Мобильный Интернет «немереной скорости»

В Молдове впервые за последние годы возобновились дискуссии о качестве услуг мобильного доступа в Интернет. Эксперты высказывают противоположные мнения.

Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) представило статистические данные по трем действующим операторам мобильной связи: Orange Moldova, Moldcell и Unite (Moldtelecom). В первом полугодии 2017 года количество пользователей Интернета на основе технологии 3G (через телефон и выделенный доступ) увеличилось на 7% и достигло 1,622 млн, а общее количество пользователей мобильного Интернета через выделенный доступ увеличилось на 2% и составило более 309,9 тыс. В результате, уровень охвата услуг широкополосного мобильного Интернет доступа 3G в расчете на 100 жителей страны увеличился до 60%.

За этот же период количество пользователей мобильного Интернета на основе технологии 4G увеличилось по сравнению с ситуацией на начало года на 33,7% и достигло 503,9 тыс. Абсолютное большинство клиентов - 442,9 тыс., пользовалось Интернетом посредством смартфонов, а свыше 61 тыс. – на основе выделенного доступа (через модемы/карточки/USB).

Таким образом, общее количество пользователей услуг широкополосного мобильного Интернета на основе технологий 3G, 4G и выделенного доступа увеличилось на 12,3% и составило свыше 2,126 млн.

И еще интересные данные от НАРЭКИТ: за шесть месяцев 2017 года общий объем трафика, генерированного пользователями мобильного Интернета, составил свыше 31,102 млн ГБ, что на 25% больше, чем в аналогичный период 2016 года. Самый большой уровень увеличения трафика, свыше 75%, был зарегистрирован пользователями Интернета посредством смартфонов: общий объем трафика составил 9,695 млн ГБ. А трафик, генерированный пользователями выделенного мобильного Интернет-доступа, увеличился на 10,4% и превысил 21,407 млн ГБ. Таким образом, среднемесячный Интернет-трафик в расчете на одного пользователя смартфона увеличился на 55% и достиг 979,4 MB, а трафик на одного пользователя выделенного мобильного Интернет доступа возрос на 8% и составил 11,7 ГБ.

В беседе с корреспондентом «ЛП» данные от НАРЭКИТ прокомментировал Сергей Ткаченко, директор компании DataLinie (изучение и анализ ситуации на рынках IT в странах Восточной Европы и СНГ). «Судя по представленной выше информации, сложно понять - что именно операторы мобильной связи не выполняют? Если плохо работает кто-один из операторов, то кто именно? А если неудовлетворительно работает весь рынок мобильной связи в стране — то это уже проблема иного уровня. Однако, на мой взгляд, никаких конкретных доказательств плохой работы операторов не представлено. Или, по крайней мере, должны быть собраны жалобы от потребителей, что, например, в зоне Чокана случаются перебои с мобильным доступом в Интернет 4G. Тогда надо поднять статистику в НАРЭКИТ и узнать, — а сколько жалоб было получено»?

«Если говорить о качестве приема сигнала мобильного Интернета, то не секрет, что в стране есть точки, где мобильный Интернет 4G работает нестабильно, - говорит Сергей Ткаченко. - Например, перед въездом в Бендеры, рядом с Бульбоака. Но, с другой точки зрения, должен быть компромисс между качеством связи и экономическими возможностями операторов. Если мобильным Интернетом 4G пользуются 500 тыс. абонентов, то как часто кто-то из них ездит в Бульбоака? Это слишком мало для мобильных операторов! Нужно ли ради немногих абонентов 4G строить дополнительные ретрансляционные станции? Следует понимать, что в таком случае стоимость услуги увеличится для всех абонентов. Если сейчас средняя стоимость пакета равна 100-150 леев в месяц, вряд ли абоненты будут рады платить раза в два больше».

По мнению независимых экспертов, для пользователей смартфонов обычно достаточно, чтобы скорость доступа в Интернет была на уровне 1-2 мегабита в секунду. Технологии 3G такую скорость обеспечивают. Смартфоны и планшеты можно рассматривать как вторичные устройства по сравнению со стационарным компьютером. Пользуясь смартфоном или планшетом можно посмотреть почту, войти в социальные сети. Предлагаемая технологией 4G cверхвысокая скорость в 100 мегабит в секунду и более для этого не нужна.

