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В ожидании миссии

№ 34 (1200) 22 September 2017

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) будет находиться с визитом в молдавской столице  с 25 октября по 5 ноября для проведения второй оценки Программы с Республикой Молдова. Об этом объявил 20 сентября министр финансов Октавиан Армашу на слушаниях в  парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.

 

В ходе визита будет обсуждаться проект госбюджета на 2018 год. «Сразу же после этого мы сможем выступить с проектом закона о бюджете в парламенте», - сказал министр. Он добавил, что с МВФ в общих чертах обсуждена налоговая политика на следующий год.

 

В течение двух недель миссия МВФ проанализирует последние события в экономике и достигнутые властями в осуществлении этой программы успехи в контексте первой оценки программы властей, проводимой МВФ и финансируемой через механизмы финансирования EFF (механизм расширенного финансирования) и ECF (расширенный механизм кредитования).

 

Первая оценка экономической программы МВФ была проведена группой экспертов во главе с Беном  Кельмансоном 14-28 февраля 2017 года. По ее завершении глава миссии заявил, что с молдавскими властями подписано соглашение в контексте первой оценки программы реформ, и Республика Молдова сможет получить около $21,2 млн. Впоследствии, после одобрения соглашения Советом директоров МВФ, эта сумма была переведена Молдове.

 

Республика Молдова имеет доступ к общей сумме в 129,4 млн специальных прав заимствования ($178,7 млн). Первый транш в размере $35,9 млн был предоставлен сразу же после утверждения соглашения.

4360 Автор: МОЛДПРЕС , информационное агентство
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