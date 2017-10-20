Кампания уборки сахарной свеклы перевалила «экватор»

В зонах сахарных заводов в Фэлешть и Дрокии, принадлежащих IM Sudzucker Moldova SA, урожай собран примерно с двух третей свекловичных полей.

Как отмечает директор департамента сырья этой молдавско-германской компании Анатолие Городенко, под урожай нынешнего года предприятие законтрактовало почти 16 тыс. га. Однако из-за весенних погодных катаклизмов часть этих сельхозплощадей агропартнерам компании пришлось пересеять другими культурами. В итоге, к уборке подошло чуть менее 15 тыс. га плантаций сахарной свеклы. При этом в собственном сельхозподразделении компании – агрохозяйстве SZM-Agro – свеклой в нынешнем году занято 3,6 тыс. га (1,8 тыс. га – в субаренде). В перспективе руководство Sudzucker Moldova планирует примерно треть всей свеклы, необходимой для загрузки двух заводов компании, выращивать на собственных полях.

В текущем году как показывают предварительные оценки урожайности, основанные на результатах первой половины уборочной кампании, средняя урожайность сахарной свеклы в сырьевых зонах заводов Sudzucker Moldova близка к уровню 40 т/га. При этом ситуация с урожайностью крайне «мозаична» - сказывается влияние сильной засухи второй половины лета. Причем, в последние два года «эпицентр засухи» приходится на дрокиевскую зону. А в Окнице, Доньдюшень, Фэлешть шли дожди, состояние свекловичных полей несколько лучше. На протяжении предыдущего десятилетия ситуация была противоположной.

Тем не менее, даже в дрокиевской зоне есть немало хозяйств, в которых урожайность сахарной свеклы будет выше 28-30 т/га, то есть, производство этой капиталоемкой культуры окажется в зоне рентабельности. В частности, администратор SZM-Agro Виктор Хропотинский отмечает, что состояние свекловичных полей в дрокиевской зоне не сильно отличается от такового в трех других районах, где хозяйство также располагает плантациями свеклы. В среднем же ее урожайность в SZM-Agro за счет применения передовых агротехнологий по итогам текущего сезона превысит 40 т/га. Как и в прошлом году, сельхозпредприятие планирует получить миллионную прибыль.

В 15 агрохозяйствах-партнерах компании Sudzucker Moldova сахарная свекла на площади около 1 тыс. га выращивается в условиях ирригации. Урожайность на этих полях значительно превышает среднюю по сырьевым зонам компании – 50 т/га и более.

Агрономы Sudzucker Moldova отмечают, что после выпадения осадков в конце сентября - начале октября ситуация на свекловичных полях еще может измениться в лучшую сторону. Свекла – пластичная культура, с высоким потенциалом восстановления. После осенних осадков здоровые растения способны оживить листовой аппарат, а затем – и рост корня. Этот процесс сопровождается кратковременным снижением сахаристости, однако затем она опять возрастает. При этом осенний прирост массы корней может составлять до 0,5 т/га в сутки. Вместе с тем, присутствуют и риски распространения заболеваний растений, ослабленных стрессом от засухи. Тем не менее, с учетом всех этих факторов, специалисты сырьевого департамента компании прогнозируют, что в текущем году в сырьевых зонах заводов Sudzucker Moldova будет собрано до 600 тыс. тонн сахарной свеклы. Ее переработка завершится в декабре. Правление компании приняло решение распределить нагрузку на заводы более-менее равномерно.

Как и в предыдущие годы, Sudzucker Moldova предоставляет агропартнерам дифференцированную доплату за раннюю и позднюю копку свеклы – по установленному графику уборки. Кроме того, предусмотрены доплаты за сахаристость свеклы сверх базисного уровня. Как отмечают специалисты, в текущем году сахаристость корнеплодов в среднем почти на 1,5% выше, чем в прошлом (в 2016 – 17%). Итого, закупочная цена на сахарную свеклу урожая-2017 по сравнению с прошлогодним уровнем возрастет и составит порядка 830-870 леев/т. Как отмечают в компании – это больше, чем в свеклосеющих странах Евросоюза.

Войцех Колигнан, генеральный директор молдавско-польской компании Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.

Как утверждает Войцех Колигнан, генеральный директор молдавско-польской компании Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. (сахарный завод в Купчинь), предприятие законтрактовало под сахарную свеклу урожая-2017 около 8 тыс. га, в том числе на 450 га оно возделывает эту культуру собственными силами. Потерь сельхозплощадей по природно-климатическим причинам не было, все свекловичные поля подведены к уборке. Уборка началась 30 августа, завод был запущен 3 сентября. К настоящему времени урожай убран примерно с 65% всех плантаций в сырьевой зоне компании. Средняя урожайность также сильно разнится от одного свекловичного хозяйства к другому, в среднем она к настоящему моменту составляет 31 т/га, сахаристость корнеплодов – выше 18%.

Согласно прогнозу, уборка сахарной свеклы в сырьевой зоне „Moldova Zahăr” завершится к концу октября, ее переработка – не позднее 10 ноября. Предприятие планирует переработать порядка 220 тыс. тонн сахарной свеклы.