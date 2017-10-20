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Как можно обуздать климатические изменения

№ 38 (1204) 20 October 2017

После сезона рекордных ураганов в Соединенных Штатах и наводнений по всей Азии легко можно прийти в отчаяние из-за ускоряющихся темпов изменения климата. Тем не менее, несмотря на апокалипсические предзнаменования, энергетическая трансформация, достаточно масштабная и быстрая, чтобы обуздать всплеск глобальной температуры, остается в пределах досягаемости. И нам не стоит ждать новых изобретений для реализации необходимых изменений; трансформация может произойти прямо сейчас благодаря приносящим прибыль решениям, которые предоставляются бизнесом и управляются рынками.

 

Ограничение роста глобальной температуры в диапазоне не более 2º Цельсия от доиндустриального уровня – цель, установленная в соответствии с Парижским климатическим соглашением 2015 года, – потребует снижения зависимости от ископаемого топлива и изменения способов выращивания урожая, получения древесины и использования пахотных земель во всем мире. Новое исследование Института Рокки-Маунтин (RMI) показывает, что обе эти задачи можно реализовать, и вместе они способны «позитивно» нарушить траекторию климатических изменений.

 

Согласно нашему анализу, существуют такие пути формирования спроса и поставок энергии в будущем, которые, учитывая принципы связывания углерода лесами и землями, при их использовании значительно замедлят темпы потепления. Ускоряя текущий переход на чистую энергию, можно сократить выбросы парниковых газов ниже того уровня, который можно было бы ожидать в рамках текущих моделей потребления.

 

Этот сценарий не настолько надуманный, как полагают некоторые. Мир уже переходит на чистую энергию, электрический транспорт и более разумные системы землепользования и потребления энергии и делает это куда быстрее, чем кто-либо, включая экспертов, предсказывал.

 

И это не первый случай, когда темпы изменений превзошли ожидания. В 1980 году, например, AT&T заказала у McKinsey & Company прогнозы количества мобильных телефонов, которые будут использоваться в США в течение двух десятилетий. Консультанты предсказывали, что к 2000 году рынок мобильных телефонов США составит около 900 000 устройств. На самом деле в 2000 году было продано более 100 миллионов телефонов. Сегодня количество телефонов превышает число людей на земле.

 

Прогнозы по солнечной и ветровой энергии страдали от аналогичных ошибочных проекций. На протяжении десятилетий эксперты Международного энергетического агентства и Агентства по энергетической информации США недооценивали темпы роста поставок электроэнергии от этих источников. Они последовательно недооценивали объемы, лишь незначительно увеличивая цифры в прогнозах каждый год, при этом не поспевая за реальностью. Однако по мере поступления инновационных разработок от предприятий в сфере производства чистой энергии стоимость получения энергии ветра и солнца снижалась. Энергия стала дешевле, и в результате ее потребление увеличилось. Правительственные модели обычно не учитывают такие растущие доходы от потребления «зеленой» энергии.

 

Еще одна причина недооценки скорости сегодняшнего энергетического перехода заключается в том, что его масштабность не сопоставима с предыдущими переходами к новым технологиям. Когда люди переходили от сжигания дров к сжиганию угля, а затем и к сжиганию нефти, «новые» источники энергии поступали из очень крупных капитальных проектов, таких как угольные шахты, морские нефтегазовые месторождения и нефтеперерабатывающие заводы. Высокие затраты на развертывание этих проектов затем перекладывались на потребителей.

 

На сегодняшнем энергетическом рынке потребители, напротив, наделены большим контролем. Подумайте, насколько просто установить солнечные панели на крыше: это можно сделать за один день. Сегодняшней энергетической трансформации способствуют миллионы небольших машин – фотогальванические элементы, ветровые турбины, аккумуляторные батареи и умные приборы. Каждое новое устройство в этой распределенной системе стоит относительно дешево и быстро окупается, поэтому эксперименты доступны по цене и технология может быстро совершенствоваться. Результатом является обширное поле глобальных конкурентов, намного быстрее осуществляющих инновационные разработки и новыми бизнес-моделями, которые помогают добиться экономии от эффекта масштаба.

 

Устройства, с помощью которых происходит революция «чистой» энергии, имеют больше общего с мобильными телефонами и ноутбуками, нежели с шахтами и нефтеперерабатывающими заводами. Поскольку такие устройства можно продавать на очень больших рынках, с масштабируемыми производственными цепочками и все еще развивающимися технологиями, переход к более чистой энергии происходит быстрее, чем прогнозировали многие эксперты.

 

Тем не менее даже быстрого перехода на «зеленую» энергию будет недостаточно для поддержания глобальной средней температуры в диапазоне не более 2º Цельсия от доиндустриального уровня. Чтобы достичь этого, миру также понадобится вывести больше парниковых газов из атмосферы планеты.

 

К счастью, это тоже возможно. Включая стратегии сокращения выбросов углерода сельским хозяйством и консервацию земель, можно будет добиться повышения уровня парниковых газов, связанных в лесах и почвах. Однако, несмотря на существование таких методов, успех потребует распространения безвспашного фермерства, принятия принципов пермакультуры, улучшения управления водно-болотными угодьями и использования методов пастбищного выпаса вкупе с остальными мерами.

 

Возможности рынка в продвижении радикальных изменений в энергетике и землепользовании действительно велики, однако штормовой сезон 2017 года должен напоминать нам, что чрезвычайная климатическая ситуация, с которой мы сталкиваемся, влечет необходимость энергичных и неотложных действий. Преобразование способов, которыми люди добывают и потребляют энергию, а также используют земли, потребует сильных стимулов и политических рамок для определения курса на успех.

 

Но не отчаивайтесь, еще осталось время, чтобы спасти наш климат. Трансформация уже началась – и она будет происходить быстрее, чем многие ожидали.

 

© Project Syndicate, 2017.

4140 Автор: Жюль КОРТЕНХОРСТ , генеральный директор Института Рокки-Маунтин.
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