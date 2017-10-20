Провода и (или) яблоки?

На прошлой неделе известный экономист, в прошлом вице-премьер, министр экономики Александр Муравский опубликовал на своей страничке в соцсети данные Национального бюро статистики о молдавском экспорте за январь-август 2017 года.

Эта достаточно сухая информация вызвала всплеск комментариев, что побудило взглянуть на приведенные цифры повнимательнее.

Итак, за первые восемь месяцев текущего года экспортные потоки из Молдовы распределялись следующим образом: 64% - в Европейский Союз (в том числе, в Румынию - 24%, почти четверть всего экспорта); 20% - страны СНГ (в том числе, в Россию - 11%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт в страны ЕС вырос на 16,7%, в Румынию - на 15,8%, в страны СНГ - на 12,8%, в Россию - на 11,7%.

«Так что никакого прорыва в торговых отношениях с Россией не произошло и не происходит. А торгово-экономические отношения со странами ЕС и в, первую очередь, с Румынией, ускоряются. Это реальность, нравится это кому-либо или нет», - заключил Александр Муравский.

Автору такой подход представляется единственно верным: если начинать подмешивать в экономику эмоции или политику, ничего хорошего, как показывает опыт, не получается. Другое дело, что сами по себе данные НБС вызывают (и так было всегда) большие сомнения, в том числе и у экс-вице-премьера. «Я допускаю, что НБС в силу целого ряда причин, в том числе политического характера, может представлять искаженную информацию. Допускаю теоретически, но не утверждаю практически. И не могу и не буду утверждать подобного до тех пор, пока кто-либо не докажет мне четкими методами исследования ложность представленных данных», - написал он.

Однако рассмотреть в этой статье хочется совсем другой вопрос. Экспорт из Молдовы растет по всем основным направлениям, и это само по себе уже хорошо. Другое дело, насколько этот экспорт выгоден для страны; хозяйствующих субъектов, его осуществляющих и населения в целом? Говоря проще, можно целый день работать в поте лица лопатой, и получать за это гроши. А можно провести в течение одного часа операцию по аорто-коронарному шунтированию, и за этот час заработать больше, чем землекоп получит за целый год.

Основной поток экспорта в страны Евросоюза (комплектующие для автопрома и изделия легкой промышленности) – это товары толлинга. Механизм толлинга представляет собой переработку иностранного сырья с соблюдением предусмотренного таможенного режима «Переработка товаров на таможенной территории». Применение данного таможенного режима позволяет ввозить сырье и вывозить готовую продукцию беспошлинно. При этом добавленная стоимость, создаваемая на территории Молдовы минимальна.

«Не от хорошей жизни мы развиваем работу на давальческом сырье, - говорит советник Президента РМ по экономике и социальному развитию Елена Горелова. – Но отказаться от нее сейчас невозможно: это безумие. Я всегда утверждала, что Молдова должна развивать промышленность, что стране нужна индустриализация, восстановление промышленного потенциала. Пока я этого слова ни от одного премьер-министра не слышала. В перспективе требуется создавать собственные производства с привлечением отечественного или иностранного капитала, - в форме совместных предприятий, находить партнеров для этого на Востоке и на Западе. Но! Повторюсь: сначала следует поставить такую задачу. А ее никто не ставит».

С другой стороны, крупные западные компании, приходящие в Молдову, беспокоит проблема квалифицированной рабочей силы. С огромным скрипом, но постепенно начинает (после 10 лет усилий) раскручиваться механизм перехода профессионального образования на дуальную систему, подразумевающую наличие у выпускника профтехучилища реального умения работать с современными станками и по новейшим технологиям. Открываются «с нуля» профессиональные школы, изначально «заточенные» под требования иностранных инвесторов (Инженерный колледж в Стрэшень; центр подготовки специалистов в промышленной области, учрежденный компанией Icatex Pro в Анений Ной; школа столяров, которую развивает в Кишиневе австриец Теодор Маер, владелец компании Maybemayr SRL и др.).

Представители потенциальных инвесторов из автопрома во время прошедших в июне Moldova Automotive Days 2017 встречались с ректором Технического университета Молдовы Виорелом Бостан по теме подготовки инженерных кадров. Количество работников в этом сегменте превысило 10 тыс. человек, и инвестиции идут по нарастающей. Соответственно, для инвесторов было бы намного удобнее иметь в Молдове весь персонал, включая топ-менеджеров, набранный из местных специалистов.

К сожалению, несмотря на длинный список преимуществ страны, который власти показывают потенциальным инвесторам (удобное географическое расположение; ряд налоговых льгот; цены на производственную недвижимость; наличие соглашений о свободной торговле; рост в рейтинге Doing Business и др.), единственным реальным конкурентным фактором для Молдовы продолжает оставаться низкая заработная плата. По данным НБС за 2016 год, минимальная зарплата в Молдове равнялась €96, средняя - €235. Для сравнения в Румынии минимальная в прошлом году была €276, средняя (на предприятиях частного сектора) - €742,4. В Китае, который давно перестал быть самой нищей страной в мире, минимальная зарплата по стране в прошлом году была $325 (€276.6), средняя по экономике в целом - $740 (€629.8).

