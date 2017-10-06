Гагаузия: особенности региональной торговли

Среди победителей конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии 2016 года» оказались рестораторы и комерсанты — особая категория бизнесменов, которым приходится не только удовлетворять региональный спрос, но и влиять на местные традиции общепита и розницы. О них сегодня и пойдет речь.

Каждый раз, когда оказываешься на периферии, ощущаешь резкое отличие местной торговли от столичной, даже в случае с сетевыми магазинами. И дело не в отсутствии размаха. Районный ритейл специфический: здесь доминирует торговля через прилавок, не приживается фаст-фуд, почти нет товаров премиум-класса и на редкость устойчив ассортимент. Молдавская глубинка не любит потрясений, предпочитая предсказуемость как в спросе, так и в предложении. Устоявшийся уклад время от времени тревожит редкий заезжий сетевик, но касается это лишь аптечного дела, торговли продуктами питания и электробытовой техникой. В случае с Гагаузией обнаружились и другие «спецэффекты».

«Kiat». Лучшее предприятие в сфере торговли с объемом чистых продаж от 100 тыс. до 2 млн леев.

Предприятие сделало ставку на торговлю книгами, вложив в бизнес многомиллионные инвестиции. Случай уникальный не только для регионов, учитывая, что «Kiat» построил под книжную торговлю внушительный трехэтажный (!) магазин в самом центре Комрата. Компания принадлежит Римме Бурлака, книголюбу и бывшему главному специалисту по торговле исполкома Гагаузии. В 2002 году она возглавила государственный книжный магазин, который на тот момент генерировал убытки на 100 тыс. леев в год. Хозяйство досталось незавидное: здание в аварийном состоянии и пара сотен книг, большая часть из которых не вписывалась в конъюнктуру.

«При полном отсутствии оборотных средств выход виделся в банковском займе, но мы вовремя передумали, - вспоминает г-жа Бурлака. - Это было не лучшее время для кредитования, потому ставка была сделана на расширение сопутствующего ассортимента. Наладили работу с поставщиками школьных сумок и ранцев, канцелярских товаров, офисных принадлежностей, сувениров. При этом книги сохранили статус доминирующего товара. После приватизации магазина в 2005 году мне удалось выкупить контрольный пакет акций. Однако начать строительство нового объекта долго не могли, т. к. здание подлежало сносу. Участок в этой зоне города — один из самых дорогих, на него у городских властей были свои планы. Когда вопрос решился, здание строили за счет банковских кредитов. Два года назад объект был запущен, при этом мало кто верил, что он сохранит книжный формат».

Римму Бурлака не смутил тот факт, что спрос на книжную продукцию падает из-за растущей популярности интернета. Не остановило ее и то, что книги — товар дорогой, с низкой оборачиваемостью. А максимальная наценка «Kiat» - всего 20% от цены поставки.

«Наши книги дешевле, чем в Кишиневе, что продиктовано спецификой районной торговли. Мы работаем с особым товаром, где тоже есть и хиты продаж, и неизменная классика, и «скоропорт». Через полгода-год цена на новинки снижается. Это хорошо видно по полкам с литературой по психологии. Так, несколько устаревшего Дейла Карнеги, и классиков Наполеона Хилла, Джозефа Мерфи стали перекрывать новинки Роберта Кийосаки — автора серии бестселлеров, чьи взгляды на деньги и инвестирование бросают вызов общепринятым стандартам. Покупатели всегда интересуются такими новинками. Но и мы проводим опрос, завели книгу заказов, ежедневно изучаем спрос, обновляем полки, уцениваем устаревшую литературу и товар в неудобном переплете. Все поставки осуществляем из Кишинева: работаем с «Libresco», «Cartea», «ProNoi», «Liceu», «Prut International». Пытаемся наладить прямые поставки художественной дитературы из Санкт-Петербурга».

У г-жи Бурлака одна серьезная проблема — уличная торговля, которая нередко перекрывает «Kiat» кислород. Но дислокация, новые методы торговли и постоянная связь с региональным покупателем обеспечивает компании оборот в 1,7-1,9 млн леев в год. Для регионального магазина — хороший показатель, учитывая кризис и постоянный отток населения.

