«Балет в России больше, чем балет»

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана впервые после почти 30-летнего перерыва посетил Кишинев. В Национальном театре оперы и балета имени Марии Биешу 3 октября при аншлаге прошел один из лучших спектаклей Маэстро «Братья Карамазовы», поставленный на музыку Вагнера, Мусоргского и Рахманинова. От Эйфмана ждали чуда, и оно свершилось.

Страстная хореография, динамика сцен, головокружительные игры красок, невероятно стремительная пластика... В то же время — совершенная гармония движений, грация и красота — все работало на достижение «визуальной безусловности» - как окрестили критики одно из главных качеств эйфмановского театра. Все эмоции, и артистов и зрителей, в буквальном смысле «схлестнулись» в последней сцене: Алеша поднимает повергнутый крест и тащит его на себе. И библейская фраза: «Возьми крест свой, и следуй за Мною» всплыла в сознании сама собой. Возможно, как главная идея спектакля.

«Я всю жизнь стремился к тому, чтобы языком тела выразить эмоции души, - говорит о своем кредо Борис Яковлевич. - Выразить смысл, который, быть может, вообще «подвластен» только движениям и жестам. В магии танца заложена мощнейшая энергетика, она связана с шаманством. Я ставлю спектакль в Санкт-Петербурге, показываю его в Азии, Африке, Америке, и везде успех. Потому что зрителей объединяет понимание этого языка. В нем сконцентрированы эмоции, чувства тысяч поколений. Ведь реакция на радость, боль, ненависть выражается в движениях, которые практически едины во всем мире».

Борис Эйфман создает другой балет, где самовыражение становится содержанием, в котором есть драматизм, философия, характеры, идея. Его искусство интересно зрителям, потому что открывает в них самих что-то новое. Эйфман формулирует творческий принцип так: «Это открытие неизвестного в известном».

И уверен, что его метод - балет будущего. «Поверьте, по тому пути, по которому иду я, пойдут очень многие молодые коллеги. Потому что путь направлен к человеку», - убежден Маэстро.

В России спектакль идет под названием «По ту сторону греха». Впервые к этому роману Достоевского Борис Эйфман обратился в 1990-х, и поставил его именно как «Братьев Карамазовых». Потом спектакль ушел из репертуара. Вернулся к нему сейчас, в условиях тотального ценностного кризиса начала XXI века, чтобы обратиться к незыблемым нравственным основам. И создал балет о богоборчестве и богоискательстве, безверии и вере, природе человеческой греховности и духовном спасении.

«Я почувствовал, что эти темы актуальны, как никогда. В спектакле каждый герой ищет путь к Богу. Через грех, покаяние, отрицание — но он его ищет. И для меня очень важно, что это путь не ритуальный, а поиск Его внутри себя».

Создатель «балетной вселенной» Борис Эйфман родился в 1946 году в Сибири. С начала 1950-х по середину 1960-х годов жил в Кишиневе. И наш город сыграл особую роль в судьбе и творческой биографии художественного руководителя петербургского коллектива. Здесь он почувствовал стремление выражать свои чувства и размышления в пластических образах, в танце. Открыл для себя мир балета, получил начальное хореографическое образование и создал первые работы.

- Какие воспоминания связаны у Вас с первым учителем в хореографии Рашелью Бромберг?

- Рашель Иосифовна была удивительной женщиной, очень живым и ярким человеком, - говорит Эйфман. - После моего отъезда из Кишинева она еще многие годы работала в Доме пионеров. Это человек, который, конечно, сотворил историю. Например, если бы я не попал к ней, возможно, выбрал бы другую профессию, которая не принесла бы пользы государству и сделала несчастным меня. Она дала мне возможность познать себя с раннего детства.

Хореограф приезжал в Кишинев десять лет назад, ставил балет «Реквием» с молдавской труппой, спектакль был приурочен к 50-летию Национального театра оперы и балета. В этом году Театру Бориса Эйфмана исполняется 40 лет.

Сейчас у него грандиозная стройка: Детского театра танца и Дворца танца. Параллельно развивает Академию танца, которая работает уже пятый год. Сейчас в ней 270 учеников, планируется более 500. «Мы создали свою систему обучения, - рассказывает Борис Яковлевич. - Собираем детей по всей России, из неблагополучных семей, обеспечиваем полный пансион. Финансирование осуществляется государством и Фондом Бориса Эйфмана. А так как балет в России больше, чем балет, то ему все помогают. И российские меценаты понимают важность поставленной нами задачи: создать новое поколение артистов балета, универсально развитых личностей. Так что вниманием я не обделен. Работы становится все больше и больше, и мне просто уже не хватает суток».

2 октября президент Республики Молдова Игорь Додон вручил художественному руководителю Санкт-Петербургского государственного академического театра балета, народному артисту России Борису Эйфману орден Почета.

Гастроли состоялись при поддержке министерства культуры РФ и министерства образования, культуры и исследований РМ.