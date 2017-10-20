Птицеводы против расширения евроквоты

Ассоциация Союз предприятий птицеводческой индустрии РМ направила на имя премьер-министра Павла Филиппа и руководителей профильных министерств открытое письмо с призывом не принимать решение об увеличении квоты-2017 на беспошлинный импорт мяса птицы из Евросоюза.

Это послание стало ответом на недавно распространенное в СМИ обращение Американской торгово-промышленной палаты AmCham Moldova к Правительству РМ с предложением расширить квоты на импорт мяса – в качестве антикризисной меры, для восполнения дефицита этого сырья. В этой связи ассоциация птицеводов отмечает, что кризиса как такового не существует: «потому что отечественные предприятия существенно увеличили объемы производства мяса цыплят-бройлеров и на протяжении уже многих лет полностью обеспечивают рыночный спрос на охлажденное мясо птицы, этот рост подтверждается данными официальной статистики». Более того, подписавшие письмо руководители пяти птицеводческих предприятий утверждают, что располагают запасами замороженной продукции, а также в любой момент способны нарастить ее производство еще на 25% - в случае оживления платежеспособного спроса.

По мнению членов ассоциации, идея расширения льготной евроквоты преследует единственную цель – импорт мяса без уплаты таможенной пошлины. Однако, как отмечает Владимир Шаульский, председатель админсовета Floreni SA, крупнейшей птицефабрики в стране, «тонна импортной курятины и аналогичной продукции, произведенной в Молдове, дает государству очень разный объем налогов, а стандартная таможенная пошлина восстанавливает паритет». Сравнительно небольшая (4 тыс. тонн в год) беспошлинная квота на поставки мяса птицы из Евросоюза в Молдову - а не его импорт из ЕС в свободном режиме – является механизмом защиты отечественного птицеводства.

Кроме того, как считают представители ассоциации птицеводов, «проблему евроквоты» необходимо анализировать в контексте общей ситуации на региональном рынке мяса птицы. До недавних пор существенное количество замороженной курятины поступало в Молдову из Украины – в свободном режиме. Однако в нынешнем году цена на курятину в соседней стране окрепла, подорожали и ее экспортные партии. Соответственно, на 5-7% увеличилась цена на мясо птицы от производителей в Молдове (примерно с 32 до 35 леев/кг за тушки оптом, с НДС). В связи с чем, возросла и экономическая целесообразность импорта в РМ мяса птицы из Евросоюза – в рамках беспошлинной квоты. При этом, как утверждают представители ассоциации, значительную долю эти поставок составляет дешевое бескостное мясное сырье – куриный фарш. Что тем более сокращает затраты импортеров-переработчиков мяса. В результате, евроквота-2017 на импорт мяса птицы была выбрана задолго до завершения года.

Теперь, как считаю в ассоциации птицеводов, молдавский рынок мяса оказался перед дилеммой: или производители колбас станут закупать несколько подорожавшую отечественную курятину и соответственно подымут цены на готовую продукцию, или же власти страны увеличат евроквоту на импорт мяса - тогда потребители не пострадают, переработчики сохранят доходы, а производители-животноводы потеряют их часть. Последний вариант в более «мягкой» или «жесткой» форме представляется наиболее вероятным.

Как полагают некоторые эксперты, вероятно вопрос изменения «евроквот» станет предметом интересных переговоров с Еврокомиссией. Молдавская сторона попросит увеличить квоту на льготные поставки в Евросоюз молдавских фруктов (сливы, столового винограда) , а взамен предложит расширение беспошлинной квоты на импорт мяса из ЕС в Молдову. В сегменте мяса птицы приращение, скорее всего, будет небольшим 1-2 тыс. тонн в месяц (при оценочной годовой емкости внутреннего рынка этого продукта в РМ в пределах 50-70 тыс. тонн). На розничные цены супермаркетов и фирменных бутиков на охлажденное мясо птицы для конечных потребителей потенциальный «прирост евроквоты», вероятнее всего, не повлияет. Тогда как, получив его, отдельные переработчики мяса/производители колбас «перестанут роптать». В итоге, проблема кризиса на рынке мяса – который, как бы и «есть», и «нет», по крайней мере, в курином сегменте – будет разрешена с наименьшими потерями для бизнеса и с наибольшими имиджемыми приобретениями для идеи «евроинтеграции».

А на ценовую конъюнктуру регионального рынка в целом и рынка Молдовы в частности, видимо, гораздо большее влияние окажет эволюция цен на мясо птицы в Украине. Уже теперь ценовой уровень там начал спадать. Как следствие специалисты не исключают, что к концу года курятина оптом подешевеет на 1-2 лея/кг.