В Молдове не так много районов, вызывающих фактически однозначную ассоциацию с определенной отраслью национальной экономики. Район Дрокия – в недлинном перечне таких районов. Для тех, кто имеет хотя бы приблизительное представление о том, что и где работает в Молдове, единый ассоциативный ряд составляют слова «Дрокия», «сахарный завод», «сахарная свекла». И почти два десятилетия в нашей стране они произносятся с немецким акцентом.

Партнером редакции газеты «Экономическое обозрение «Логос-пресс» в реализации проекта «Экономика регионов» стал коммерческий банк Mobiasbanca – Groupe Societe Generale

Немецкий акцент «Сладкой Королевы»

Поездка в Дрокию для меня – в общем-то, ординарное событие. Но только не в этот раз. Сходный повод был давно: десять лет назад дрокиевский сахарный завод праздновал 50-летие. В нынешнем – 60. Старейший сахзавод в стране, и, стараниями германского инвестора-владельца – самый современный. К очередному юбилею предприятия материнская компания IM Südzucker Moldova S.A. совместно с дрокиевским районным советом и примэрией города Дрокия организовали 10 сентября первый Фестиваль сладостей и сахарной свеклы «Сладкая Королева».

Открывая фестиваль, председатель райсовета Василе Грэдинару отметил очевидное: «трудолюбивые люди живут в Дрокии – здесь производится около половины всего молдавского сахара». В 2016 – это порядка 50 тыс. тонн, из 340 тыс. тонн свеклы.

«Наше предприятие – градообразующее и даже районообразующее, - резюмирует спикер правления Südzucker Moldova Александер Косс. - За 16 лет компания инвестировала в модернизацию производства сахара, в проект «Зеленой энергии», а также в техническое и технологическое развитие молдавского свекловодства около 60 млн евро. Создан обширный кластер: многие тысячи гектаров земли в свекловичных севооборотах, сахар, биогаз из свекловичного жома, электрическая и тепловая энергия, доработка зерновых, складская и товарно-транспортная логистика. Этот локомотив тянет вперед бизнес сотен предприятий-партнеров. Свеклосахарный комплекс района Дрокия – это в общей сложности 3-5 тыс. трудоустроенных, напрямую или опосредованно, это доходы для порядка десяти тысяч человек, включая квотчиков-арендодателей. Наконец, это налоговые и прочие выплаты только в бюджет Дрокии порядка 7-10 млн леев ежегодно».

Впрочем, как отмечают представители компании, вопреки расхожему мнению обывателей, транснациональный концерн – это не «безусловное счастье» для страны и района в виде инвестиций, зарплат, налогов, благотворительности и прочих материальных бонусов. Это еще и, как минимум, готовность местных властей и общества принять на себя какую-то часть издержек, а в идеале – сотрудничать в процессе формирования здорового инвестиционного климата. Как показывает практика, подобное мировоззрение у людей формируется медленно и непросто.

Достаточно привести один пример. По словам представителей компании, однажды местная администрация Дрокии фактически закрыла градообразующему предприятию доступ к дорогам общего пользования – «чтобы везти свеклу на завод стройте собственную спецтрассу». Пришлось убеждать, искать компромиссное решение. В итоге, свекла на завод едет по объездной.

Развилки эволюции

Как-то в беседе один менеджер высокого ранга отметил: «если предприятие, производящее неважно что – просто гвозди или сложные металлоконструкции, - будет это в Молдове делать хорошо, то рано или поздно оно займет на рынке доминирующее положение, и распространится на другие сегменты». В Дрокии пример такой эволюции – не только Südzucker Moldova.

Обращаясь к знакомым дрокиевчанам с просьбой порекомендовать другое предприятие с интересной историей, я от многих из них слышал: «поговорите с представителями компании Bomi-Servis».

«Компания развилась из первого в городе индивидуального частного предприятия, зарегистрированного в 1989 году как точка общепита на автовокзале Дрокии, - рассказывает генеральный директор Bomi-Servis SRL Борис Георгилаш. – Кстати, она функционирует до сих пор. В 1992 ИП было преобразовано в ООО – для расширения на новые сферы деятельности. На заемные средства мы приобрели и запустили мельницу, впоследствии она была полностью реконструирована. Чтобы обеспечить мукомольное производство зерном, начали авансировать сельхозпредприятия. Потом приобрели и восстановили прежде заброшенный комбикормовый завод, затем хлебозавод. Нельзя сказать, что развитие предприятия шло строго по плану, скорее, мы следовали за потребностями населения. Возникла необходимость организовать сеть по реализации хлеба – приобрели и модернизировали 35 сельмагов в дрокиевском районе и не только. По ходу реновации производственно-торговых объектов предприятие закупало сварочное, токарное и прочее оборудование. В итоге на его основе был организован цех по изготовлению кузнечно-сварочных изделий. Таким же образом затем появилось и производство мебели, а после – мебельный магазин. Из склада, где хранились стройматериалы для собственных нужд, со временем вырос специализированный торговый центр Metru Patrat. А совсем недавно на базе склада по снабжению наших сельских магазинов продуктами питания был создан торговый центр Gastronom – на 12 тыс. товарных наименований. Итого на данный момент около 50% нашего оборота приходится на оптово-розничную торговлю (в т.ч. импортными товарами), по 20% - на производство муки и хлебобулочных изделий, 10% - на изделия из дерева и метала». Вот такая история.