«Moroi». Лучшее предприятие в сфере общепита с объемом оказанных услуг свыше 3 млн леев.

Об этом уникальном предприятии из села Конгаз Комратского р-на «ЛП» уже рассказывал (см. N 43 за 2016 г). Тогда речь шла о самом популярном ресторане Гагаузии - «Фаворит», который обслуживает весь юг республики. Спустя всего год он превратился в музейный комплекс под открытым небом, который предприниматель Анна Статова создавала в традиционном гагаузском стиле. Инвестиции в этот проект (без учета самого «Фаворита») превысили 3 млн леев. Еще 2 млн. леев требуется для его полного завершения. Но уже сейчас гагаузская эко-деревня «Гагауз софрасы» является гордостью всей автономии и принимает первых иностранных постояльцев.

Историческая часть комплекса начинается еще с ограждения: забор был построен из камня, которому более 10 млн лет. В его структуре были найдены кости древней лошади тарпан, их фрагменты также служат музейным экспонатом. Г-жа Статова воссоздала традиции своих предков с максимальной точностью, используя старинные жернова, ткацкий станок, поилки для животных, ковры-килимы и вышивки местных мастеров прошлого века. Гостиничная часть построена по типу местной деревни — с кривыми улочками и домиками из саманного кирпича, деревянными ставнями, мощенными камнем дорожками. В каждом из десяти домов есть гагаузская печка «куптёр» и все атрибуты национального быта. Рядом - двухэтажный ресторан-терраса, крытый камышом, и гагаузский погреб «мааза» с традиционными закусками и вином. Здесь же действует музей свадеб и гагаузской культуры. Все этно-село было построено исключительно из эко-материалов. Консультантом проекта выступал известный гагаузский историк Степан Булгар.

«Мы не рассчитываем, что доходы от гостиничного комплекса покроют все инвестиции, - рассказала г-жа Статова. - Основную прибыль сейчас обеспечивает ресторан, который обслуживает не менее 100 банкетов за свадебный сезон. В межсезонье ставка делается на этно-село, мы уже принимали гостей из Австрии, Турции, США, России. В конце сентября ждем российских туроператоров, которые приедут в Гагаузию по программе первого официального инфо-тура. Нам есть куда стремиться и есть что показать, несмотря на то, что в туристической сфере к Гагаузии лишь сейчас проснулся интерес».

«V.V.N. Dmitr-Grup». Лучшее предприятие в сфере общепита с объемом оказанных услуг до 3 млн леев.

Кафе «Юг» в самом центре Комрата Ольга Дмитриева открыла не столько для туристов, сколько для местной публики. При выборе формата отказалась от концепции вечернего заведения «a la carte»: не хотелось конкурировать с соседним модным заведением «Boulevard». Бывший товаровед, выпускница элитного Львовского торгово-экономического института сделала ставку на формат «free flow» - свободное движение посетителей и блюд. Кафе «Юг» стало практиковать открытую раздаточную линию и готовый ассортимент блюд. У него два обеденных зала (на 40 и 80 мест), а также летняя терраса на 50 мест, где установлен эффектный фонтан (он обошелся «V.V.N. Dmitr-Grup» в 12 тыс. евро). В компании работают 20 человек, из которых 8 поваров. В райцентре двухэтажный «Юг» на хорошем счету, при этом прямых конкурентов у него не меньше десяти.

В разговоре с ресторатором интересуюсь: почему в Комрате вообще нет заведений с национальной кухней? И что помешало «Югу» занять эту нишу? Оказалось, на аутентичную гагаузскую кухню нет спроса.

«Блюда национальной кухни люди ежедневно потребляют дома, - отмечает ресторатор. - К тому же, у разных посетителей свои предпочтения: кто-то не ест свинину, кто-то равнодушен к баранине. Поэтому мы ориентируемся на европейское меню, но с элементами национальных кулинарных традиций. Т. е. готовим и шурпу, и харчо, подаем и бефстроганов, и булгур. Тем не менее, «быстрооборачиваемых» блюда у нас три - салат «Оливье», куриный шницель и борщ. Пытались раскрутить роллы — ни в какую. Такие новинки здесь сложно приживаются».

