Бизнес для художников

Открытие своего бизнеса, а именно - магазина товаров для художников, может быть успешным в двух случаях. Если конкуренция в городе в этой нише низкая, или же ассортимент таких товаров уникален. По второму пути пошел Александр Дорменко, основатель и владелец магазина «ART ATRIBUT». Более 95% продукции, предлагаемой этим магазином, поступает с Завода художественных красок «Невская палитра» в Санкт-Петербурге - самого крупного по ассортименту в Европе. При этом «ART ATRIBUT» - эксклюзивный дилер завода в Молдове.

Магазин работает с 2004 года. За это время ассортимент продукции достиг 12 000 единиц и продолжает увеличиваться. Популярность магазина высока не только среди художников-профессионалов, на которых он, собственно, и ориентирован, так и среди простых любителей. Я, например, была свидетелем такого разговора двух случайных прохожих: «Скажите, улица Колумна выше или ниже?» - «А что там находится?» «Магазин «ART ATRIBUT». «Тогда выше». Что также свидетельствует о том, что в народе этот необычный объект знают.

Арсенал арт-магазина впечатляет. Холсты, глобусы, тысяча видов кистей. Огромные гипсовые слепки глаз, носа, губ и уха знаменитой скульптуры Давида работы Микеланджело. Деревянные обучающие манекены на шарнирах - предназначенные для того, чтобы можно было задать разные ракурсы движений...Но основная специализация магазина — это краски. Для самых-самых юных художников — от 2-3 лет - предлагается продукция торговых марок «Цветик», которая создавалась питерским заводом по принципу «Все лучшее — детям!». В таких красках отсутствует фенол и другие вредные вещества. Студийная серия для начинающих - «Сонет»: краски выпускаются не только отдельными цветами и видах (масляные, гуашевые), но и в компактных наборах, которые удобно взять с собой на пленэр. Для профессионалов подойдут масляные краски «Мастер-класс». Они изготавливаются из высококачественных пигментов и связующего специально обработанного льняного масла с добавлением натуральных смол - даммары и мастикса, положительно влияющих на оптические свойства красок.

Компания рассматривает возможность расширения ассортимента за счет других производителей.

Часть ассортимента закупается у местных мастеров, таким образом бизнесмен поддерживает отечественного производителя. Например, керамика Захария и Адриана Трибой: кувшины, сосуды, пользующиеся повышенным спросом как в качестве учебных пособий, так и приобретаемые с утилитарной целью. Деревянные коробочки, матрешки, настольные стаканчики для письменных принадлежностей, чайные домики — заготовки для техники декупаж и не только.

Заготовки каждый желающий может расписать на мастер-классах, проводимых при магазине. Раньше занятия проходили в филиале по ул. Когэлничану, теперь он «переезжает» в новое здание по ул. А. Бернардацци. Также в скором времени откроется третий филиал — на Х. Ботева. Это стало возможным благодаря сотрудничеству «ART ATRIBUT» с коммерческим банком «Moldova Agroindbank» S.A.

«Так сложилось, что именно с этим банком установились доверительные и партнерские отношения, - комментирует выбор бизнесмен. - Банк не просто предлагает довольно выгодные условия кредитования, он еще выступает хорошим консультантом, профессионально оценивая предлагаемый проект и демонстрируя гибкий подход при определении способов и условий его финансирования. Поэтому мы решились взять на приобретение недвижимости гораздо более крупную сумму, чем прежние займы. Сотрудники банка при составлении кредитного договора принимают во внимание возможности реализации бизнес-плана компании, сопоставляя сроки получения финансовых потоков со сроками погашения кредитов и т.д. Важно то, что мы чувствуем себя не просто заемщиком денежных средств, а именно партнером, клиентом банка, клиентом которого ценят».

Новые помещения - гораздо большей площади, чем магазин по ул. Колумна. А именно, на ул. Бернардацци — 230, по ул. Христо Ботева — 130 кв. м. Там будут открыты студии, художественные галереи и магазины. А также - зоны тестирования, где клиент может опробовать товар. Для профессионалов это крайне важно.