И, кстати, о зерне. В экономике Дрокии оно играет не меньшую роль, чем сахарная свекла. Два молдавских зернотрейдера «первого эшелона» располагают в районе солидными элеваторными мощностями, тысячами гектаров собственных полей. Эксперты считают, что в плане технического оснащения и технологической модернизации в контексте применения систем ресурсосберегающего, точного земледелия Дрокия входит в пятерку лидирующих районов Молдовы.

Где зерно – там животноводство

И действительно. По данным статистики за прошлый год, в районе насчитывалось 6,7 тыс. дойных коров – это второй показатель в стране (первый – 7,5 тыс. коров, в Единце). На втором месте район Дрокия и по индустриальному производству молока – 1,5 тыс. тонн (на первом месте с небольшим отрывом – Глодень, 1,6 тыс. тонн). Причем не лишним будет напомнить - только пять районов РМ производят более 1 тыс. тонн молока в условиях индустриальных ферм.

Но, как отмечает Ион Барарэ, руководитель сельхозпредприятия Valea Sofiei, в котором содержится одна из крупнейших товарных ферм КРС в районе, да и в стране, «к сожалению, наши коровы – не «голландских кровей», их продуктивность не высока». Соответственно, молочный бизнес в существующем формате не выгоден. Тем не менее, по сравнению с советским периодом поголовье на ферме этого хозяйства возросло почти вдвое. Зачем? «Хотим обеспечить работой и заработком наших людей круглый год». Да и спрос на молочное сырье есть. Основную массу этой продукции сельхозпредприятие «непатриотично продает на сторону» - компании Lapmol (молочные фабрики в Липкань и Кэлэрашь).

«Конкуренция за сырье очень суровая, - утверждает Валериу Зотович, директор дрокиевской молочной фабрики MET SA Produse Impex SRL, - но молоко у нас довольно хорошего качества. В том числе и поэтому мы решили открыть производство высококачественных молочных продуктов. В 2004 г. совместно с турецким партнером организовали предприятие на базе арендованного молочного цеха, в 2009-2010 – построили новую фабрику. Ассортимент вырос с одного-единственного вида сыра до обширной гаммы: сыры и моцарелла, в том числе для пиццы, брынза белая соленая, творог, масло сливочное – настоящее, 82% жирности. Основная масса продуктов реализуется под торговой маркой De Drocia. Основания у нас для этого есть – аутентичность продукции состоит в том, что она и производится в Дрокии, и сырье для нее мы закупаем только в пределах нашего района».

А вот продаются молочные продукты под маркой De Drocia как на месте, так и за пределами – в большинстве райцентров северной зоны страны, в Бэлць, Кишиневе. «Пробиться в столичные сети супермаркетов было крайне сложно, поначалу никто не хотел иметь дело с незнакомым производителем, - вспоминает Валериу Зотович. – Но мы стали активно участвовать в выставках, постепенно пришла популярность, признание. Уже много лет мы поставляем продукцию в сети Andy’s Pizza. С недавних пор нас, наконец, пустили и на полки».

В ходе подготовки материалов под рубрикой «Экономика регионов» нам не раз и не два довелось услышать, что для отечественных производителей молочных продуктов малого и среднего масштаба «проблема доступа» на полки – это «проблема №1» (не конкретной сети, а сетей супермаркетов вообще). По словам руководителя дрокиевской молочной фабрики, предприятие перерабатывает до 10 тонн молока в сутки, а могло бы вдвое больше – если бы появилось больше каналов сбыта.

А заодно – и больше молочного сырья. «Конечно, мы хотим развиваться дальше, построить собственную ферму, - утверждает Валериу Зотович, - но, к сожалению, уровень государственной поддержки молочной отрасли снижается. Между тем, от нас требуют соблюдения в скором времени европейских стандартов. Но люди, живущие в селах и малых городах, с ними практически не знакомы. Им страшно вникать во все эти сложности, и мы очень хорошо их понимаем. С людьми надо работать – терпеливо, без нажима, ведь других у нас нет».