Проблема у «Юга» только одна — сырье. Почти все продукты привозятся из Кишинева: мясные изделия поставляет «Rogob», мясо птицы - «Axedum», все остальное закупается в «Metro». На рынках, в т. ч. и местных, г-жа Дмитриева ничего не заказывает из-за отсутствия товаро-транспортных накладных. Не делает и собственных консервированных заготовок, ссылаясь на запрет санэпида. Тем не менее, кафе удерживает позиции уже 12 лет, обеспечивая не менее 2,7 млн леев в год.

«Chiupon». Лучшее предприятие в сфере торговли с объемом чистых продаж от 2 млн до 10 млн леев.

Эта оптово-розничная компания работает исключительно с продуктами питания, обслуживая не только Комрат и окрестности, но и соседние районы. Бизнес принадлежит Анне Кюлафлы, бывшему сотруднику торговой межрайонной базы «Moldcoop», которая снабжала 8 районов юга Молдовы. В 1994 году г-жа Кюлафлы открыла свою фирму, и в первое время занималась всем понемногу - поставками продовольственных товаров, торговлей мебелью, общепитом, импортом сырья для обувщиков. Сконцентрировавшись на продуктах питания, создала локальный логистический центр и грамотную систему дистрибуции. Сегодня ей принадлежит автопарк из четырех автомобилей, три продмага в Комрате, есть земельный участок под строительство нового оптового склада. В компании работают 22 человека, которые обеспечивают «Chiupon» оборот в 11 млн леев в год.

«Фишка» этого дистрибьютора в том, что он работает с любыми объемами - как оптом, так и в розницу. В первом случае преобладают бюджетные организации: детские сады, школы, лицеи, больницы — всего заключено свыше 50 контрактов. Поставки осуществляются в Комрат, Чадыр-Лунгу, Кантемир, Авдарму, Кирсова, Конгаз, Бешалму и др. Также поставщик снабжает товаром ряд местных продмагов. Что касается розничного подразделения «Chiupon», оно направлено на отдаленные села Гагаузии и действует по принципу автолавки. С той лишь разницей, что развоз продуктов производится строго по заявке и один раз в неделю.

По словам Анны Кюлафлы, компания ориентируется на объем, а не наценку, которая не превышает 10%. «Мы снабжаем бюджетников, а там фигурирует фиксированная цена, поэтому нельзя рассчитывать на высокую маржу. Конкуренция в нашем деле жесточайшая и не столько со стороны местных дистрибьюторов, сколько со стороны кишиневских фирм. Они наши главные соперники по линии госзакупок: эти компании меняют названия каждые полгода, демпингуют, предлагая залежалый товар по бросовым ценам. Такие оптовики не гнушаются гагаузской глубинкой, поставляя в отдаленные села все, что не было вовремя продано в столице».

Всего у «Chiupon» свыше 50 поставщиков, среди которых крупные «Azamet Grup» и «Slavena Lux». Компания осуществляет дистрибуцию местного молокозавода «Oloi Pac» (торговая марка «Sana») по всему югу республики.

Ассортиментная матрица варьирует в пределах 2 тыс. наименований товаров. Это немного, но нужно учесть специфику спроса: гагаузы настороженно относятся к продуктовому изобилию в организованном ритейле.

«Как ни странно, но основной объем продаж у нас приходится на кондитерские изделия и куриное яйцо. Хорошо продаются молочные продукты, правда, в сегменте сливочного масла лидируют не местные производители, а «JLC». Колбас наше население потребляет мало: люди перестают их покупать. В категории замороженной рыбы больший оборот дают «Telemar» и «Slavena Lux». С овощами и фруктами мы не работаем. Во-первых, это капризный и дорогостоящий в хранении товар (для разных позиций нужен разный уровень влажности). Во-вторых, этот товар традиционный для рынков. Не любят южане магазинную плодоовощную продукцию, а своим привычкам они редко изменяют».