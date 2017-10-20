Подводные камни ремонта

Рано или поздно перед каждым владельцем жилья встает вопрос о ремонте различной категории сложности. При обычном косметическом обновлении интерьера вопрос решается просто и не требует соответствующих согласований. Перед тем, как начинать капитальный ремонт или перепланировку есть смысл обратиться к специалистам, которые могут определить грань, когда начинается вмешательство в конструкцию дома и какие мероприятия при этом допустимы.

По словам главного архитектора проектов проектного института Urbanproiect Вячеслава Режеп, при капитальном ремонте, который может включать широкий спектр различных строительных мероприятий - от усиления существующих конструкций до их замены и видоизменения, изначальные характеристики здания, чаще всего, не сохраняются. В зависимости от степени перепланировки существующей постройки, могут быть внесены изменения в конструктивную схему здания, его внешний облик, технологические и теплотехнические характеристики, внутренние сети обеспечения. К этому можно добавить также часто возводимые пристройки, надстройки, изменения конфигурации стен и архитектурно-строительных элементов. Поэтому, планируя капитальный ремонт, необходимо выполнить узаконенный комплекс предварительных исследований, проектных разработок и согласований, проводимых специалистами в данной области. Эти мероприятия законодательно необходимы для любого строительного сооружения и особо актуальны для многоэтажных жилых домов.

Ограничения при реконструкции помещений четко прописаны в законе «О жилье», принятом в 2015 году. В частности запрещаются вмешательства (внутри помещений/квартир), нарушающие несущую структуру многоквартирного жилого дома. Расширение помещений за счет балконов и лоджий в многоквартирных жилых домах, а также расширение существующих балконов и лоджий. Также запрещается расширение и изменение места расположения кухонь и санузлов за счет жилых помещений в многоквартирном жилом доме. Изменение места расположения сетей водоснабжения и канализации (внутри помещений/квартир). Вмешательство в вентиляционные каналы внутри помещений. Пробивка новых проемов и расширение существующих проемов в несущих стенах многоквартирных жилых домов. Объединение квартир по вертикали с пробивкой или демонтажем перекрытий.

Изменение систем отопления с установкой агрегатов на балконах и лоджиях в многоквартирных жилых домах.

Действия, нарушающие архитектурный облик многоквартирных жилых домов (строительство пристроек, балконов, козырьков, эркеров, трансформирование в эркеры существующих лоджий и балконов и др.), за исключением облика кровель. Выполнение работ по теплоизоляции и изменение цветового решения фасада в отсутствие разрешения на проектирование, выданного органом местного публичного управления.

В Законе также уставлено время, в течение которого разрешается проводить работы сопряженные с шумом. А именно начинать такие работы можно в 8. 00, а заканчивать не позднее 18.00. Не лишне напомнить, что запрещается использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки.

«Практически все основные строительные элементы – в основном стены и перекрытия в каменных, крупнопанельных и монолитных зданиях выполняют несущую функцию с запасом прочности не рассчитанным на нарушение их целостности, - поясняет Вячеслав Режеп. - Пробивка проемов, а также уменьшение ширины простенков между окнами, могут значительно ухудшить сейсмостойкость здания, вызвать деформации с появлением трещин. Перегородки, которые представляют собой чисто ограждающие конструкции, можно видоизменять в широких пределах, кроме оговоренных ниже случаях».

В крупнопанельных домах внутренние стены, как правило, тонкие, в пределах 18 см, поэтому часто некомпетентные жильцы путают их с перегородками, нарушая при ремонте целостность здания.

«Как-то, посетивший наш проектный институт заказчик, решил поделиться своим опытом, обвинив проектировщиков в недостаточно рациональном творчестве, - вспоминает мой собеседник.- По его рассказам, он снёс все перегородки в своей квартире и перепланировал внутреннее пространство «более удачно», чем в изначальном варианте. После детального расспроса, выяснилось, что квартира находится в крупнопанельном доме 143 серии, в которых вообще нет внутренних перегородок (исключая санузлы). Все разделительные стены капитальные и совместно с наружными, обеспечивают несущую способность и жесткость здания. При их устранении, дом не обрушился только за счет работы конструкций соседних квартир».

Но страшно представить, что произойдет с ним при сильном сейсмическом воздействии.

Квартира в скором времени была продана, другим ничего не подозревающим жильцам. Аналогичные последствия различной степени тяжести можно ожидать и при нарушении целостности наружных стеновых панелей, что происходит при расширении площади кухни за счет примыкающего балкона.