Наша «большая молдавская свадьба, с приданым»

В процессе сбора мнений о специфике района всплыл любопытный вывод: заметная «отрасль» в экономике Дрокии – свадьбы и все, что с ними связано. Город располагает шестью крупными ресторанами с банкетными залами, «заточенными» на проведение массовых торжеств, а также двумя десятками точек общепита уровнем скромнее.

«Ну и что с того, - с некоторым вызовом-упреком начинает разговор на эту тему хозяин одного из крупнейших ресторанов города, - сегодня выходной, погода хорошая, а на террасе и в зале - ни души. Как может быть доходным бизнес, если люди уезжают каждый день, а у тех, кто остается, зарплаты не позволяют регулярно обедать в ресторане или хотя бы проводить вечера в баре? Поймите правильно – я не жалуюсь. Конечно, иногда у нас проводят корпоративы разного формата предприятия и организации. Но сколько их? Несколько за год. Свадьбы? Да, одну из их череды мы принимаем сегодня вечером. Но, опять-таки, сколько таких крупных торжеств у нас проходит ежегодно? В последние несколько лет – по два-три десятка, кучно, в основном осенью. А как вести дела «не в сезон»? Приходится сокращать затраты, даже персонал – большую его часть теперь нанимаем только под разовые крупные заказы. Но для солидного заведения – это «даун-шифтинг». Вообще, в Дрокии на сегодняшний день мощности «свадебного конвейера» явно избыточные. Нужен постоянный поток самых обычных посетителей, нужна культура питания «вне дома». Но откуда ей взяться, если у нас в Молдове социальной нормой стал феномен «работающих бедных», тогда как в Европе работающий человек – это человек априори более-менее обеспеченный. И при всем этом у нас в стране даже в оптово-розничных магазинах, к примеру, свиная шейка стоит на 20-25% дороже, чем в супермаркетах Румынии или Украины. Люди не останутся в стране, где даже еда стоит дороже при сравнительно низких заработках».

Но вечером к ресторану все-таки прибыл свадебный кортеж, на пять-семь десятков автомобилей – всего-навсего. «Show must go on», даже если хозяин заведения сегодня не в настроении, курит одну за другой.

«Иногда они очень выручают и нас, осенняя пора свадеб – единственный период, когда в нашей гостинице можно выставлять старорежимную табличку с надписью «свободных мест нет», - подтверждает весомость феномена «большая молдавская свадьба» Валерий Москальчук, администратор отеля «Confort». - Недавно у нас почти на неделю останавливалась многочисленная делегация родственников и друзей жениха, из Германии. Замуж выходила местная девушка. Гостям издалека, да еще и по такому поводу, мы сделали хорошую скидку. А как иначе – конкуренция жесткая, в городе четыре гостиницы».

Официально классифицированы только две, трехзвездочный «Confort» - по «чину» самый высокий. В отеле 18 номеров, 4 апартамента – «квартирный вариант», всего можно разместить единовременно до 40 человек. Среднегодовая плотность заселения – 30%. Основной контингент: проезжающие, сотрудники инспектирующих госорганов, опять-таки - гости на свадьбах. Периодически – зарубежные участники крупных семинаров, делегаций, рабочих командировок. Тон в этом процессе тоже задает Südzucker Moldova. «К сожалению, у нас в районе нет солидных достопримечательностей, интересных с точки зрения развлекательного туризма, - сетует Валерий Москальчук. - Остаются только бизнес-туристы. Для гостиничного бизнеса Дрокии большая потеря – ликвидация местного табаководства, закрытие табачной фабрики. Раньше эта отрасль давала городу большой поток трудовых мигрантов, в том числе – высокого ранга. Они составляли солидную долю постояльцев. Впрочем, мир меняется. Создав аккаунт на портале booking.com мы убедились, что интернет – это сила глобального масштаба. Через интернет наш отель выбрали гости из Японии, Таиланда. Необычных путешественников влекут необычные места, вдалеке от магистральных направлений туристической индустрии. Такие посетители забредают едва ли не каждый месяц. Их немного, но они колоритны. Другой пример - румынский певец Fuego. Гастролируя по северу Молдовы, он остановился не в Бэлць, а в Дрокии, в нашем отеле. При сопоставимом уровне сервиса, цены у нас существенно ниже. Оставил лестный отзыв в социальных сетях – «как дома». Вообще, формула успеха гостиниц в небольшом городе: чистота, чистота и еще раз чистота, плюс быстрый интернет, мощный wi-fi, современная бытовая техника».

Администратор отеля по профессии преподаватель, окончил художественный факультет педуниверситета «И. Крянгэ» в Кишиневе. Профильное образование помогло ему вытащить максимум в плане оформления интерьера непрофильного и довольно пожилого здания (отель открылся в 2008 году на месте бывшей городской поликлиники). Большая часть помещений была выкуплена – «пошли на риск, непонятно было, а состоится ли бизнес». В конце 90-х - начале «нулевых» в городе случались перебои даже с водоснабжением – «а ведь вселившись, постоялец гостиницы первым делом хочет принять душ». Пришлось соорудить резервуары для запаса воды. Потом пристроить трехэтажный корпус с сауной, джакузи, бассейном, обеспечить весь отель автономным отоплением на твердом топливе. Потребовались очень большие стартовые инвестиции.

