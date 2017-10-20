Республиканцы несут ответственность за насилие с применением оружия

После массового убийства на концерте в Лас-Вегасе (штат Невада) глава сенатского большинства, республиканец Митч Макконнелл заявил журналистам, что «попытки политизации подобных событий выглядят совершенно неподобающе. Это случилось всего полтора дня назад».

Погибли 59 человек, более 500 человек были ранены, а Макконнелл утверждает, что «обсуждать законодательные решения» по борьбе с эпидемией случаев агрессии с оружием в Америке «совершенно преждевременно». При этом он добавил, что для его партии приоритетом в сфере законодательства является снижение налогов.

Ответ Макконнелла полностью соответствует позиции Республиканской партии по вопросу о насилии с применением оружия. Удручает лишь то, что никто из репортёров, обступивших Макконнелла, не попытался добиться от него разъяснения этой позиции.

Макконнелл и его коллеги-республиканцы должны объясниться, почему они не хотят даже дискуссии о политическом решении, способном остановить волну насилия с применением оружия в Америке; им нельзя больше позволять и дальше откровенно уклоняться от обсуждения вопроса о контроле за оборотом оружия. Они должны, наконец, понести ответственность за свою позицию, в которой выражается их нескрываемый, пугающий инстинкт: любую дискуссию о насилии с применением оружия они воспринимают как политический вопрос, дающий возможность заработать очки для своей партии, а не как государственную проблему общественной безопасности.

Можно даже утверждать, что регулярные случаи массовых убийств в США на протяжении нескольких последних десятилетий были совершены с фактического одобрения республиканцами. После каждой подобной (предсказуемой) трагедии эта партия мобилизует свои силы на блокирование любых законов, которые могли бы ужесточить контроль за оборотом оружия. В 1996 году контролируемый республиканцами Конгресс зашёл настолько далеко, что пригрозил лишить финансирования Центры по контролю и профилактике заболеваний (сокращённо CDC), если эта организация попытается изучить проблему убийств с применением оружия. Вплоть до бойни в Сэнди-Хук в 2012 году CDC была вынуждена воздерживаться от проведения любых подобных исследований.

В ответ на стрельбу в Лас-Вегасе республиканец Пол Райан, спикер Палаты представителей, стал отрицать существование проблемы оружия, вместо этого он начал изображать эту трагедию, прежде всего, как проблему психического здоровья. Именно поэтому Райан с жаром рассказывает о необходимости реформы психиатрической системы страны, которую республиканцы якобы уже разработали.

Райан предпочёл не упоминать тот факт, что в феврале его коллеги-республиканцы (и четыре демократа) в Сенате проголосовали за отмену правила, требующего от Администрации социального страхования сообщать имена психически больных клиентов системы соцзащиты в «Национальную систему мгновенной проверки криминального прошлого». После голосования в Сенате президент США Дональд Трамп отменил это правило, разрешив психически больным лицам без помех покупать смертоносное оружие.

Райан не посчитал нужным упомянуть и о том, что в рамках настойчивых попыток его партии отменить закон «О доступной медицине» 2012 года (Obamacare) предполагается прекратить финансирование программ психиатрической помощи, а также отменить правило, требующее от страховых компаний и организации Medicaid предоставлять больным психиатрическое лечение.

Журналисты и эксперты нередко очень расплывчато называют виновных в этой чисто американской истории. В неспособности решить проблему преступлений с использованием оружия в Америке они винят Конгресс, «вашингтонский истеблишмент», политическую систему в целом. Такая искусственная объективность равнозначна «фейковой новости». Пришло время назвать чёрное чёрным: львиная доля ответственности лежит на Республиканской партии.

Взгляните, например, на проблему «скользящих прикладов» – именно эту модификацию оружия стрелок в Лас-Вегасе применил, чтобы стрелять быстрее. Несколько сенаторов-республиканцев сейчас удостоились похвалы, когда намекнули, что поддержат запрет на данное устройство. Но ещё в 2013 году сенатор-демократ Дайана Фейнстейн предлагала такой запрет, и республиканцы тогда массово выступили против её предложения. После десятилетий упорного сопротивления любому намёку на введения контроля за оборотом оружия, небольшая гибкость, проявленная республиканцами в вопросе о запрете скользящих прикладов, не должна стать причиной для громких похвал: подобный запрет лишь замедлит скорость убийств, совершаемых с помощью полуавтоматического оружия.

Да, некоторые демократы в Конгрессе, а также независимые депутаты, иногда присоединялись к республиканцам, блокировавшим законопроекты о контроле за оборотом оружия. Но здесь имеется фундаментальная разница: демократы, которые выступают против контроля за оборотом оружия, делают это вопреки официальной программе своей партии, а республиканцы выступают против такого контроля, следуя партийной программе. В результате, степень виновности двух партий невозможно даже сравнивать. И для доказательства этого факта достаточно взглянуть на денежные потоки. По данным газеты Los Angeles Times, в 2016 году Национальная стрелковая ассоциация (сокращённо NRA) пожертвовала $55,2 млн на избирательные кампании, из них только $265 (да! вы правильно прочитали эту цифру) досталось кандидатам от Демократической партии. Лично Макконнелл получил от NRA $1,3 млн в одном только 2016 году.

После бойни 2012 года в начальной школе «Сэнди-Хук» в Ньютоне (штат Коннектикут), когда одинокий стрелок убил 26 школьников и их учителей, сенатор-демократ Джо Мэнчин предложил законопроект, вводящий обязательную проверку личных данных любых розничных покупателей оружия. Поправка Мэнчина не получила 60 голосов, необходимых, чтобы преодолеть барьер республиканцев. Лишь четверо из 54 сенаторов, проголосовавших за этот закон, были республиканцами; и только пять из 46 сенаторов, проголосовавших против, были демократами.

На курок нажимали массовые убийцы – Адам Лэнза в Сэнди-Хук, Омар Матин в ночном клубе «Пульс» в Орландо в 2016 году, Стив Пэддок в Лас-Вегасе, а также бессчётное множество других. Но во всех этих убийствах Республиканская партия действовала как политический соучастник.

© Project Syndicate, 2017.