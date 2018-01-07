Газета
Регистрация
Font size: ААА
Главная | Справочная информация
Вход в систему


Stefanini и Code Factory переходят на новый уровень партнерства

Stefanini и Code Factory переходят на новый уровень партнерства

Компания ИТ-решений Stefaini, действующая в 39 странах и имеющая 88 представительств по всему миру, и всемирная компания по разработке программного обеспечения и услуг по обеспечению качества Code Factory формируют общую команду из более 50 специалистов, которые в течение следующих 24 месяцев будут работать в представительстве Stefanini в Кишиневе над совместным проектом под названием Enterprise Electronic Cash Register. Совместный проект разработан для компании по предоставлению услуг сектору розничной торговли. Команда будет состоять из программистов, тестировщиков и консультантов по приложениям.

 

  • Совместная команда этих двух компаний будут работать над долгосрочным проектом в представительстве Stefanini

 

  • Сотрудничество компаний над проектами общих клиентов началось еще 3 года назад

 

  • Компании расширили партнерство из Румынии до Республики Молдова после открытия представительства Stefanini в Кшиневе

 

«Мы более трех лет работаем на международном уровне с нашими партнерами из Code Factory, до сих пор мы реализовали ряд успешных проектов для развития мобильных приложений, систем администрирования контента, а также решений для сектора розничной торговли», говорит Богдан Гэлушкэ, менеджер по развитию бизнеса, Stefanini. «Каждое сотрудничество по сей день предусматривало различные модели бизнеса в зависимости от проекта и требований клиента, теперь же оно основывается на совместной и очень комплексной работе команд Stefanini и Code Factory, что послужило мотивом для решения объединить наших сотрудников в одном рабочем пространстве на время проекта».

 

«Для рынка аутсорсинга в Республике Молдова такой тип сотрудничества является беспрецедентным. Он представляет собой модель работы точно адаптированной к потребностям конечного клиента и практикуется на международном уровне в комплексных проектах» - добавил Ионуц-Кристиан Негреску, VP Operations, Code Factory Group. «Мы убеждены, что повторим успех, который мы уже имели в рамках других совместных проектов Stefanini-Code Factory и что мы предоставим клиенту услугу высшего качества, сочетая различного рода экспертизу и возможности обеих компаний».

 

Сотрудничество по этому проекту установлено спустя несколько месяцев после открытия представительства Stefanini в Кишиневе, где сейчас работают более 80 человек.

 

Code Factory представлена на рынке Республики Молдова более 5 лет, и ее местная команда состоит из 80 специалистов, вовлеченных в разработку и тестирование программного обеспечения, которые в настоящее время развивают комплексные и инновационные проекты для клиентов по всему миру.

 О Stefanini

 

Stefanini это бразильская компания с более чем 30-летним опытом в предоставлении IT услуг на мировом уровне, начиная от аутсорсинга инфраструктуры IT и заканчивая разработкой программного обеспечения. Компания напрямую представлена в 39 странах, имея 88 офисов во всем мире и портфолио из более 500 активных клиентов в различных областях, таких как финансовые услуги, перерабатывающая промышленность, телекоммуникации, химическая промышленность, сектор услуг, технологии, государственный сектор. Клиенты компании пользуются полным спектром профессиональных услуг, охватывающих полный жизненный цикл созданных для них приложений.

 

О Code Factory

 

Code Factory является всемирной независимой компанией, специализирующейся в разработке программного обеспечения и предоставлении услуг по обеспечению качества. Компания, действующая на рынке с 2004 года, предоставляет специализированные консультации в таких областях, как финансовые услуги, игры и онлайн-ставки, розничная торговля и eCommerce. На сегодняшний день Code Factory разработали свыше 300 проектов, имея штат, состоящий из 150 специализированных и сертифицированных тестировщиков и разработчиков программного обеспечения. Компания имеет представительства в Кишиневе и Бухаресте, а также в Великобритании и Ирландии.

2550 Автор: По материалам пресс-релиза
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея
Нет записей


Vip-календарь
в этот день родились:
1938
ДУМБРЭВЯHУ ИонФилолог.
1943
ГУЦУ ИонЭкономист.
1960
БЕЛОСТЕЧНИК ГригореРектор Экономической академии.


Курс валют НБМ на 07.01.2018
EUR
20.6070
+0.0000
USD
17.0828
+0.0000
RON
4.4490
+0.0000
RUB
0.2988
+0.0000
UAH
0.6096
+0.0000

31/1207/01


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
PROIECTUL PROGRAMULUI DE REALIZARE A EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A ACTIVITĂŢII PLANIFICATE „CONSTRUIREA Şl FUNCŢIONAREA CENTRALEI ELECTRICE EOLIENE „CĂUŞENI" CU PUTEREA TOTALĂ INSTALATĂ DE 60 MW"
Эффект IT-парков
Перспективы развития севера страны
«Вино в зимнюю ночь»: на Вернисаже Вина почувствуешь каждый нюанс местных сортов
Один из крупнейших международных поставщиков услуг питания по талонам приступает к деятельности в Республике Молдова
Потенциал агропромышленного сектора надо использовать сполна
Район Анений Ной: традиции и современность
Вторая серия форума „Доступ к финансированию из международных программ» пройдет в Бэлць
Effervescents du Monde` 2017: у молдавских игристых вин пять медалей
Знаменитый сомелье в Кишиневе




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».