет, Академия экономических знаний Молдовы, Центр электронного правления e-Government, Международный независимый университет Молдовы (ULIM), и др.

От России в конгрессе участвовали представители Московского авиационный института, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московского физико-технического института, Финансового университета при правительстве Российской Федерации, Уфимского государственного нефтяного технического университета, и др. В беседе с корреспондентом «ЛП» профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Вычислительные машины, системы и сети» Московского авиационного института Олег Брехов подчеркнул, что отношения России с Молдовой очень давние. «Некоторое время была пауза, но вот сейчас мы приехали, чтобы найти точки соприкосновения в различных областях науки и вычислительной техники. Нынешняя конференция по существу продолжает отношения, которые у нас были раньше. Замечательно, что Молдова среагировала, пригласила широкий круг научных работников, специалистов из ВУЗов, предприятий, и т.д. Мой доклад посвящен вопросам использования OpenGL (Open Graphics Library - спецификация, определяющая программный интерфейс для написания приложений, использующих двумерную и трехмерную компьютерную графику)».

На вопрос в каких конкретно сферах может строиться сотрудничество МАИ с Молдовой Олег Брехов ответил так. «Во-первых, мы пригласим больше студентов из Молдовы в Московский авиационный институт. Количество обучающихся может быть очень значительным. К примеру, в этом году только на наш факультет поступили почти 250 человек из Молдовы. Есть и те, кто заканчивает аспирантуру. К слову сказать, в МАИ учатся множество представителей из различных стран Азии, Европы, а также из США, Китая. Во-вторых, наука. Наш университет обладает статусом национального исследовательского, то есть, большое внимание отводится научным изысканиям. Я надеюсь, что мы сможем инициировать с молдавскими коллегами какие-либо научные проекты».

Академик Международной академии информатизации Вячеслав Пержу отметил, что идея этой Конференции связана с тем, что информационные технологии влияют очень существенно на все области жизни общества и экономики страны, а также самые различные сферы - медицина, образование, наука, и др. «Однако, существует много нерешенных проблем. Поэтому встречи, обсуждения, анализ ситуации сегодняшнего дня, выработка новых предложений и решений на будущее - весьма важны».

«На нашей Конференции обсуждались такие вопросы, как основы информационных технологий, проблемы информационной безопасности, использование IT в сфере обучения, проекты и решения в области электронного правительства, обработки сигналов и изображений, дистанционного обучения, и т.д. - сообщил академик АНМ Вячеслав Пержу. - Все эти аспекты важны для любой страны, поэтому им уделяется очень большое внимание. Естественно, что была необходимость привлечь для участия в Конференции иностранных специалистов из других стран. В Кишинев приехали эксперты из США, Великобритании, России, Румынии, Украины, Пакистана, Бельгии, Саудовской Аравии, Израиля, Болгарии и т. д. Количество участников — более 150. Прозвучало свыше 60 докладов, из них более чем 35% докладов подготовлены иностранными участниками».