Из иностранных СМИ известно, что несколько лет назад в различных странах операторы увлекались публичной демонстрацией возможностей мобильной связи, для этого организовывали поездки на автомашине по отдаленным районам страны, делали замеры скорости Интернета. Привлекали для этого не только независимых IT-экспертов, но и журналистов. Потом, в 2008-2010 годах, происходила революция в мобильной связи, появились смартфоны, планшеты, запустили Интернет со скоростью до 40 мегабит в секунду. Рынок успокоился, так как скорость доступа в Интернет стала вполне достаточной для работы девайсов. Соответственно, необходимость в таких демонстрационных замерах отпала. Сегодня к внедрению готовят технологию 5G, но ситуация кардинально изменилась: никто не понимает — куда бы этот избыточный ресурс применить? Поэтому и предлагаются различного рода проекты «умного дома», где через Интернет будут включаться свет, холодильник, подогрев полов; или проект «умного автомобиля», которым будет управлять не водитель, а Интернет, и т.д.

«Логично будет сравнить качество мобильного Интернета у нас и в других странах, - говорит Сергей Ткаченко. - В таком индустриально развитом государстве как Япония, с высокой плотностью населения, технология 4G востребована. Понятно, почему. Там сети очень загружены и сверхвысокая скорость делится на всех абонентов. У нас в Молдове нет ни такой высокой плотности населения, ни потребности в мощном Интернет-трафике. А если говорить, например, об Украине, не по всей стране сделано покрытие 3G, а к внедрению 4G они еще не приступали. В Румынии и Молдове сопоставима скорость доступа в мобильный Интернет и покрытие по территории. Вряд ли румынские операторы будут добиваться в горной местности 100-процентного покрытия 4G. И, надо сказать, в Молдове и странах Восточной Европы скорость мобильного Интернета и стоимость услуг сопоставима. Поэтому лично меня, как абонента, ситуация на рынке мобильной связи в Молдове полностью устраивает».

Свое мнение высказал для «ЛП» экономический эксперт Виктор Бурунсус (полный текст опубликован в блоге http://victor.buruns.us). Он утверждает, что «не раз сталкивался с отсутствием мобильного сервиса, когда находился за пределами Кишинева, особенно 3G». Другой неприятный момент, по мнению эксперта, «связан с неполным или неровным покрытием, в результате батареи мобильных устройств разряжаются быстрее, чем тогда, когда связь хорошая (необходимо оговориться заранее, что пользователи в Молдове привыкли к относительно быстрому фиксированному и мобильному широкополосному доступу в Интернет, который доступен также в сетях 4G, но преимущественно в городах)». Другими словами, там, где доступность таких услуг подкреплена платежеспособным спросом.

«Справедливости ради надо отметить что в определенной местности превышение некоторых параметров, таких как мощность сигнала, могут негативно сказываться не только на пчёлах, но и на людях, - заявил эксперт. - Поэтому некоторые места, такие как заповедники, лучше оставлять природе без вмешательства человека, не загромождая радиочастотный спектр, который также необходим насекомым для ориентирования».

Виктор Бурунсус напомнил, что когда государство через НАРЭКИТ предоставляет операторам радиочастоты, то оно оговаривает в лицензиях условия предоставления этих частот. Кроме цены, важными показателями являются условия покрытия по территории и населению. С формальной точки зрения у молдавских операторов не наблюдается проблем с выполнением этих условий. Дело в том, что операторы - это коммерческие предприятия, руководствующиеся принципом экономической целесообразности. Это значит, что вложения в сети должны окупаться, а перспектива окупаемости выше там, где выше плотность населения и там, где вероятность нахождения пользователей больше.

А как же быть с остальной, менее населенной территорией? «Если обратиться к шведскому опыту, где плотность населения ниже чем у нас, то неминуемо надо принять практику совместной эксплуатации и строительства сетей, - заявил Виктор Бурунсус. - Зная, что стоимость одной только вышки для антенны может составлять 50 тыс. евро, то хотя бы совмещение антенн разных операторов на одной вышке - это уже серьезная экономия. Хотя желательно, чтобы было совместное использование активной инфраструктуры: антенн, базовых станций и других элементов сетей. К сожалению, операторы не везде и не всегда хотят делиться инфраструктурой с конкурентами».

Еще одним инструментом в руках власти является предоставление более удобных (низких) частот, для чего необходимо высвобождать часть частотного спектра из под аналогового телевидения, путем ускорения перехода на цифровое телевизионное вещание.

- Не надо забывать и про возможность переиспользования частот, выданных для более ранних сетей, - говорит Виктор Бурунсус. - Это т.н. «refarming», который потребует отключения этих сетей в заранее запланированном временном отрезке. В разных частях мира, в Японии и США, этот процесс идет. Главное в Молдове - не отставать от тренда, не то тренд сделает нас отсталыми.