Идею открытия галереи поддержали многие мастера. Специализированная галерея в Кишиневе, по сути, одна — Выставочный центр имени Константина Брынкуша. Однако выставки открываются и в концертных залах, библиотеках, регулярно работает галерея «ARTELIT» в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича и другие. Но, в отличие от них, у Александра Дорменко необычный подход. «Мы планируем экспонировать произведения бесплатно до трех дней. Художники даже говорят, что им достаточно одного дня для того, чтобы пригласить поклонников своего творчества и потенциальных покупателей».

В филиалах есть отдельные помещения, которые предназначены для одного из многочисленных социальных проектов Дорменко: развивающих занятий с детьми с ограниченными возможностями. «Мы проводили занятия в Школе-интернате для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Хынчешть. Я поразился, насколько глубоко они чувствуют мир, необычно и тонко умеют передать свои переживания на бумаге».

«ART ATRIBUT» давно участвует в акциях ко Дню города, других праздниках, предоставляя материалы для мастер-классов. Также магазин сотрудничает с Союзом художников, Союзом народных мастеров, общественными организациями. «Я стремлюсь все больше и больше средств вкладывать в социальные проекты, - говорит Александр. - Раньше получал больше удовольствия от бизнеса, процесса зарабатывания денег. Теперь приоритеты меняются. В последние годы мы стараемся совмещать приятное с полезным — социальные проекты с предпринимательством. Два года сотрудничаем с Митрополией Молдовы, участвуем в воскресных школах в 18 православных церквах. Да и просто покупаем продукты и передаем их в столовые, где готовят пищу для малообеспеченных людей».

Участие в таких акциях делает компанию узнаваемой, повышает рейтинг. Но и не только. Александр считает своей задачей заниматься благотворительностью не индивидуально, а только совместно с кем-то. «Когда ты делаешь сам — велик риск возгордиться».

Вряд ли о таких достижениях мечтал лет двадцать назад молодой преподаватель физкультуры, когда однажды, по просьбе друга, привез из Питера краски. «Я как завороженный смотрел на невероятное количество оттенков цветов. Словно ребенок, листающий книжку с красивыми картинками». Постепенно появились заказы. И Александр понял, что рынок нуждается в такого рода товарах.

Один из принципов Александра можно выразить известной фразой «Festina lente» - «поспешай медленно». «За двадцать лет в команде сформировался свой ритм, темп. Если будет возможность быстро вырасти, развиться — очень хорошо. Если нет — все равно будем делать, что должны. И как данность примем результат. При этом наш бизнес - очень активный «моторчик» — шутит Александр.

На вопрос о том, что он считает залогом процветания предприятия, Александр отвечает так: «Очень важен индивидуальный подход к художникам — таким чувствительным и ранимым людям. Они по-разному воспринимают мир, цвет. И мы внимательно подходим к личности каждого».

Второй составляющей бизнесмен называет узкую специализацию, которая позволила значительно расширить ассортимент в конкретном сегменте рынка — художественных красках для профессионалов. «Конечно, мы могли бы заработать больше, если бы в ассортимент ввели бы, к примеру, канцтовары, - объяснил предприниматель. - Но в таком случае рассеяли бы свое внимание. Возможно, стали бы крупной компанией, но в итоге непонятной покупателю».

Александр убежден в том, что в работе более всего ему помогают знания в педагогике и психологии, почерпнутые в институте физкультуры, а также опыт, приобретенный в преподавательской деятельности. «Важно внимательно присмотреться к человеку, проникнуться его внутренним миром, настроением. Это помогает выявить его потребности».

...Обращаю внимание на тюбики со скидкой 20%. «Магазины покупали на пробу, но товар не пошел. В таких случаях мы принимаем обратно. Я ставлю себя на место человека, которому предлагаю товар: что бы испытывал, если бы мне просто «толкнули» его, и все? Было бы ужасно неприятно. Потому мы делаем возврат товаров на разные суммы. И люди понимают, что работаем корректно, честно и выгодно для них».

В конце беседы с Александром я наконец получила ответ на вечный вопрос. Можно ли жить достойно в современном мире, исполняя заповеди... Надеюсь, получили его и вы...