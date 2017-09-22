В ожидании доклада Kroll

Второй доклад американского агентства Kroll о краже денег из банков Молдовы будет представлен не позже ноября. Об этом сообщил председатель парламента Андриан Канду в среду на встрече с представителем Казначейства США по Европе и Евразии Элизабет Берри.

Спикер сообщил о создании в Молдове межведомственной платформы для мониторинга расследования банковского мошенничества. Он назвал «крайне важным» расследовать случившееся, наказать виновных и вернуть украденные деньги.

Продолжая банковскую тему, он проинформировал о принятии парламентом в первом чтении банковского пакета Basel III, а также законодательных поправок, направленных на укрепление полномочий Национального банка, расширение инструментов банковского и финансового рынков, а также рынка ценных бумаг.

По словам Канду, сотрудничество с МВФ является приоритетом для Молдовы, и ее власти продолжат выполнять принятые обязательства.

Представитель Казначейства США высказалась в поддержку проводимых реформ, которые «в интересах граждан и призваны создать условия и гарантии для иностранных инвесторов».

В ходе международного тендера осенью 2015 г. НБМ отобрал консорциум компаний Kroll и Steptoe & Johnson LLP. для поиска и возврата украденных из Banca de Economii, Banca sociala и Unibank денег. Отобрать консорциум правительству РМ рекомендовали внешние партнеры, в частности, Всемирный банк и МВФ. Kroll специализируется на аудите, а Steptoe & Johnson LLP. - на юридических услугах, которые понадобятся для процедуры возврата выведенных за границу денег на базе международного права.

Эксперты выяснили, что из выведенных $600 млн большинство денег попали в Россию. Туда, посредством криминальных схем, было перечислено $200 млн, на банковские счета в Эстонию - $58 млн, на Кипр - $41 млн и на счета в Молдове - $95 млн.