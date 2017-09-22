На фондовой бирже возобновились торги

Действующие операторы фондового рынка единодушно сошлись во мнении, что трехнедельная пауза в биржевых торгах была вызвана отъездом ведущих брокеров на Багамские острова в целях отдыха. Теперь они возвращаются, и 14 сентября торги возобновились как на регулируемом рынке, так и в МТС.

Продажи акций начались сразу с главного калибра — в основной секции ФБМ (купля-продажа) был продан пакет КБ «Moldova Agroindbank» в 191 акцию по цене 1120 леев за штуку. Напомним, предыдущая сделка с акциями банка была зафиксирована в августе по цене 1110 леев. Рост небольшой, но на протяжении нескольких месяцев устойчивый. Представляется, что активность торгов по этим ЦБ сдерживается исключительно отсутствием предложения, а не спроса. Назвать верхней планкой спроса зависшую в открытых позициях заявку на покупку 73 акций по 1111 лею нельзя: во-первых, держатели акций игнорируют ее уже в течение нескольких недель, во-вторых, за это время была заключена сделка по более высокой цене. Насколько далеко могут простираться фантазии продавцов, никто сказать не может. По правилам, ограничивающим рост (или падение) курса от сделки к сделке, сегодня можно выставить акцию MAIB по цене до 1400 леев. Примерно.

Ситуация с корпоративными делами банка по-прежнему полна неопределенности. Постоянно откладываемая продажа двух пакетов акций дополнительной эмиссии усугубляется неопределенностью с общим собранием акционеров. В конце апреля акционеры решили перенести вопрос о выплате дивидендов на более поздний срок, но не более, чем на полгода. Это значит - до конца октября. Но решение о дате созыва общего собрания совет банка должен принять за месяц.

Сентябрь заканчивается, а объявления о дате созыва все нет. Это обстоятельство тоже способно повлиять на текущий курс акций, поскольку купившие ЦБ до закрытия списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, могут претендовать и на получение дивидендов по итогам 2016 года. Чистая прибыль «Moldova Agroindbank» за этот период составила более 400 млн леев. Правда, нет никаких гарантий, что дивиденды вообще будут выплачиваться. Весной руководство банка довело до акционеров «пожелание» НБМ: сохранить капитал для удовлетворения более насущных требований по новым нормативам и рискам, а также стандартов Евросоюза.

Кроме MAIB, в сентябре через биржу успели пройти пакеты «Fabrica de unt din Floresti» (4,5 тыс. акций) по цене 65 леев, и «Banca de finante si comert» - 11,9 тыс. акций по 215 леев. На МТС зарегистрированы сделки с акциями АО «Constructorul» (10 тыс. акций) по 5 леев за штуку, и АО «Carmez» (1000 акций) по номинальной стоимости в 10 леев.