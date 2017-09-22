Загадки экономики и курса лея

За счет чего укрепляется курс лея – это одна из загадок финансово-экономической ситуации в Республике Молдова. Экономика показывает весьма скромные успехи в процессе выхода из кризиса, внешнеторговый дефицит растет, приток иностранных инвестиций прерывист и непредсказуем, переводы в пользу физических лиц растут медленнее, чем темпы импорта.

Несмотря на все это, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года молдавский лей подорожал по отношению к единой европейской валюте на 4,3%, а по отношению к доллару США - почти на 11 %.

Причем укрепляется молдавский лей на фоне массированных интервенций Национального банка в форме скупки «излишков» долларов и евро. По нашим подсчетам, за последние шесть месяцев НБМ приобрел на внутреннем рынке более $256 млн. Из них $181,7 млн – за три летних месяца. Если бы не этот сдерживающий фактор, лей мог бы, по оценкам некоторых экспертов, выйти даже на отметку в 15 MDL/USD.

Может какой-то «региональный фактор» оказывает столь мощное влияние на рост курса молдавского лея? Нет, наоборот. За двенадцать месяцев по отношению к румынскому лею молдавская валюта подорожала более, чем на 7%. А по сравнению с украинской гривной за этот же период молдавский лей стал дороже почти на 12%.

Согласно исследованиям, проведенным иностранными специалистами в рамках технической помощи НБМ, считается, что существенное воздействие на молдавскую экономику может оказать лишь отклонение курса лея к корзине основных иностранных валют на 15%. Но попробуйте убедить в этом экспортёров молдавской продукции в Украину.

Последствия укрепления курса лея против гривны были очевидны уже по внешнеэкономическим данным статистики за первый квартал и, в еще большей мере, за первое полугодие. Достаточно сказать, что темпы роста импорта из Украины оказались вдвое выше темпов роста экспорта из Молдовы в эту страну. И по итогам первого полугодия 2017 года поток товаров и услуг из Украины в Молдову оказался в 7,5 раз больше, чем в обратную сторону. В свете происходящих расхождений курсов лея и гривны эта диспропорция может иметь тенденцию только к нарастанию. Тем более, что украинская сторона добилась от молдавского правительства практически полной отмены заградительных мер.

С другой стороны, достаточно «скромное» укрепление молдавского лея к евро и «проевропейским» национальным валютам создал предпосылки для наращивания экспорта из Молдовы в целый ряд стран западной и центральной Европы. В январе-июле текущего года поставки из Молдовы в Германию увеличились на 21,3%, в Румынию - на 15,8%, Великобританию – на 10,6%. Среди более мелких торговых партнеров Молдовы в ЕС есть примеры и более интенсивного роста экспорта. Например, в Австрию - на 44,4%, в Болгарию – на 35,3%, в Бельгию – на 32,6%.

За семь месяцев с начала года объем экспорта и в Россию вырос на 5%. Показательно, что эта страна является вторым по величине внешнеторговым партнером Молдовы, как по экспорту, так и по импорту. При этом некоторые наши эксперты называют курс российского рубля «якорным» для молдавского лея. Обосновать это теоретически они не берутся, но указывают на «упрямые факты»: «Курс лея к рублю остается стабильным на протяжении многих месяцев. Если паритет нарушается, то только на относительно короткие периоды». Даже если мы не согласны с этим утверждением в общем плане, то должны признать – рубль, как и ровно год тому назад, сейчас котируется на уровне 0,3 лея.

Данные в разрезе отдельных стран показывают, как курсовая разница сказывается на внешнеторговых потоках. А вот суммарный дефицит торгового баланса демонстрирует масштабы проблемы. По данным Национального бюро статистики, дефицит торгового баланса Молдовы в первом полугодии составил 1 153,2 млн долларов, увеличившись на 19,8% в сравнении с тем же периодом 2016 года. Это обусловлено тем, что объем молдавского экспорта увеличился на 13,6%, до $1 028,2 млн, а импорт вырос на 16,8% – до $2 млрд 181,4 млн.

Опрошенные нами эксперты обращают внимание на тот факт, что темпы роста дефицита внешней торговли приблизительно вдвое превышают темпы роста объема переводов в адрес физических лиц. Отмечая при этом, что переводы из-за рубежа традиционно являются для Молдовы основным источником для «нейтрализации» внешнеторгового баланса.

В 2016 году общий объём банковских переводов денежных средств из-за границы физическим лицам Молдовы составил в сумме $1079,24 млн. Отметим, что в прошлом году объем переводов в сравнении с предыдущим годом сократился на 4,4%. А в 2017 году демонстрирует довольно уверенный рост. За последние месяцы, согласно статистике НБМ, объемы переводов растут на 8-10% ежемесячно.

«Чтобы сохранить свое прежнее значение для покрытия дефицита торгового баланса, переводам в адрес физических лиц следовало бы расти, как минимум, вдвое быстрее»,- утверждают наши эксперты. Но предпосылок для этого в ближайшем будущем не предвидится.

Ответственным лицам следует обратить внимание на создающийся в последнее время перекос в сторону импорта. Наши эксперты говорят, что, возможно, предприниматели в Молдове слишком оптимистично оценивают перспективы для реализации приобретаемых за иностранную валюту товаров. Особенно это предупреждение актуально для предприятий оптово-розничной торговли, возвращающихся к привычке делать среднесрочные запасы на складах.

Многомесячное укрепление курса национальной валюты породило изрядный оптимизм в отношении её будущего. Но, как бы странно это ни выглядело на фоне скупки НБМ «излишков» инвалюты, эксперты предупреждают, что не исключен вариант, когда ситуация на валютном рынке в одночасье может обернуться прямой противоположностью сегодняшнему положению дел.