В современных каркасных домах, нагрузку несет сам каркас, а стены наружные и внутренние имеют лишь функцию ограждающих конструкций. В связи с этим, внедрение в их структуру менее чреваты негативными последствиями, хотя при непрофессиональном подходе и тут также можно наломать дров. Иногда, квартиры в таких домах сдают в эксплуатацию без основных перегородок (исключая санузлы) а жильцы при помощи дизайнеров решают планировку по своему усмотрению.

При внутренней перепланировке следует учитывать, что расположение санузлов и помещений кухонь жестко связано между собой по вертикали. Что обусловлено их подключением к канализационным и вентиляционным стоякам. Поэтому не допускается расширения площади данных помещений за счет пространства над жилыми помещениями нижнего этажа. Также запрещается крепить сантехприборы на стенах, примыкающих к жилым помещениям соседних квартир.

Чем может обернуться вмешательство в структуру вентиляционного блока, показывает следующий случай. При объединении двух квартир, как это часто практикуют особенно в «хрущевках», становится не нужной вторая кухня и её превращают в жилое помещение. В некоторых случаях этому мешает вентиляционный блок и один из жильцов решил его демонтировать. Долго работали отбойным молотком, и к вечеру блок был полностью демонтирован. Утором оказалось, что он на месте. Весь вентиляционный стояк из опирающихся друг на друга блоков просел на один уровень, обнажив проем в квартире верхнего этажа. Если бы данный стояк просел во время производства работ, произошел бы несчастный случай.

Не менее опасной представляется дополнительная нагрузка на перекрытия помещений. При одной из аналогичных реконструкций, было решено обустроить рабочий кабинет, отделив его от соседней спальни стеклянной перегородкой на всю высоту в виде аквариума. Предварительно была рассчитана прочность стекла и металлического каркаса, но упущен из виду вес слоя воды высотой два с половиной метра. При заполнении аквариума водой, он вместе с панелью перекрытия «ушел» к соседям нижнего этажа.

Зачастую капитальный ремонт жильцы совмещают с утеплением жилья. Оно может быть наружным или внутренним.

«Внутреннее утепление вынужденная мера, когда нельзя сделать наружное, если здание имеет статус исторического памятника и это нарушит его внешний вид,- говорит эксперт. - Почему не желательно делать внутреннее утепление? При большом перепаде температур снаружи и внутри помещения точка конденсации водяных паров концентрируется в середине стены. При внутреннем утеплении, она перемещается на поверхность стены или близко к ней. Поэтому пары, которые находятся внутри помещения, будут конденсироваться на внутренней поверхности наружной стены, от чего появляется сырость»

Работы по реконструкции выполняются в соответствии с законодательством на основании градостроительного сертификата для проектирования и разрешения на строительство. В любом случае, если капитальный ремонт или реконструкция задевает строительные конструкции здания необходимо обратиться к специалисту, сделать эскиз предполагаемых изменений. Эксперт определит насколько это возможно. Затем необходимо получить градостроительный сертификат, разработать проект, который должен пройти верификацию и на его основе получить разрешение на строительство. А по окончании пройти процедуру приемки в эксплуатацию.

Раньше все нарушения и несанкционированное вмешательство в конструктивную структуру зданий при ремонте и реконструкции инспектировала Госстройинспекция (если поступал соответствующий сигнал от соседей). Тем не менее, контроль выполняли опытные специалисты. После внесения изменений в Кодекс о правонарушениях весной 2017 года, эту функцию передали местным органам власти (примэрии и претурам). Стал ли после этого более действенным контроль, эксперты сомневаются. В комиссию по сдаче строительных работ в эксплуатацию заказчик вправе нанимать специалистов по своему усмотрению, которые не всегда соответствуют требуемой квалификации и обладают соответствующим опытом, а нередко идут на поводу у нанимателя.

Статья 179 «Кодекса о правонарушениях»



«Строительство объектов любой категории, выполнение работ по изменению, переустройству, усилению и капитальному ремонту зданий и сооружений независимо от вида собственности и назначения без разрешения на строительство, а также строительство объектов, подпадающих под действие законодательства о качестве в строительстве, без лицензии, выданной в установленном порядке, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от 60 до 90 условных единиц, на должностных лиц в размере от 210 до 270 условных единиц и на юридических лиц в размере от 240 до 300 условных единиц».