«Есть мечта – построить мансарду с летней террасой, спортплощадкой и конференц-залом - делится планами Валерий Москальчук. - Это будет уже полноценный рекреационный центр, ориентированный не только на размещение гостей, но и на проведение, к примеру, семинаров, других корпоративных событий. Что повысило бы финансовые поступления отеля, особенно в «глухой» зимний период. Еще немаловажно - мансарда совершенно изменит восприятие экстерьера гостиницы, у нее появится самобытный шарм – «стильная шляпка». Наконец, на мансарде можно будет разместить солнечные батареи. Очень надеюсь под будущий проект повышения энергоэффективности привлечь донорское финансирование».

Валерий Москальчук

Эта история - редкий случай открытости собеседника. Многие, даже внешне успешные предприниматели малого-среднего масштаба о настоящем и будущем говорили очень осторожно. Да, бизнес развивать будем, но не спеша – опираясь только на скромные собственные ресурсы. Основная проблема, по их словам, даже не в том, что на периферии ограничен доступ к внешнему финансированию, или кредиты слишком дороги. Просто, «своим ходом» - пусть и медленнее, но надежней. А долги делать в ситуации сомнительных перспектив роста регионального рынка товаров и услуг – слишком рискованно. Причем, практически каждый отмечал – «если завтра поступит реальное предложение продать бизнес по приемлемой цене, соглашусь, не раздумывая. И, наверное, уеду».

«Но ведь в 90-х, когда вы только начинали выстраивать свой бизнес, было еще сложнее, - вставляю ремарку. - Так почему же теперь такой пессимизм»? Заметно, что вопрос действует, как прохладный душ - бодрит, но не надолго. «Конечно, тогда было гораздо труднее – но и мы были моложе, энергичней». Очевидно, чтобы выйти из стагнации – не только экономической, но и ментальной – очень многим теперь необходим очень яркий стимул.

В чем надежда?..

… и где именно в этих краях может оказаться источник оптимизма? С ответом на этот вопрос определиться «с ходу» не смогли ни собеседники, ни автор статьи. Перебирая футуристические варианты «лучшего завтра», мы в какой-то момент замечали, что «ходим кругами». Но, подспудно, разговор вращался вокруг одной, видимо, центральной темы – напряженной демографии, в широком смысле. «Да, с работоспособным населением – самая большая проблема: отсутствуют не только высококвалифицированные специалисты широкого и тем более узкого профиля, даже технический персонал найти сложно». «Большая доля населения в селах – старики, в городе – очень молодые мамы с маленькими детьми, семьи часто неполные или на грани распада – зачастую кто-то из родителей работает за рубежом, а это огромный фактор риска».

Но, видимо, как во многих случаях - «подобное лечится подобным». Люди - и источник, и решение проблем. В случае Дрокии (да, наверняка, и всех районов Молдовы) надежда на хорошее решение в будущем - это молодые люди. Приятно было видеть, что на площади, где проходил фестиваль «Сладкая Королева», едва ли не половину посетителей составляли дети и подростки – любопытные, отзывчивые, стремящиеся быть полезными.

Символично, что совсем недавно Молдову в глобальном масштабе прославила именно молодежь: спортсмены-юниоры (14-18 лет) дрокиевского клуба Vulturi стали победителями чемпионата мира по гребле на лодках-«драконах» в Венеции (Venice 2017 – ICF Dragon Boat Club Crew World Championships). Секция гребцов в Дрокии существует с 2014 года. С тех пор ее воспитанники собрали на международных соревнованиях десяток медалей, в том числе 8 – высшего достоинства. Основа успеха - молодая энергия, подвижничество тренера Эдуарда Карамова и поддержка Südzucker Moldova (представители компании особо отмечают, что правление приняло решение о выделении средств на покупку еще одной лодки, строительства ангара и раздевалок еще до того, как клуб Vulturi стал чемпионским). Отрадно, что в последнее время молодым гребцам начала помогать и администрация города, района.

Конечно, гребля на лодках-«драконах» - не олимпийская дисциплина, в которой по определению «крутятся большие деньги». Но мир меняется. И, как знать, быть может, в будущем большую роль станет играть то, в чем наши дети – первые в мире уже теперь.

Рубрика «Экономика регионов» реализуется

в партнерстве с коммерческим банком Mobiasbanca– Groupe Societe Generale.

Кишинев-Дрокия-Кишинев