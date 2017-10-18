День вина стал eco-friendly

Подведены итоги Национального дня вина-2017 (7-8 октября), который впервые был проведен экологически ответственным.

Также впервые для дегустаций были использованы бокалы из экологичного полимера тритана. Он не содержит вредных химических соединений и не взаимодействует с напитками. Накануне праздника организаторы заявили о том, что намерены снизить электропотребление, благодаря использованию LED-экранов для сцены и солнечных батарей, на 25-30%. Однако результаты превзошли ожидания – экономия электроэнергии, по сравнению с прошлым годом, составила почти 75%: в 2016 г. было израсходовано 12 тыс. кВт, а в 2017 г. – 3,4 тыс. кВт.

Каждый год после Дня вина на площади оставались горы мусора. В этот раз его количество уменьшилось более, чем в два раза, по сравнению с предыдущим годом – со 130 куб. м до 59 куб. м. Участники праздника выбрасывали мусор отдельно для его последующей переработки, это же было предложено сделать и гостям. И вот - первые итоги раздельного сбора мусора: 5,5 тыс. бутылок, 1,5 тыс. кг картона, 200 кг алюминия, 280 кг пластика, 600 кг ПЭТ-бутылок и 900 кг бытовых отходов. Потреблено в два раза меньше воды – 1 тонна по сравнению с 2 т в 2016 г.

В центре Площади Великого национального собрания можно было увидеть стенд Национального бюро винограда и вина, изготовленный на основе контейнера и оснащенный мебелью из утилизируемых материалов. Стенд снабжался электроэнергией, которую вырабатывали солнечные батареи, а вода после очистки использовалась повторно. Он будет еще задействован для проведения дегустаций в Молдове и за рубежом.

На празднике «ушло» 103 тыс. бутылок алкогольной продукции, из которых 15 тыс. были выпиты на дегустациях и 88 тыс. проданы. Состоялись 16 тыс. дегустаций на основе дегустационных книжек, которые содержали отрывные талоны для тестинга. По ним можно было попробовать продукцию 21 винного предприятия и двух производителей дивинов. Всего было продано 2060 ваучеров с дегустационными книжечками вместе с бокалами из тритана. В них также содержались по два талона на троллейбус.

На главной площади столицы за два дня праздника побывали порядка 30 тыс. посетителей, а на всех мероприятиях, которые проводились по всей республике – около 100 тыс. человек. К нам на День вина приезжали туристы из США, Румынии, Украины, России, Китая, Японии, Турции, Франции, Германии, Италии, Польши, Словакии, Великобритании, Чехии, Литвы и других стран. По данным Пограничной полиции, за 6-8 октября в Молдову въехали примерно 44,5 тыс. человек.

Кроме того, в эти дни у нас в гостях побывали победители розыгрыша десяти путевок, который в апреле-июне проводило НБВиВ в Польше, в рамках программы продвижения молдавских вин на этом рынке. Они посетили туристические места и винодельни, а также приняли участие в празднике на Площади Великого национального собрания.

Одиннадцать предприятий – Vinăria-Brănești, Castel Mimi, Migdal-P, Mileștii Mici, Vinăria-Purcari”, Chateau-Vartely, Vinia Traian, Asconi, Cricova, Et cetera и Kvint – за два дня приняли 10 тыс. гостей. На мастер-классах, организованных в Школе вина (12 - на стенде НБВиВ) и стендах девяти предприятий (34 занятия), побывали 1036 человек. Для продвижения умеренного потребления алкогольных напитков, на стенде НБВиВ потребителям предлагалось бесплатно проверить уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе. Этой услугой воспользовались 1200 человек.

Культурно-развлекательную программу праздника обеспечили 330 артистов. Освещать День вина в Молдове и продвигать туристический потенциал нашей страны приезжали более 20 журналистов из Италии, Польши, Франции. Их визит был организован стратегическим партнёром НБВиВ – «Проектом конкурентоспособности Молдовы», финансируемым USAID и SIDA, в партнерстве с Национальной ассоциацией въездного туризма Молдовы (ANTRIM).