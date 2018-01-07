Stefanini и Code Factory переходят на новый уровень партнерства

Компания ИТ-решений Stefaini, действующая в 39 странах и имеющая 88 представительств по всему миру, и всемирная компания по разработке программного обеспечения и услуг по обеспечению качества Code Factory формируют общую команду из более 50 специалистов, которые в течение следующих 24 месяцев будут работать в представительстве Stefanini в Кишиневе над совместным проектом под названием Enterprise Electronic Cash Register. Совместный проект разработан для компании по предоставлению услуг сектору розничной торговли. Команда будет состоять из программистов, тестировщиков и консультантов по приложениям.

Совместная команда этих двух компаний будут работать над долгосрочным проектом в представительстве Stefanini

Сотрудничество компаний над проектами общих клиентов началось еще 3 года назад

Компании расширили партнерство из Румынии до Республики Молдова после открытия представительства Stefanini в Кшиневе

«Мы более трех лет работаем на международном уровне с нашими партнерами из Code Factory, до сих пор мы реализовали ряд успешных проектов для развития мобильных приложений, систем администрирования контента, а также решений для сектора розничной торговли», говорит Богдан Гэлушкэ, менеджер по развитию бизнеса, Stefanini. «Каждое сотрудничество по сей день предусматривало различные модели бизнеса в зависимости от проекта и требований клиента, теперь же оно основывается на совместной и очень комплексной работе команд Stefanini и Code Factory, что послужило мотивом для решения объединить наших сотрудников в одном рабочем пространстве на время проекта».

«Для рынка аутсорсинга в Республике Молдова такой тип сотрудничества является беспрецедентным. Он представляет собой модель работы точно адаптированной к потребностям конечного клиента и практикуется на международном уровне в комплексных проектах» - добавил Ионуц-Кристиан Негреску, VP Operations, Code Factory Group. «Мы убеждены, что повторим успех, который мы уже имели в рамках других совместных проектов Stefanini-Code Factory и что мы предоставим клиенту услугу высшего качества, сочетая различного рода экспертизу и возможности обеих компаний».

Сотрудничество по этому проекту установлено спустя несколько месяцев после открытия представительства Stefanini в Кишиневе, где сейчас работают более 80 человек.

Code Factory представлена на рынке Республики Молдова более 5 лет, и ее местная команда состоит из 80 специалистов, вовлеченных в разработку и тестирование программного обеспечения, которые в настоящее время развивают комплексные и инновационные проекты для клиентов по всему миру.

О Stefanini

Stefanini это бразильская компания с более чем 30-летним опытом в предоставлении IT услуг на мировом уровне, начиная от аутсорсинга инфраструктуры IT и заканчивая разработкой программного обеспечения. Компания напрямую представлена в 39 странах, имея 88 офисов во всем мире и портфолио из более 500 активных клиентов в различных областях, таких как финансовые услуги, перерабатывающая промышленность, телекоммуникации, химическая промышленность, сектор услуг, технологии, государственный сектор. Клиенты компании пользуются полным спектром профессиональных услуг, охватывающих полный жизненный цикл созданных для них приложений.

О Code Factory

Code Factory является всемирной независимой компанией, специализирующейся в разработке программного обеспечения и предоставлении услуг по обеспечению качества. Компания, действующая на рынке с 2004 года, предоставляет специализированные консультации в таких областях, как финансовые услуги, игры и онлайн-ставки, розничная торговля и eCommerce. На сегодняшний день Code Factory разработали свыше 300 проектов, имея штат, состоящий из 150 специализированных и сертифицированных тестировщиков и разработчиков программного обеспечения. Компания имеет представительства в Кишиневе и Бухаресте, а также в Великобритании и Ирландии.