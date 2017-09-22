В ожидании миссии

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) будет находиться с визитом в молдавской столице с 25 октября по 5 ноября для проведения второй оценки Программы с Республикой Молдова. Об этом объявил 20 сентября министр финансов Октавиан Армашу на слушаниях в парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.

В ходе визита будет обсуждаться проект госбюджета на 2018 год. «Сразу же после этого мы сможем выступить с проектом закона о бюджете в парламенте», - сказал министр. Он добавил, что с МВФ в общих чертах обсуждена налоговая политика на следующий год.

В течение двух недель миссия МВФ проанализирует последние события в экономике и достигнутые властями в осуществлении этой программы успехи в контексте первой оценки программы властей, проводимой МВФ и финансируемой через механизмы финансирования EFF (механизм расширенного финансирования) и ECF (расширенный механизм кредитования).

Первая оценка экономической программы МВФ была проведена группой экспертов во главе с Беном Кельмансоном 14-28 февраля 2017 года. По ее завершении глава миссии заявил, что с молдавскими властями подписано соглашение в контексте первой оценки программы реформ, и Республика Молдова сможет получить около $21,2 млн. Впоследствии, после одобрения соглашения Советом директоров МВФ, эта сумма была переведена Молдове.

Республика Молдова имеет доступ к общей сумме в 129,4 млн специальных прав заимствования ($178,7 млн). Первый транш в размере $35,9 млн был предоставлен сразу же после утверждения соглашения.