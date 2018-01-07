Прямой контакт на AGRODIRECTA 2017

Представители более 100 крупных агропромышленных предприятий Молдовы приняли участие в первой Национальной конференции производителей и переработчиков зерновых AGRODIRECTA 2017, состоявшейся в Кишиневе, 25 сентября.

Согласно замыслу инициаторов, AGRODIRECTA 2017 стала платформой для прямых контактов между поставщиками ресурсов для аграрного сектора, сельхозпроизводителями, переработчиками зерновых. Участники конференции сошлись во мнении, что в настоящее время посредники-перекупщики становятся лишним звеном между фермерами и отечественной пищевой промышленностью. Они замедляют процесс расчетов между поставщиков сельхозпродукции и ее конечными потребителями, а также искажают реальную конъюнктуру цен спроса/предложения.

В процессе диалога заинтересованные стороны обсудили перспективную модель взаимодействия, позволяющую всем участникам производственной цепи зерновых и продуктов их переработки обеспечить стабильное поступление сырья на отечественные промпредприятия и максимальную выгоду от реализации/утилизации продукции.

Как отметил в своем выступлении на AGRODIRECTA 2017 Иван Цыбух, финансовый директор компании ZERNOFF, до сих пор основная масса молдавских фермеров в процессе производства кукурузы внимание фокусировала только на получении по возможности большего урожая. При этом сельхозпроизводители почти полностью игнорировали технологические характеристики зерна, за исключением разве что степени его влажности и уровня физического загрязнения. В качестве основы такую «формулу агробизнеса» производителям зерна (преимущественно фуражного направления) предложили трейдеры-экспортеры, скупающие на рынке Молдовы большую часть урожая кукурузы.

Вместе с тем, очень значительную долю кукурузного зерна приобретают и его переработчики. В частности, только компания ZERNOFF – крупнейший производитель спирта в стране – располагает возможностями закупить, разместить на хранение и переработать порядка 100 тыс. тонн кукурузы в год.

Однако, с позиции компании ZERNOFF и других производителей этанола, качественное зерно – это зерно с высоким содержанием крахмала: минимум 62,5% (сухого вещества). Компания готова платить за качественное зерно справедливую цену, в частности, предложить фермерам доплату в размере 20 леев/тонна за каждые 0,5% крахмала сверх базисного уровня.

Кроме того, ZERNOFF планирует установить с агрохозяйствами, производящими высококрахмалистую кукурузу, долгосрочные партнерские отношения, которые предусматривали бы гибкие условия оплаты и транспортировки продукции на элеваторы компании. А также возможность авансирования и снабжения партнерских сельхозпредприятий производственными ресурсами и материалами, в частности, через Независимый закупочный альянс.

В рамках AGRODIRECTA 2017 специалисты селекционных семеноводческих компаний представили сельхозпроизводителям Молдовы наиболее перспективные гибриды кукурузы с высоким содержанием крахмала. В своей презентации Габор Мароши, генеральный директор Woodstock KFT (Венгрия) обратил внимание участников конференции на тот факт, что за последние два десятилетия кукуруза выдвинулась на первое место в мировом рейтинге по площадям и объемам производства зерновых культур.

Революционным фактором в этой связи стал постоянно растущий спрос на кукурузу не только со стороны пищевой индустрии и животноводства, но также и со стороны производителей этанола, в том числе для нужд «зеленой энергетики». Докладчик отметил, что на семенном рынке Молдовы компания присутствует уже пять лет, предлагает восемь высококрахмалистых гибридов кукурузы венгерской селекции. Их выращивание в агрохозяйствах РМ дает хорошие результаты - даже в условиях меняющегося климата. Одна из характерных особенностей этого процесса – чередование экстремально холодных и жарких периодов, с чрезмерными осадками или их продолжительным и полным отсутствием. В таких условиях высокая морозо- и засухоустойчивость, а также резистентность гидридов от Woodstock – фактор стабилизации урожаев качественного зерна кукурузы.

Участники конференции также проанализировали возможности применения в климатических условиях нашей страны «антистрессовых» агротехнологий – например, раннего сева и снижения густоты посевов – в качестве методов компенсации дефицита влаги в критические периоды вегетации кукурузы. Наконец, специалисты призвали фермеров обратить пристальное внимание на «сельхозкультуру будущего» - зерновое сорго, с еще большим потенциалом устойчивости к засухам и высокой пищевой/кормовой ценностью зерна.

«Организаторы конференции предлагают очень перспективные решения для зернового агробизнеса Молдовы, - резюмировал увиденное и услышанное в ходе AGRODIRECTA 2017 Николае Морару, руководитель сельхозпредприятия Rosior Lux. – По мере сокращения закупок фуражного зерна, производители спирта становятся важнейшими заготовителями кукурузы для нужд отечественного индустриального сектора. Если они сформируют дееспособную систему авансирования и гарантированной закупки больших объемов кукурузного зерна, это будет большое подспорье для сельхозпроизводителей, особенно северной зоны Молдовы. Также очень многообещающе в последние годы выглядит производство зернового сорго. Так, в нынешнем сезоне нашему предприятию удалось продать его фактически по той же цене, что и обычно более дорогую кукурузу. Если к процессу закупки сорго подключится такая компания, как ZERNOFF, это придаст дополнительный импульс развитию в Молдове производства и рынка этой культуры».

Партнеры AGRODIRECTA 2017: Zernoff, Caussade Semences, Pioneer, Woodstock, Кропио (Sas systems), AlexS&E, Pfeuffer, MAIB, Elit Tehnica (Grupa de companii), Мarculesti Combi, Prograin Organic, AIPA, CCI (Camera de Comert si Industrie), Agro TV, Alianta Independenta de Achizitii.