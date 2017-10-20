Orange Moldova. Экономь деньги, комбинируя услуги Internet + TV Acasă с абонементом для мобильного

Клиенты Orange получают несравненный опыт общения. После приобретения Sun Communications, ведущего оператора кабельного телевидения в Республике Молдова, компания объявила о расширении своего спектра услуг, предоставив собственные абонементы для фиксированного Internet + TV Acasă. С Love клиенты имеют возможность пользоваться интернетом, телевидением и мобильным телефоном на едином счету и экономить, комбинируя услуги.

Жюльен ДУКАРРО, генеральный директор Orange Moldova: «Orange Moldova является частью Orange Group, одного из мировых лидеров в TELCO. Запуская конвергентные услуги, мы реализуем стратегию Orange Group, которая направлена ​​на укрепление её лидирующих позиций в Европе, предлагая своим клиентам больше, чем мобильные услуги. Первый шаг мы сделали в Кишинэу, Яловень, Бэлць и Кахул – таким образом, фиксированные услуги Internet + TV Acasă, стали доступны для почти 1 миллиона жителей страны. Мы будем продолжать приоритетно инвестировать в улучшение их качества и развития, а также в расширение покрытия, чтобы опыт Orange стал доступным как можно большему количеству жителей страны».

Поскольку Orange предлагает полноценные коммуникационные и развлекательные решения, клиенты в вышеупомянутых регионах могут выбрать стационарный Internet Acasă со скоростью до 300 Мбит.

Также, Orange предлагает своим клиентам самое лучшее предложение TV Acasă с широким спектром программ, включающих до 171 ТВ канала, в том числе ряд каналов HD. Таким образом, у клиентов будет самый разнообразный контент – спортивные мероприятия, мультфильмы, музыка, фильмы и самые популярные шоу – всё доступно прямо на домашнем экране. Кроме того, только с Orange второй домашний телевизор подключается бесплатно. Более подробную информацию, включая заказ на подключение услуг, можно сделать по номерам 797 или 022 97 77 97.

И это ещё не всё. Теперь клиенты могут экономить, комбинируя различные услуги на одном счёте. Преимущества очевидны: пожизненная скидка на фиксированные абонементы для тех, у кого есть мобильный номер Orange, плюс бонус 1 ГБ на мобильные номера, бесплатное подключение и оборудование TV Box HD и бесплатный модем Wi-Fi.

Клиенты компании будут по-прежнему получать качественное обслуживание, но теперь у них будет больше комфорта и свободного времени. И это потому, что у них будет единый провайдер для всех коммуникационных услуг. Они смогут обратиться за технической помощью в единую Службу заботы о клиентах (777) и будут получать единый счет для всех фиксированных и мобильных услуг. Для более подробной информации, приглашаем пройти по www.orange.md/love .

Об Orange Moldova



Orange Moldova – часть Orange Group, одного из ведущих мировых телекоммуникационных операторов, расположенных в Париже, Франция. В Молдове, компания начала свою деятельность в октябре 1998 года, под маркой VOXTEL, а вследствие ребрендинга – с 25 апреля 2007 года, стала Orange Moldova. Orange – крупнейший оператор голосовой связи и мобильного интернета в Молдове, а с недавнего времени расширила спектр предлагаемых услуг, предоставляя Internet+ TV Acasă. На сегодняшний день, более 2,6 миллионов клиентов подключены к сети и услугам компании, в которой работают более 1000 сотрудников. Orange Moldova обладает самой обширной и передовой сетью 3G+ и 4G. По всей стране, в расположении клиентов находятся более 3600 торговых точек. Компания является признанным лидером в области инноваций, осуществив две мировые премьеры: HD Voice и HD Voice International. В 2015 году, бренд Orange эволюционировал, представив свою новую стратегию на уровне Orange Group – Essentials 2020, и обещание, данное своим клиентам: «Ближе к тому, что важно для тебя».



Подробная информация на www.orange.md