ЦИК утвердил дату референдума

Центральная избирательная комиссия утвердила проведение 19 ноября референдума по отставке Дорина Киртоакэ с должности примара Кишинева. Ранее решение об этом принял муниципальный совет столицы, и ЦИК согласился с этой датой. За принятие решения проголосовало шесть из восьми присутствующих членов комиссии.

Председатель ЦИК Алина Руссу отметила, что предвыборный период, когда разрешена агитация за и против вынесенного на референдум вопроса, начинается за 45 дней до даты референдума. ЦИК принял принципиальное решение о проведении референдума, но не утвердил текст вопроса, который должен быть вписан в бюллетень для голосования. Текст вопроса будет утвержден на следующих заседаниях ЦИК. Комиссия будет исходить из решения муниципального совета, который решил задать вопрос о том, согласны ли жители Кишинева с досрочной отставкой примара.

После публикации решения, ЦИК утвердит смету расходов и обратится в министерство финансов для выделения необходимых ресурсов. В бюджете ЦИК на этот год они предусмотрены не были.

Решение о проведении референдума было принято 9 сентября на заседании Муниципального совета. За принятие решение проголосовало 26 из 51 советника.

Накануне, Либеральаня партия оспорила в Конституционном суде решение о проведении референдума по отставке примара Дорина Киртоакэ, который является и первым заместителем председателя ЛП.