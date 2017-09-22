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НСБУ «поправили»

№ 34 (1200) 22 September 2017

В конце лета министерство финансов разместило на своем сайте проект поправок в Национальные стандарты бухгалтерского учета для публичных консультаций. К ним были приглашены профессиональные ассоциации и налогоплательщики.

 

Как сообщила замначальника управления по регламентированию бухучета и аудита в корпоративном секторе минфина Наталья Тону, наиболее существенные мнения и предложения в ближайшее время будут проанализированы разработчиками и при необходимости обсуждены в ходе «круглого стола».

 

Она подчеркнула, что речь идет не о новом варианте НСБУ, а об изменениях и дополнениях в действующие стандарты. Они вызваны обязательствами, принятыми на себя Молдовой в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС. Эти изменения уже есть и в проекте нового Закона о бухгалтерском учете, который принят парламентом в первом чтении летом текущего года. Завершит процесс гармонизации утверждение нового НСБУ «Консолидированная финансовая отчетность».

 

Кроме того, изменения вызваны и необходимостью корректировки НСБУ из-за возникших после их внедрения вопросов. Напомним, НСБУ на добровольной основе действуют с 2014 года, их применение обязательно для всех с 2015 года.

 

Объявление минфина о проекте НСБУ вызвало в профессиональной среде некоторые опасения, что всех субъектов обяжут перейти на Международные стандарты финансовой отчетности. Доктор хабилитат, профессор Экономической академии Александр Недерица опровергает их и утверждает, что международные стандарты остаются, как и прежде, обязательны только для субъектов публичного интереса. Но могут применяться на добровольной основе и другими предприятиями. А изменения и дополнения, наоборот, касаются, в первую очередь, разграничения требований по раскрытию информации в финансовых отчетах. Имеются в виду разные требования к разным категориям субъектов – крупным, средним, малым и микро-предприятиям, в соответствии с новым Законом о бухгалтерском учете.

 

«У каждого будет свой объем обязательной информации, и, что важно, для небольших предприятий он будет меньше, как предусматривает европейская директива, - уточняет Александр Недерица. - Сейчас в этом отношении все субъекты равны, и к малым предприятиям предъявляют практически те же требования, что и к крупным. Так что изменения коснутся преимущественно больших и средних компаний, которые составляют 1,2% от общего количества, по данным Национального бюро статистики. Это около 500 средних предприятий и 100 крупных. Для небольших предприятий финансовая отчетность упростится».

 

Вступление в действие обновленных НСБУ зависит от даты утверждения во втором чтении нового Закона о бухгалтерском учете. Если депутаты примут закон до Нового года, то это произойдет с начала 2018 года, если позже, то, соответственно, с 2019 года.

7170 Автор: Татьяна ШИКИРЛИЙСКАЯ
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