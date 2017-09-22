Главу государства не пустили в ООН

Пресс-секретарь президента Ион Чебан заявил, что правительство не позволило главе государства представлять Молдову на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом он заявил в интервью российским журналистам.

«Правительство помешало президенту Игорю Додону выступить на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Через министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) правительство сделало всё, чтобы помешать президенту выступить в ООН. Страну, вопреки общепризнанным правилам, представит премьер Павел Филип. Сделано это с целью использовать трибуну организации для выступления против России, чтобы поднять провальный рейтинг проевропейской коалиции, правление которой ознаменовалось коррупцией и падением уровня жизни граждан», - заявил Чебан.

Он напомнил, что в августе прозападное правительство попросило включить в повестку дня сессии Генассамблеи ООН вопрос о выводе Оперативной группы российских войск из Приднестровья.

В свою очередь, Игорь Додон назвал действия правительства «пустым пиар-ходом». По его словам, позиция кабмина, которую представит в ООН глава правительства, - это позиция правящей Демократической партии.

«Эта позиция не имеет ничего общего с мнением большинства граждан Молдовы, которые выступают за мир и стратегическое партнерство с Россией. Жители республики не хотят участвовать в геополитических баталиях на чьей-то стороне и надеются на развитие взаимовыгодных отношений как с Востоком, так с Западом в интересах родной страны», - заявил Додон.

Он подчеркнул, что Молдова всегда выступала за укрепление прописанного в Конституции нейтралитета и против вступления страны в военные блоки.

«Заявления о необходимости вывода иностранных войск с территории нашей нейтральной страны делались на международных площадках и раньше. Но все понимают, что они не уйдут, пока не будет урегулирована приднестровская проблема, переговоры по которой, к сожалению, буксуют уже не первый год», - сказал Додон.

В конце августа постоянный представитель Молдовы при ООН Виктор Морару сообщил, что Кишинев обратился в ООН с просьбой включить вопрос о выводе войск РФ из Приднестровья в повестку дня ближайшей сессии Генассамблеи. Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщило на прошлой неделе, что предложенный Молдовой вопрос будет обсуждаться во второй половине октября.

Инфотаг