По данным, которые приводит Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта в гиде Invest in Moldova, в Молдове сейчас стоимость одной минуты промышленного производства составляет €0,07, в Китае €0,145, в Болгарии €0,24, в Румынии €0,27. В других европейских странах еще выше.

А поскольку иностранные предприятия аккуратно платят налоги и вообще стараются вести себя максимально законопослушно, у властей возникает соблазн законсервировать это положение. В Молдове в 2010 году минимальная зарплата равнялась €84, то есть за шесть лет она выросла на 14%. В Румынии за то же время – в 2 раза (132/276).

«При росте зарплаты и издержек в целом крупные иностранные компании уходят из страны, - говорит Елена Горелова. – И где потом будут работать подготовленные ими кадры?»

Говоря о работе на давальческом сырье нельзя не вспомнить опыт легкой промышленности. Сейчас, набравшись опыта, многие фабрики переходят с самой простой формулы переработки СМ на более выгодную СМТ (Cut, Make & Trim). Выросло целое поколение опытных швей, закройщиц, дизайнеров, специалистов по логистике и других профессионалов. Предприятия начали создавать и продвигать собственные коллекции, как на внутреннем рынке, так и на экспорт (пока, в основном, в Румынию).

Несколько иная ситуация в сельском хозяйстве. Традиционно, у нас экспорт сельхозпродукции связывают с Россией и другими государствами СНГ. В этой отрасли практически вся созданная и добавленная стоимость остается на нашей территории. И если учитывать количество людей и предприятий, вовлеченных в производство, хранение, переработку, упаковку, транспортировку и пр., то вполне может получиться так, что увеличение на 1% экспорта бутилированного вина или овощных консервов приносит, в том числе и бюджету, больше, чем рост экспорта комплектов автомобильных проводов на 5%.

Однако и здесь не все так просто, есть свои подводные камни, весьма немалых размеров.

«Сельхозпроизводителям нужно пространство для маневра, - говорит исполнительный директор ассоциации Moldova Fruct Юрие Фалэ. – В 2014 году, когда Россия ввела эмбарго, местные переработчики низкими закупочными ценами поставили фермеров в очень сложное положение. В этом году у фермеров есть возможность выбора: экспортировать яблоки или семена подсолнуха, или продавать их на переработку в Молдове. Соответственно, закупочные цены выросли до вполне приемлемых размеров. Как мы знаем, активно идет экспорт пшеницы и сои в страны Евросоюза. Есть и много других положительных моментов».

Вместе с тем, утверждает Юрие Фалэ, в сельском хозяйстве страны существуют две большие проблемы: нарастает дефицит рабочей силы; происходят глобальные изменения климата. Поэтому особую важность приобретают действия минсельхоза, как разработчика долгосрочных стратегий.

«Нужны новые технологии, - считает Юрие Фалэ, - и комплексные, правильно выстроенные цепочки: от снабжения посадочными материалами до централизованного сбыта».

Вопрос со сбытом и в промышленности, и в сельском хозяйстве, самый непростой.

«Попробуем ответить на вопрос, как развивался экспорт на протяжении, допустим, 10 лет, и какие факторы влияли на изменения, - размышляет Александр Муравский. - Мы увидим, что в определенный период произошло резкое снижение объемов экспорта Молдовы как в целом, так и особенно в Россию, и с этого момента доля стран ЕС начала понемногу увеличиваться. Посмотрев, когда это началось, мы увидим, что это приходится на период, следующий за вводом России ограничительных или даже запретительных мер на экспорт отдельных видов товаров из Молдовы. В свою очередь, наметившийся в 2017 году рост экспорта в Россию обусловлен ослаблением запретительных мер как результата договоренностей президентов двух стран. Анализируя все эти процессы, можно сделать вывод, что именно «эмбарго» явилось главным фактором, повлиявшим на снижение и изменение структуры экспорта. Можно уверенно предположить, что без этого «эмбарго» экспорт Молдовы был бы в постоянном росте, а соотношение объемов экспорта в страны СНГ и ЕС были бы примерно 50:50. Экспорт же в Россию был бы примерно на том же уровне, что и в Румынию, хотя структура экспорта по товарным группам различалась бы».

Однозначно утверждать, что ограничительно-запретительные меры со стороны России носили чисто политический характер, неверно. Это на минувшей неделе подтвердила Генеральная прокуратура РМ, сообщившая об окончании следствия и передаче в суд т.н. «дела ANSA». Согласно материалам дела, четыре чиновника Национального агентства по безопасности пищевых продуктов выдали в период с января по февраль 2016 года трем молдавским предпринимателям 360 национальных фитосанитарных сертификатов для экспорта около 7200 тонн яблок в Российскую Федерацию. Фактически, бизнесмены экспортировали яблоки из Польши в Россию через Беларусь, в Молдову они даже не попадали. «Что нанесло серьезный ущерб как общественным интересам, так и имиджу Республики Молдова на международном уровне, а также правам и интересам юридических лиц, участвующих в законном экспорте яблок», - говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры. И таких фактов за последние годы набралось немало.

«Я считаю, что нашей стране нужно цепляться за все возможности для выгодного сотрудничества, независимо, на Западе или Востоке они находятся», - считает Юрие Фалэ.