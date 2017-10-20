Кадры решают всё

Директор Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) Григоре Вараница подал заявление об отставке. В среду, 18 октября, на заседании правительства его отставка была принята.

Григоре Вараница был назначен директором НАРЭКИТ в июле 2013 года. До этого выполнял функции заместителя генерального директора АО «Молдтелеком», а ранее занимал пост начальника одного из управлений Таможенной службы.

Основные претензии к теперь уже бывшему директору НАРЭКИТ — агентство не решило проблемы, связанные с качеством мобильной связи и доступом в Интернет. На заседании правительства говорилось и о том, что в отчете, полученном от НАРЭКИТ, написано: агентство постоянно проводит необходимые измерения. Однако это не соответствует действительности, поскольку соответствующего измерительного оборудования в агентстве нет. В свою очередь, Национальный центр по радиочастотам сообщил, что не получал запроса на проведение измерений. То есть, данные от НАРЭКИТ основываются только на отчетах мобильных операторов.

Ранее премьер-министр требовал от НАРЭКИТ проконтролировать соблюдение операторами мобильной связи условий, предусмотренных в выданных им лицензиях.

По мнению независимых экспертов, поскольку НАРЭКИТ не справилось с порученной ему задачей, теперь каждому из действующих в Молдове операторов мобильной связи придется самостоятельно доказывать, что предоставляемые ими услуги соответствуют установленным в лицензиях требованиям.