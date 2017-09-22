Медали в Гонконге

В Гонконге 5-8 сентября состоялся международный дегустационный конкурс Decanter Asia Wine Awards` 2017. На этой неделе, 20 сентября, были обнародованы его результаты. Призёрами DAWA` 2017 стали, в том числе, и десять молдавских предприятий - Albastrele Wines, Vinaria-Bostavan, Castel Mimi, Cricova, Mold-Nord, Vinaria-Purcari, Good Season, Vinia Traian, Vinuri de Comrat и Vinaria din Vale. Они получили 39 наград – 11 серебряных медалей, 18 бронзовых и 10 знаков «Commended».

В конкурсе участвовали 3235 вин, которые оценивали более 50 винных экспертов, включая ТОП-сомелье и Masters of Wine, из 11 стран. Тестинг проводился вслепую, вина были сгруппированы по регионам и стилям, оценивались на равных по категориям.

Специфика конкурса в Гонконге предусматривает, что по набранным баллам присуждаются золотые, серебряные и бронзовые медали, а также знак «Commended». После этого золотые призёры в своей категории борются (их еще раз дегустируют) за высшую награду – платиновую медаль. А из платиновых призёров потом выбираются обладатели награды Platinum - Best in show. На конкурсе Decanter Asia Wine Awards` 2017 было присуждено 15 таких медалей. Молдавские виноделы, к сожалению, не смогли там завоевать ни «платину», ни «золото».

После конкурса вина-призёры будут участвовать в мероприятиях по продвижению. На 18 ноября в Шанхае запланирован Decanter Shanghai Fine Wine Encounter, а на 3 декабря – дегустация в Сеуле.